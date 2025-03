Ein Blick auf den deutschen Automobilsektor 🔴 wo stehen Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW?

Die gro√üen deutschen Autobauer Volkswagen (Ticker: VOW3), Mercedes-Benz (Ticker: MBG) und BMW (Ticker: BMW) haben in den vergangenen Wochen ihre Quartalszahlen vorgelegt ‚Äď und diese schauen alles andere als gut aus. Ein Blick auf den deutschen Automobilsektor ūüĒī wo stehen Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī Volkswagen, Mercedes Benz und BMW¬†Handelsideen¬†ūüĒī Volkswagen, Mercedes Benz und BMW¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Volkswagen Vz. ISIN: DE0007664039 | WKN: 766403 | Ticker: VOW3.DE ‚Ėļ Mercedes Benz ISIN: DE0007100000 | WKN: 710000 | Ticker: MBG.DE ‚Ėļ BMW ISIN: DE0005190003 | WKN: 519000 | Ticker: BMW.DE Mercedes-Benz hat seine Zahlen f√ľr das vierte Gesch√§ftsquartal bereits vor rund drei Wochen am 20. Februar ver√∂ffentlicht, der Autobauer wies einen Umsatz von etwa 37 Milliarden Euro aus, entsprechend einem R√ľckgang von 2-3 % gegen√ľber dem vierten Quartal 2023 und einem stagnierenden EBIT bei 3,8 Milliarden Euro.¬† Der Bereich PKWs sah einen satten Gewinneinbruch von rund 20%, der durch die Van-Sparte ausgeglichen werden konnte, der Absatz blieb stabil bei etwa 500.000 Einheiten, gest√ľtzt auf Luxusmodelle (Maybach, AMG), allerdings mit einem schw√§chelnden chinesischen Markt.¬† Mercedes-Benz sah sich gezwungen die Dividende auf 4,30 Euro von 5,30 Euro zu k√ľrzen, nun einer Dividendenrendite von 6,1% entsprechend, zudem wurde ein 5-Milliarden-Euro-Aktienr√ľckkaufprogramm angek√ľndigt, zun√§chst aber unter Vorbehalt, hier gilt es die Hauptversammlung im Mai abzuwarten.¬† Die Aktie schaut beim ersten Blick auf den Chart auf Tagesbasis stabil aus, unterhalb der 63 Euro Marke (roter Kasten) haben meiner Einsch√§tzung nach aber weiter die B√§ren das Ruder in der Hand und die Gefahr eines erneuten Tests der Region um rund 50 Euro (gr√ľner Kasten) bleibt bestehen.¬† Mercedes Benz Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Am vergangenen Mittwoch legte dann Volkswagen Zahlen vor und auch hier schaut es meiner Einsch√§tzung nach alles andere als gut aus: auch VW k√§mpft, vorwiegend in China, mit einem schwierigen Marktumfeld.¬† Dort haben lokale Elektroauto-Hersteller wie BYD j√ľngst zunehmend an Boden gewonnen. Volkswagen wies einen Umsatz von 78,48 Milliarden Euro aus, marginal unter jenem des Vergleichsquartals des Vorjahres, wo Volkswagen einen Umsatz von 78,85 Milliarden Euro auswies. √úberdies wies Volkswagen einen Gewinn (operatives Ergebnis) von 2,86 Milliarden Euro aus, deutlich unter jenem des Vergleichsquartals des Vorjahres von 4,89 Milliarden Euro, entsprechend einem R√ľckgang von 42%. Das EBIT lag sogar fast 60% niedriger, hier wies Volkswagen 2,36 Milliarden Euro von zuvor 5,8 Milliarden Euro aus. . Der Absatz stagnierte bei etwa 2,2 Millionen Fahrzeugen, getrieben von Modellwechseln und schwacher Nachfrage nach Verbrennern, der Fokus seitens des Managements liegt weiter auf Kostensenkungen und der Elektrooffensive, doch hohe Investitionen belasten die Gewinnmarge, die zwischen 6-7 % liegt. Bezogen auf die Aktie gilt es weiterhin vorsichtig zu sein: Trader konnten vom j√ľngsten ‚ÄěBounce‚Äú von nahezu 30% zur√ľck √ľber die 100 Euro Marke eventuell profitieren, aber eine technische, l√§ngerfristige Aufhellung sehe ich in der tat erst √ľber 130 Euro, aktuell w√ľrde ich zun√§chst einmal abwarten wollen, ob die Aktie zeitnah √ľber der psychologisch relevanten 100 Euro Marke wird halten k√∂nnen.