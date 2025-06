ETF Analyse der Woche 🔴Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

ETF DER WOCHE

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Strategie des ETF

Der ETF bildet den EURO STOXX Bank Index nach. Der Index bietet Zugang zum Bankensektor der Eurozone.

‚Ėļ Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | WKN: LYX0Z5 ¬†/ ISIN: LU1829219390¬†/ K√ľrzel: LYBK

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart

Der ETF konnte sich zu Jahresbeginn deutlich erholen. Es ging dynamisch aufw√§rts bis in den Bereich der 230 EUR. Der scharfe R√ľcksetzer im April wurde direkt zur√ľckgekauft, es bildete sich eine V-Formation ab. Im Mai konnte der Anteilsschein weiter aufw√§rts an und √ľber die 240 EUR-Marke laufen. Das Wochenchart ist aktuell als uneingeschr√§nkt bullisch zu interpretieren.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass die SMA20 (aktuell bei 217,76 EUR) in den letzten Handelsmonaten und Jahren eine belastbare Unterst√ľtzung gewesen ist. R√ľcksetzer konnte sich zumeist im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Hat die SMA20 nicht als Support gehalten, so hat die SMA50 (aktuell bei 185,16 EUR) darunter noch eine relevante Unterst√ľtzung geboten. Nach dem R√ľcksetzer im April ging es fast bis an die SMA50¬†zur√ľck und von hier aus wieder direkt und dynamisch aufw√§rts.

Solange sich der Anteilsschein per Wochenschluss √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 260/265 EUR und √ľbergeordnet die 290/295 EUR sein. Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten sich diese zun√§chst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Sollte es per Wochenschluss unter diese Linie gehen, so ist es wesentlich, dass der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie bestehen bleibt. Wird dieser aufgegeben, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an die SMA50 gehen. Sp√§testens beim Erreichen dieser Linie sollte sich ein Richtungswechsel einstellen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

LYBK Chartcheck - Betrachtung im Tageschart

Der scharfe R√ľcksetzer im April konnte sich exakt an der SMA200 (aktuell bei 189,62 EUR) stabilisieren. Wie im Chart erkennbar ist die Lunte der Tageskerze unter diese Linie gegangen, der Kerzenk√∂rper hat auf der SMA200 aufgesetzt. Von hier aus stellte sich wieder Kaufdruck ein, der den Anteilsschein sowohl √ľber die SMA20 (aktuell bei 240,86 EUR) als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 224,11 EUR) gef√ľhrt hat. Im Tageschart ist erkennbar, dass die R√ľcksetzer in den letzten Handelstagen mehrmals auf der SMA20 aufgesetzt haben, diese Linie aber (bisher) ein belastbarer Support gewesen ist.

Solange der Anteilsschein per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Anlaufziele erreichen k√∂nnten, die in der Wochenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Sollte die SMA20 aber per Tagesschluss im Zuge von Schw√§che nicht halten, so k√∂nnte es weiter abw√§rts bis in den Bereich der SMA50 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass sich die R√ľcksetzer in den letzten Monaten h√§ufig im Bereich dieser Linie haben erholen k√∂nnen.

Xetra-Gold Basisdaten

Anlageschwerpunkt Aktien, Europa, Finanzdienstleistungen Fondsgröße

2.508 Mio.¬†EUR Gesamtkostenquote (TER) 0,30 % p.a. Produktstruktur physisch (vollst√§ndige Replikation) Vergleichsindex EURO STOXX Banks¬† Strategie Long only Anzahl Positionen 28 W√§hrung EUR W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn 12.12.2012 Aussch√ľttung thesaurierend rechtliche Struktur ETF

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

Die Banco Santander ist mit 12 Prozent das größte Investment des Fonds. In den TOP 3 Positionen ist gut 1/3 des Fondsvermögens investiert. 

Verteilung des Portfolios nach Sektoren

50 Prozent des Fondsvermögens ist in zwei Ländern investiert, wobei sich daraus ein gewisser geografischer Fokus des Fonds ableiten lässt.

Monatsrenditen des ETF 

* Stand 06.06.2025 / Quelle: justetf.com

Risiko√ľbersicht des ETF

Volatilität 1 Jahr 24,90 % Volatilität 3 Jahre 23,60 % Volatilität 5 Jahre 27,70 % Rendite zu Risiko 1 Jahr  1,75 Rendite zu Risiko 3 Jahre 1,59 Rendite zu Risiko 5 Jahre 1,14 Maximum Drawdown 1 Jahr -  19,82 % Maximum Drawdown 3 Jahre -  20,88 % Maximum Drawdown 5 Jahre - 34,31 % Maximum Drawdown seit Auflage - 64,01 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick

Lfd. Jahr  +        41,99 % 1 Monat  +            7,58 % 3 Monate  +           15,52 % 6 Monate  +         48,80 % 1 Jahr  +        43,65 % 3 Jahre  +         160,86 % 5 Jahre  +         296,17 % Seit Auflage (MAX)  +        140,83 % 2024 +         31,24 % 2023 +          30,85 % 2022 +           0,54 % 2021 +           41,01 %

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der ETF f√ľr Anleger interessant, die im Finanzbereich investiert sein wollen. Der Fonds hat einen L√§nderschwerpunkt in Italien und in Spanien, woraus sich bestimmte Risiken ergeben k√∂nnten. Der Anteilsschein notiert aktuell im Bereich seines Allzeithochs.¬†Das Produkt ist, unserer Meinung nach, dann eine Kaufgelegenheit, wenn sich gr√∂√üere R√ľcksetzer einstellen, wobei √ľbergeordnet die Kursmuster bei einem Investment mit in die Kaufentscheidung einbezogen werden sollten. Der Fonds sollte in Depots maximal durchschnittlich gewichtet sein. Aktuell k√∂nnen Anleger den Fonds auf die Watchlist setzen.

Quelle: xStation5 von XTB

 

