ETF Analyse der Woche: Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc Prognose 2026

Der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc bildet den MSCI Emerging Markets ex China Index nach. Dieser Index ermöglicht Anlegern den Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern - jedoch ohne China. Damit bietet der ETF eine gezielte Diversifikation innerhalb der Emerging Markets.

► Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc WKN: LYX99G/ LU2009202107 / Ticker: EMXC

⚡ Key Takeaways

Bullischer Trend bestätigt: Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart zeigt sich ein intakter Aufwärtstrend, solange die relevanten gleitenden Durchschnitte halten.

Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart zeigt sich ein intakter Aufwärtstrend, solange die relevanten gleitenden Durchschnitte halten. Attraktive Emerging-Markets-Alternative: Der ETF bietet gezielten Zugang zu Schwellenländern ohne China und eignet sich zur Diversifikation im Portfolio.

Der ETF bietet gezielten Zugang zu Schwellenländern ohne China und eignet sich zur Diversifikation im Portfolio. Weiteres Kurspotenzial vorhanden: Oberhalb der aktuellen Unterstützungen sind Kursziele bei 40 EUR und darüber realistisch, Rücksetzer bleiben jedoch möglich.

Wochenchart - bullische Ausgangslage

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der ETF befand sich bis Ende 2023 in einer Abwärtsbewegung. Seit 2024 hat sich jedoch zunehmend Kaufinteresse etabliert, wodurch die Notierungen zunächst bis etwa 25 EUR steigen konnten.

Der Rücksetzer im Jahr 2025 wurde klar als Kaufgelegenheit interpretiert, was zur Ausbildung einer klassischen V-Formation führte. In der Folge setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort. Im Februar 2026 wurde ein Hoch über 36 EUR erreicht.

Nach einer Korrektur bis zur SMA20 (aktuell bei 31,80 EUR) konnte der ETF zuletzt wieder deutlich zulegen.

Technische Einschätzung:

Über der SMA20 bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet

Mögliche Kursziele: 36,38 EUR (Jahreshoch) 40,00 EUR 44,50 - 45,00 EUR



Risikoszenario:

Bruch der SMA20 könnte Korrektur bis zur SMA50 (28,48 EUR) auslösen

Nachhaltige Schwäche unterhalb dieser Zone würde das bullische Szenario infrage stellen

Prognose Wochenchart: bullisch

Tageschart - kurzfristige Stabilisierung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Abverkauf des Jahreshochs fiel der ETF unter die SMA20, konnte sich jedoch zunächst im Bereich der SMA50 stabilisieren. Zwischenzeitlich wurde auch diese Unterstützung unterschritten, allerdings blieb der Kurs im direkten Umfeld dieser Durchschnittslinie.

Zuletzt zeigte sich erneut Kaufinteresse:

Rückkehr über die SMA50 durch ein Gap nach oben

Stabilisierung des kurzfristigen Trends

Technische Einschätzung:

Oberhalb der SMA50 bleibt das kurzfristige Momentum positiv

Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich, sofern das Niveau gehalten wird

Risikoszenario:

Etablierung unter der SMA20 könnte Schwäche bis zur SMA200 (29,21 EUR) auslösen

Prognose Tageschart: bullisch

Basisdaten des ETF

Anlageschwerpunkt: Aktien, Emerging Markets

Aktien, Emerging Markets Fondsgröße: 3.833 Mio. EUR

3.833 Mio. EUR Gesamtkostenquote: 0,15 % p.a.

0,15 % p.a. Produktstruktur: synthetisch (Swap-basiert)

synthetisch (Swap-basiert) Index: MSCI Emerging Markets ex China

MSCI Emerging Markets ex China Strategie: Long only

Long only Anzahl Positionen: 625

625 Fondswährung: USD

USD Währungsabsicherung: nicht gesichert

nicht gesichert Auflage: 20.06.2019

20.06.2019 Ausschüttung: thesaurierend

thesaurierend Domizil: Luxemburg

Risikoanalyse

Volatilität (1 Jahr): 18,53 %

18,53 % Maximum Drawdown seit Auflage: -38,53 %

Die Schwankungsbreite zeigt, dass Investments in Schwellenländer mit erhöhtem Risiko verbunden sind. Gleichzeitig bietet der ETF langfristiges Wachstumspotenzial.

