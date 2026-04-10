ETF Analyse der Woche: Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc Prognose 2026

- Bullischer Trend bestätigt
- Attraktive Emerging-Markets-Alternative
- Weiteres Kurspotenzial vorhanden
- Bullischer Trend bestätigt
- Attraktive Emerging-Markets-Alternative
- Weiteres Kurspotenzial vorhanden
Der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc bildet den MSCI Emerging Markets ex China Index nach. Dieser Index ermöglicht Anlegern den Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern - jedoch ohne China. Damit bietet der ETF eine gezielte Diversifikation innerhalb der Emerging Markets.
► Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc WKN: LYX99G/ LU2009202107 / Ticker: EMXC
⚡ Key Takeaways
- Bullischer Trend bestätigt: Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart zeigt sich ein intakter Aufwärtstrend, solange die relevanten gleitenden Durchschnitte halten.
- Attraktive Emerging-Markets-Alternative: Der ETF bietet gezielten Zugang zu Schwellenländern ohne China und eignet sich zur Diversifikation im Portfolio.
- Weiteres Kurspotenzial vorhanden: Oberhalb der aktuellen Unterstützungen sind Kursziele bei 40 EUR und darüber realistisch, Rücksetzer bleiben jedoch möglich.
Wochenchart - bullische Ausgangslage
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der ETF befand sich bis Ende 2023 in einer Abwärtsbewegung. Seit 2024 hat sich jedoch zunehmend Kaufinteresse etabliert, wodurch die Notierungen zunächst bis etwa 25 EUR steigen konnten.
Der Rücksetzer im Jahr 2025 wurde klar als Kaufgelegenheit interpretiert, was zur Ausbildung einer klassischen V-Formation führte. In der Folge setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort. Im Februar 2026 wurde ein Hoch über 36 EUR erreicht.
Nach einer Korrektur bis zur SMA20 (aktuell bei 31,80 EUR) konnte der ETF zuletzt wieder deutlich zulegen.
Technische Einschätzung:
- Über der SMA20 bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet
- Mögliche Kursziele:
- 36,38 EUR (Jahreshoch)
- 40,00 EUR
- 44,50 - 45,00 EUR
Risikoszenario:
- Bruch der SMA20 könnte Korrektur bis zur SMA50 (28,48 EUR) auslösen
- Nachhaltige Schwäche unterhalb dieser Zone würde das bullische Szenario infrage stellen
Prognose Wochenchart: bullisch
Tageschart - kurzfristige Stabilisierung
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Abverkauf des Jahreshochs fiel der ETF unter die SMA20, konnte sich jedoch zunächst im Bereich der SMA50 stabilisieren. Zwischenzeitlich wurde auch diese Unterstützung unterschritten, allerdings blieb der Kurs im direkten Umfeld dieser Durchschnittslinie.
Zuletzt zeigte sich erneut Kaufinteresse:
- Rückkehr über die SMA50 durch ein Gap nach oben
- Stabilisierung des kurzfristigen Trends
Technische Einschätzung:
- Oberhalb der SMA50 bleibt das kurzfristige Momentum positiv
- Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich, sofern das Niveau gehalten wird
Risikoszenario:
- Etablierung unter der SMA20 könnte Schwäche bis zur SMA200 (29,21 EUR) auslösen
Prognose Tageschart: bullisch
Basisdaten des ETF
- Anlageschwerpunkt: Aktien, Emerging Markets
- Fondsgröße: 3.833 Mio. EUR
- Gesamtkostenquote: 0,15 % p.a.
- Produktstruktur: synthetisch (Swap-basiert)
- Index: MSCI Emerging Markets ex China
- Strategie: Long only
- Anzahl Positionen: 625
- Fondswährung: USD
- Währungsabsicherung: nicht gesichert
- Auflage: 20.06.2019
- Ausschüttung: thesaurierend
- Domizil: Luxemburg
Risikoanalyse
- Volatilität (1 Jahr): 18,53 %
- Maximum Drawdown seit Auflage: -38,53 %
Die Schwankungsbreite zeigt, dass Investments in Schwellenländer mit erhöhtem Risiko verbunden sind. Gleichzeitig bietet der ETF langfristiges Wachstumspotenzial.