¬† Volkswagen Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: In den Wochenschluss erhielten wir dann zudem Zahlen des bayerischen Autobauers BMW. Auch hier sahen die Zahlen alles andere als gut aus, auch BMW sieht sich zunehmenden Preisdruck aus China gegen√ľber und konfrontiert mit r√ľckl√§ufigen Autoverk√§ufen. So hat das Unternehmen bei sinkenden Ums√§tzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die operative Rendite im Kerngesch√§ft mit Premiumautos sackte auf nun nur noch 5,5% nach 8,5% im Vorjahr ab, wenigstens konnte man die, deutlich nach unten reduzierten Ziele f√ľr das Gesamtjahr dennoch erreichen.¬† F√ľr das Gesamtjahr 2024 sieht BMW somit einen Umsatzr√ľckgang von 8,4% auf 142,38 Milliarden Euro, das EBIT fiel sogar um satte 38%. BMW sieht sich besonders betroffen von US-Z√∂llen, haben sp√ľrbar negative Auswirkungen auf die Profitabilit√§t des Autobauers. Konkret belaufen sich die Importz√∂lle auf etwa einen Prozentpunkt, weswegen BMW f√ľr 2025 mit einer EBIT-Marge zwischen 5 und 7% rechnet.¬† Technisch gilt es meiner Einsch√§tzung unterhalb der 87 Euro Region auf jeden Fall weiter eher defensiv zu bleiben, es w√§re wenig √ľberraschend, wenn die B√§ren zu einem n√§chsten Prankenhieb in Gefilde um 75 Euro und tiefer ansetzen, solange wir keine deutliche Eroberung dieses Levels zu sehen bekommen haben.¬† BMW Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Ordnen wir diese Zahlen zun√§chst mit Blick auf den gesamten, deutschen Auto-Markt ein: summa summarum l√§sst sich sagen, dass die Zahlen ein gemischtes Bild widerspiegeln.¬† Mercedes-Benz performt besonders im Luxussegment weiter robust, leidet aber unter einem zunehmenden Margendruck aus China und hohe Kosten f√ľr die Elektrotransformation.¬† VW k√§mpft mit einem breiteren Portfolio und schw√§cherem Absatz, w√§hrend BMW durch seine Produktvielfalt und geringere Abh√§ngigkeit von China eventuell sogar etwas besser dasteht.¬† Aber: alle drei deutschen Autobauer sehen sich einem harten Wettbewerb, steigenden Rohstoffkosten und geopolitischen Risiken (z. B. drohende US-Z√∂lle unter Trump) gegen√ľber.¬† Dennoch bleiben die Gewinn-Margen unter Druck, zumindest bis jetzt, bleibt die Liquidit√§ts- und Cashflow-Situation dennoch solide, wodurch, g√ľnstig f√ľr Aktion√§re, Aktienr√ľckk√§ufe und Dividendenzahlungen m√∂glich bleiben.¬† Mit Blick auf den sich j√ľngst abzeichnenden ‚ÄěSchuldenexzess‚Äú der neuen, deutschen Bundesregierung unter Friedrich Merz k√∂nnte positive √úberraschungen f√ľr die deutsche Automobilbranche folgen, erinnern wir uns an Corona: damals stellte man¬† etwa 3 Milliarden Euro f√ľr die deutschen Autobauer bereit und die immensen, nun scheinbar im Grundgesetz verankerten Exzesse k√∂nnte √§hnliche, eventuell auch umfangreichere Pakete finanzieren, z. B. f√ľr Ladeinfrastruktur oder Wasserstofftechnologie, was VW und Daimler Truck (Nutzfahrzeuge) zugutek√§me.¬† Fazit Deutsche Autobauer stehen 2025 vor Herausforderungen: der Markt bleibt √ľbergeordnet meiner Einsch√§tzung nach eher schwach einzusch√§tzen, vor allem durch hohe Kosten und politische Unsicherheit. VW k√∂nnte am st√§rksten leiden, Mercedes-Benz h√§lt sich durch ein robustes Luxus-Segment √ľber Wasser und BMW k√∂nnte vielleicht Dank seiner Innovationen, besonders f√ľr Investoren, die besten Karten in der Hand halten.¬† Sinnvolle Investitionen des j√ľngst auf den Weg gebrachten Schuldenexzesses der sich abzeichnenden Merz-regierung k√∂nnten einen bullishen Katalysator liefern, andernfalls der deutschen Automobilbranche eher eine l√§nger anhaltende Stagnation.