Die Kennzahl Rendite zu Risiko verdeutlicht das Verhältnis von Ertrag zu eingegangenem Risiko und liefert Hinweise auf die Effizienz der bisherigen Performance.

Performance im Überblick

im laufenden Jahr: +16,05 %

+16,05 % 1 Monat: +2,68 %

+2,68 % 3 Monate: +11,10 %

+11,10 % 6 Monate: +23,10 %

+23,10 % 1 Jahr: +59,43 %

+59,43 % 3 Jahre: +73,49 %

+73,49 % 5 Jahre: +61,75 %

+61,75 % Seit Auflage: +96,01 %

Jahresrenditen:

2025: +18,88 %

2024: +9,96 %

2023: +15,41 %

2022: -14,48 %

Top 10 Positionen des Fonds

Der Fonds hat 29 Prozent des Vermögens in den Top 3 Positionen gebunden. Alle weiteren Positionen haben nur eine kleinen bis sehr kleinen Anteil am Fondsvermögen.



Länderallokation des Fonds



Der ETF ist insbesondere in Taiwan als auch in Korea engagiert. Beide Länder zusammen binden über die Hälfte des Fondsvermögens. Wird Indien noch hinzuaddiert repräsentieren diese drei Länder 2/3 des Investments des Fonds.



Branchenschwerpunkte des Fonds

Schwerpunkte sind vor allem der IT und der Finanzbereich, in denen über 60 Prozent der Gelder investiert sind.

*Stand 09.04.2026



Fazit zur Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc Prognose

Im Rahmen dieser ETF Analyse der Woche zeigt sich ein insgesamt positives Bild. Die technische Struktur ist sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullisch zu interpretieren.

Die Kombination aus:

stabiler Trendstruktur

wachsender Dynamik seit 2024

attraktiver Emerging-Markets-Positionierung ohne China

macht den ETF zu einer interessanten Beimischung für breit diversifizierte Portfolios.

Die Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc Prognose bleibt positiv, solange die relevanten gleitenden Durchschnitte verteidigt werden. Mittelfristig sind weitere Kursanstiege möglich, kurzfristige Rücksetzer sollten jedoch einkalkuliert werden.

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FAQ

Was ist der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc?

Der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc ist ein ETF, der den MSCI Emerging Markets ex China Index nachbildet. Er ermöglicht ein Investment in Schwellenländer, schließt China jedoch gezielt aus.

Für wen eignet sich der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc?

Der ETF eignet sich für Anleger, die ihr Portfolio mit Aktien aus Schwellenländern diversifizieren möchten, dabei aber bewusst auf ein China-Exposure verzichten wollen.

Wie lautet die aktuelle Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc Prognose?

Die aktuelle Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc Prognose ist bullisch, solange die wichtigen gleitenden Durchschnitte im Tageschart und im Wochenchart verteidigt werden.

Welche Chancen bietet der ETF?

Der ETF bietet Zugang zu wachstumsstarken Schwellenländern ohne China, eine breite Streuung über viele Einzelwerte sowie die Chance auf weitere Kursanstiege bei anhaltend positivem Marktumfeld.

Welche Risiken hat der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc?

Zu den wichtigsten Risiken zählen die erhöhte Volatilität von Schwellenländern, Währungsrisiken sowie das Kontrahentenrisiko, da es sich um einen synthetischen ETF handelt.

Ist der ETF thesaurierend oder ausschüttend?

Der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc ist thesaurierend. Erträge werden also automatisch im Fonds wiederangelegt.

Warum ist dieser ETF Teil der ETF Analyse der Woche?

Im Rahmen der ETF Analyse der Woche fällt der ETF durch seine bullische Chartstruktur, seine klare Emerging-Markets-Positionierung ohne China und sein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis auf.

Kann der ETF weiter steigen?

Solange die charttechnischen Unterstützungen halten, bleibt weiteres Potenzial in Richtung der bisherigen Hochs sowie darüber hinaus bestehen.