Die Kennzahl Rendite zu Risiko verdeutlicht das Verhältnis von Ertrag zu eingegangenem Risiko und liefert Hinweise auf die Effizienz der bisherigen Performance.
Performance im Überblick
- im laufenden Jahr: +16,05 %
- 1 Monat: +2,68 %
- 3 Monate: +11,10 %
- 6 Monate: +23,10 %
- 1 Jahr: +59,43 %
- 3 Jahre: +73,49 %
- 5 Jahre: +61,75 %
- Seit Auflage: +96,01 %
Jahresrenditen:
- 2025: +18,88 %
- 2024: +9,96 %
- 2023: +15,41 %
- 2022: -14,48 %
Top 10 Positionen des Fonds
Der Fonds hat 29 Prozent des Vermögens in den Top 3 Positionen gebunden. Alle weiteren Positionen haben nur eine kleinen bis sehr kleinen Anteil am Fondsvermögen.
Länderallokation des Fonds
Der ETF ist insbesondere in Taiwan als auch in Korea engagiert. Beide Länder zusammen binden über die Hälfte des Fondsvermögens. Wird Indien noch hinzuaddiert repräsentieren diese drei Länder 2/3 des Investments des Fonds.
Branchenschwerpunkte des Fonds
Schwerpunkte sind vor allem der IT und der Finanzbereich, in denen über 60 Prozent der Gelder investiert sind.
*Stand 09.04.2026
Fazit zur Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc Prognose
Im Rahmen dieser ETF Analyse der Woche zeigt sich ein insgesamt positives Bild. Die technische Struktur ist sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullisch zu interpretieren.
Die Kombination aus:
- stabiler Trendstruktur
- wachsender Dynamik seit 2024
- attraktiver Emerging-Markets-Positionierung ohne China
macht den ETF zu einer interessanten Beimischung für breit diversifizierte Portfolios.
Die Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc Prognose bleibt positiv, solange die relevanten gleitenden Durchschnitte verteidigt werden. Mittelfristig sind weitere Kursanstiege möglich, kurzfristige Rücksetzer sollten jedoch einkalkuliert werden.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ
Was ist der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc?
Der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc ist ein ETF, der den MSCI Emerging Markets ex China Index nachbildet. Er ermöglicht ein Investment in Schwellenländer, schließt China jedoch gezielt aus.
Für wen eignet sich der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc?
Der ETF eignet sich für Anleger, die ihr Portfolio mit Aktien aus Schwellenländern diversifizieren möchten, dabei aber bewusst auf ein China-Exposure verzichten wollen.
Wie lautet die aktuelle Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc Prognose?
Die aktuelle Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc Prognose ist bullisch, solange die wichtigen gleitenden Durchschnitte im Tageschart und im Wochenchart verteidigt werden.
Welche Chancen bietet der ETF?
Der ETF bietet Zugang zu wachstumsstarken Schwellenländern ohne China, eine breite Streuung über viele Einzelwerte sowie die Chance auf weitere Kursanstiege bei anhaltend positivem Marktumfeld.
Welche Risiken hat der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc?
Zu den wichtigsten Risiken zählen die erhöhte Volatilität von Schwellenländern, Währungsrisiken sowie das Kontrahentenrisiko, da es sich um einen synthetischen ETF handelt.
Ist der ETF thesaurierend oder ausschüttend?
Der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc ist thesaurierend. Erträge werden also automatisch im Fonds wiederangelegt.
Warum ist dieser ETF Teil der ETF Analyse der Woche?
Im Rahmen der ETF Analyse der Woche fällt der ETF durch seine bullische Chartstruktur, seine klare Emerging-Markets-Positionierung ohne China und sein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis auf.
Kann der ETF weiter steigen?
Solange die charttechnischen Unterstützungen halten, bleibt weiteres Potenzial in Richtung der bisherigen Hochs sowie darüber hinaus bestehen.
DAX Verlierer: SAP Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Gewinner am Mittwoch: Brenntag Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 10.04.26 – Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Freitag, 10.04.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.