ETF DER WOCHE

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds, bietet Zugang zu den größten und den liquidesten Aktien aus den Schwellenländern weltweit. Der ETF bildet den MSCI Emerging Markets Index nach. Ziel ist es, die Entwicklung des MSCI Emerging Markets Index in steigenden und in fallenden Märkten möglichst genau nachzubilden.

‚Ėļ WKN: A2ATYY¬†| ISIN: LU1437017350¬†| K√ľrzel: AEME

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart zeigt sich, dass der Anteilsschein bereits 2020 im Bereich der 70 EUR notierte, dann aber nachgegeben hat. Es ging bis Ende 2022 sukzessive abw√§rts. Erst im Bereich der 53 EUR-Marke gelang es eine Stabilisierung abzubilden. Es folgte aber keine Erholung, sondern eine ausgepr√§gte Seitw√§rtsphase. Das Papier konnte sich erst Ende Januar 2024 nach Norden schieben und eine belastbare Aufw√§rtsentwicklung abbilden. Es ging zun√§chst wieder in den Bereich der 70 EUR und nach einem deutlicheren R√ľcksetzer an die 62 EUR wieder aufw√§rts, zur√ľck in den Bereich der 70 EUR-Marke.¬†

Im Wochenchart ist erkennbar, das sich das Papier 2023 im Bereich der¬†SMA20 (aktuell bei 68,72 EUR) / SMA50 (aktuell bei 66,41 EUR) festsetzen konnte. Es ging nachfolgend √ľber die SMA200 (aktuell bei 62,50 EUR), die nach dem √úberwinden ein guter Support gewesen ist. Es ging mehrmals an diese Durchschnittslinie, die jeweils gut gehalten hat. Die R√ľcksetzer im Dezember letzten Jahres konnten sich ebenfalls an dieser Linie stabilisieren und wieder erholen. Im Januar ging es an der SMA20 entlang aufw√§rts. Das Papier hat es in den letzten beiden Handelswochen geschafft, sich etwas nach Norden abzusetzen.¬†

**************

ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto

t√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade!

**************

Damit hat sich das Chartbild aufgehellt und l√§sst sich bullisch interpretieren. Solange der Anteilsschein √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der 72,63 EUR bzw. der 78,50 / 80,00 EUR gehen.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich bis in den Bereich der¬†SMA20 einstellen und w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange es das Papier schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA20 in den letzten Handelswochen ein belastbarer Support gewesen ist. Wird diese Linie auf Wochenbasis aufgegeben, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn es per Wochenschluss wieder unter die SMA50 geht. Kann dort kein Richtungswechsel abgebildet werden, so k√∂nnte es erneut in Richtung der SMA200 gehen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nachdem im August 2024 das Tief (59,40 EUR) formatiert war, ging es wellenförmig aufwärts. Seit Oktober letzten Jahres waren die Abgaben moderat. Erst im Februar hat der Anteilsschein zulegen können. Das Hoch (72,20 EUR) wurde zwar abverkauft, die Abgaben haben sich aber in Grenzen gehalten.

Auch auf dieser Zeitebene konnten die SMA20 (aktuell bei 70,30 EUR) als auch die¬†SMA50 (aktuell bei 68,83 EUR) das Papier in den letzten Wochen st√ľtzen. Beide Linien hatten bis Ende Januar ihre Anziehungskraft. Es ging weder nachhaltig aufw√§rts, noch haben sich √ľbergeordnet gr√∂√üere R√ľcksetzer eingestellt. Die, die sich eingestellt haben, wurde zeitnah zur√ľckgekauft. Der letzte R√ľcksetzer in dieser Handelswoche konnte sich auch im Bereich der SMA20 stabilisieren.

Kann sich das Papier per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 halten, so k√∂nnten sich die Aufw√§rtsimpulse weiter fortsetzen und die Anlaufziele erreichen, die in der Wochenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich entweder an der SMA20 oder darunter an der SMA50 stabilisieren und erholen. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn der Anteilsschein per Tagesschluss unter die SMA50 f√§llt und sich dort etabliert. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der¬†SMA200 (aktuell bei 66,96 EUR) fortsetzen k√∂nnten. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Notierungen sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

ETF Basisdaten:

 

