Das auf Mobilfunktechnologie, Internet-, Multimedia- und Telekommunikation spezialisierte, schwedische Unternehmen Ericsson (Ticker: ERICB.SE) legte am Dienstag Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor, die die Investoren scheinbar nicht überzeugen konnten, zur Mittagszeit handelte die Aktie fast 4% unter seinem Schlusskurs von Montag. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Ericsson Handelsideen 🔴 Ericsson Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Ericsson | WKN: 850001 | ISIN: SE0000108656 | Ticker: ERICB.SE So wie es scheint, hat Ericsson ganz besonders den, mit Lostreten des Handelskonflikts und Einführung massiver Importzölle durch US-Präsident Trump unter Druck geratenen US-Dollar zu spüren bekommen. Demnach fiel der Umsatz für das Berichtsquartal um 6% auf 56,1 Milliarden schwedische Kronen (umgerechnet derzeit rund 5 Mrd. Euro). Wie das Unternehmen mitteilte, hätte hier, um Wechselkurse bereinigt und Käufe bzw. Verkäufe von Unternehmensanteile außen vorgelassen, ein Umsatzwachstum von 2% gestanden. Ericsson wies ein Ebit (also einen Gewinn vor Steuern und Zinsen) von 7 Milliarden SEK aus, eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr ist, wo Ericsson einen operativen Verlust von 11,9 Milliarden verbuchen musste. Der Grund für die damals tiefroten Zahlen: Ericsson musste im Zusammenhang mit der Übernahme von Vonage eine Abschreibung in Höhe von 11,4 Milliarden SEK (rund 1 Milliarde US-Dollar) vornehmen, die damals zweite größere Abschreibung auf den Kaufpreis von Vonage innerhalb eines Jahres, eine geringere erwartete Marktwachstumsrate für einige von Vonages aktuellen Produkten widerspiegelnd. Es könnte also sein, dass Ericsson einen Turnaround bei seinen Zahlen erreicht hat, aber rein technisch schaut die Aktie für Investoren zunächst nicht weiter attraktiv aus: die Aktie handelt deutlich unter seiner nun wieder abflachenden und eher früher als später fallenden 200-Tagelinie, ein Test der Aufwärtstrendlinie, die die 2023er und 2024er Jahrestiefs miteinander verbindet, scheint wahrscheinlich, hier bliebe dann abzuwarten, ob sich genügend Käufer fänden. Ericsson Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in SEK. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.