Anlageschwerpunkt Aktien, Emerging Markets Fondsgr√∂√üe 5.747¬†Mio. EUR Gesamtkostenquote¬† 0,18 % p.a. Produktstruktur physisch (optimiertes Sampling) Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index Strategie Long only Anzahl der Positionen* 1.380 Unternehmen aus 24 Schwellenl√§ndern Fondsw√§hrung EUR W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn ¬†09.05.2017 Aussch√ľttung thesaurierend

*Stand 28.02.2025

Zusammensetzung des ETF:

Der ETF ist aktuell in √ľber 1.200 Positionen investiert. Die gr√∂√üten Positionen* verteilen sich auf die folgenden Gesellschaften / Unternehmen:

* Stand 28.02.2025 / Quelle: Amundi

Fast 10 Prozent des Fondsvermögens ist in Taiwan Semiconductor gebunden. Die nächste Position, die Tencent Holding ist mit gut 5 Prozent repräsentiert. In den Top 9 Unternehmen ist der Fonds mit gut 25 Prozent des Vermögens investiert. Die restlichen 3/4 verteilen sich auf 1.200 Unternehmen. Der Fonds ist damit sehr breit aufgestellt.

Portfolioallokation des ETF nach Ländern:

* Stand 28.02.2025 / Quelle: Amundi

Etwa 1/4 des Fondsvermögens ist in chinesische Unternehmen investiert. Taiwan hat einen Anteil von 20 Prozent. In beiden Ländern hat der ETF fast 50 Prozent des Fondsvermögens gebunden.

Aufteilung des Anlagevermögens des ETF nach Sektoren:

* Stand 28.02.2025 / Quelle: Amundi

Schwerpunkte Branchen des Fonds sind die Bereich IT und Financials. In diesen beiden Segmenten sind fast 50 % des Vermögens investiert. Eine untergeordnete Rolle spielen die Branchen Energie und Gesundheit

Risiko√ľbersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr 13,83 % Volatilität 3 Jahre 14,58 % Volatilität 5 Jahre 16,58 % Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,20 Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,24 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,28 Maximum Drawdown 1 Jahr -10,41 % Maximum Drawdown 3 Jahre -18,21 % Maximum Drawdown 5 Jahre -26,56 % Maximum Drawdown seit Auflage -31,77 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im √úberblick:

Lfd. Jahr +   4,13 % 1 Monat +   3,44 % 3 Monate +   4,50 % 6 Monate +   9,40 % 1 Jahr +   16,62 % 3 Jahre +   10,91 % 5 Jahre +   25,58 % Seit Auflage (MAX) + 43,49 % 2024 + 14,20 % 2023 +  5,86 % 2022 -   5,29 % 2021 +  5,02 %

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, IShares.de, finanzen.de

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der Fonds f√ľr Anleger geeignet, die ihr Investment in Schwellenl√§ndern investieren wollen. Es ist aber zu beachten, dass der Fonds zu gro√üen Teilen in China und in Taiwan investiert ist. Hier besteht ein gewisses Klumpenrisiko, dass Anleger beachten sollten. Ein Investment in Schwellenl√§nder kann immer mit Chancen verbunden sein, die Risiken sollten aber nicht ausgeblendet werden Die Rendite des Fonds √ľber den 5-Jahres-Zeitraum ist durchschnittlich. Der Fonds ist, unserer Meinung nach, ein Investment f√ľr Anleger, die ein Interesse haben in Schwellenl√§ndern zu investieren. Zu beachten ist aber unter geopolitischen √úberlegungen, dass der Fonds in China als auch in Taiwan nicht unerheblich investiert ist.

 

ETF Handel bei XTB

Der Broker XTB streicht grunds√§tzlich die Orderkommission f√ľr alle Anlagen in Aktien und ETF, sofern der Kunde unter 100.000 Euro Handelsvolumen im Monat bleibt! F√ľr die allermeisten Kunden bedeutet dies:¬†kommissionsfreier Handel von weltweiten Aktien & ETFs!¬†Nur Anleger, die √ľber 100.000 Euro monatlich liegen, zahlen eine Kommission von 0,2%, Minimum 10 Euro.

Dieses ETF Sparplan-Angebot - f√ľr Einzelk√§ufe oder auch ETF-Sparpl√§ne - wurde 2024 vom¬†Handelsblatt mit "SEHR GUT"¬†ausgezeichnet (Siegel siehe unten, zusammen mit den vielen anderen Auszeichnungen von XTB in Deutschland)..

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!