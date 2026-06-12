DAX Prognose für den 12.06.2026: DAX Aktuell vor nächstem Angriff auf 25.000 Punkte?

- Technisches Bild verbessert sich leicht
- 25.000 Punkte bleiben das zentrale Aufwärtsziel
- Vorsicht trotz Erholung
- Technisches Bild verbessert sich leicht
- 25.000 Punkte bleiben das zentrale Aufwärtsziel
- Vorsicht trotz Erholung
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.154 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits am Morgen konnte sich der DAX sukzessive aufwärtsschieben. Der Rücksetzer am Nachmittag wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging am Nachmittag an das Tageshoch, das über der 24.300 Punkte-Marke formatiert wurde. Bis zum Xetra Schluss rutschte der Index wieder bis knapp an die 24.200 Punkte-Marke zurück. Im Handel gestern konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der Index nachhaltig erholen. Der DAX ging bei 24.527 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
💡 Key Takeaways
- Technisches Bild verbessert sich leicht: Der DAX konnte sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern. Solange der Index über der SMA20 bleibt, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung der SMA200 bei rund 24.700 Punkten.
- 25.000 Punkte bleiben das zentrale Aufwärtsziel: Für eine nachhaltige Fortsetzung der Erholung müssen die Bullen den DAX zunächst über die SMA50 und anschließend über die Zone um 24.850 Punkte etablieren. Erst dann würde die Marke von 25.000 Punkten wieder realistisch in den Fokus rücken.
- Vorsicht trotz Erholung: Das Gesamtbild bleibt neutral bis leicht bärisch. Unser Setup sieht die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario mit 55% leicht höher als für ein bullishes Szenario (45%). Ein Rückfall unter die Unterstützungszone um 24.440 bis 24.320 Punkte könnte den Verkaufsdruck wieder erhöhen.
Der DAX startete gestern bei 24.154 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits am Vormittag setzte sich eine freundliche Tendenz durch, die den deutschen Leitindex kontinuierlich nach oben führte. Ein Rücksetzer am Nachmittag wurde unmittelbar wieder gekauft, sodass der DAX sein Tageshoch oberhalb von 24.300 Punkten markieren konnte.
Zum Xetra-Schluss fiel der Index zwar wieder in den Bereich von 24.200 Punkten zurück, konnte sich im nachbörslichen Handel jedoch deutlich erholen. Der Tagesschluss lag schließlich bei 24.527 Punkten.
Im DAX überwogen die Gewinner deutlich. Von den 40 Werten schlossen 29 Aktien im Plus und 11 Titel im Minus.
Top-Gewinner im DAX
- Siemens Energy +6,79%
- RWE +4,09%
- Infineon +2,94%
Schwächste DAX-Werte
- SAP -5,07%
- Deutsche Telekom -2,63%
- BMW -1,35%
DAX Prognose: Stundenchart zeigt Aufhellung des kurzfristigen Bildes
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart konnte sich der DAX zunächst über die SMA20 bei aktuell 24.477 Punkten schieben. Anschließend wurde die SMA50 bei 24.325 Punkten getestet. Nach einer kurzen Konsolidierung gelang der dynamische Ausbruch über diese wichtige Durchschnittslinie.
Damit hat sich das kurzfristige Chartbild verbessert.
Bullisches Szenario
Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf einen Anstieg zur SMA200 bei aktuell 24.698 Punkten.
Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde das technische Bild weiter stabilisieren. Für eine klar bullische Interpretation wäre allerdings eine deutliche Etablierung oberhalb dieser Marke erforderlich.
Bärisches Szenario
Fällt der DAX wieder unter die SMA20 zurück, könnte zunächst die SMA50 Unterstützung bieten. Ein bestätigter Stundenschluss unter der SMA50 würde die laufende Erholung infrage stellen und weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.
Einschätzung Stundenchart: Neutral
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DAX Aktuell im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild zuletzt verbessert. Nachdem der DAX an der SMA200 Unterstützung gefunden hatte, gelang der erneute Anstieg über die SMA20 und zuletzt auch über die SMA200.
Wichtige Marken für die DAX Prognose
- SMA20: 24.439 Punkte
- SMA50: 24.676 Punkte
- SMA200: 24.562 Punkte
Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung müssten die Käufer den Index über die SMA50 schieben und dort stabilisieren.
Gelingt dies, könnte die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten wieder in den Fokus rücken.
Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral
DAX Prognose für heute
Der DAX startete heute Morgen bei 24.546 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index 392 Punkte höher als zur ersten vorbörslichen Notierung des Vortages.
Bullisches Szenario
Kann sich der DAX über 24.546 Punkten behaupten, liegen die nächsten Ziele bei:
- 24.561 Punkte
- 24.579 Punkte
- 24.604 Punkte
- 24.674 Punkte
- 24.712 Punkte
- 24.781 Punkte
- 24.848 Punkte
- 24.915 Punkte
- 24.973 Punkte
- 25.007 Punkte
Oberhalb von 25.000 Punkten würde sich das technische Bild weiter aufhellen.
Bärisches Szenario
Fällt der DAX unter 24.546 Punkte zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 24.530 Punkte
- 24.499 Punkte
- 24.459 Punkte
- 24.423 Punkte
- 24.388 Punkte
- 24.351 Punkte
- 24.296 Punkte
- 24.240 Punkte
- 24.202 Punkte
- 24.145 Punkte
- 24.111 Punkte
DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
|Marke
|24.561
|24.644 - 24.698
|24.717 - 24.796
|24.829 - 24.868
|24.977
|25.111
|25.242
|25.395
Unterstützungen
|Marke
|24.477 / 24.451 / 24.439
|24.363
|24.325 / 24.312
|24.197 / 24.109
|24.023 / 24.008
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Auf Basis des aktuellen Handelssetups erwarten wir heute einen überwiegend seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Handel.
Wahrscheinlichkeiten
- Bullisches Szenario: 45%
- Bärisches Szenario: 55%
Erwartete Handelsspanne
- Oberes Ziel: 24.641 bis 24.864 Punkte
- Unteres Ziel: 24.421 bis 24.294 Punkte
Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 30 Punkten und signalisiert weiterhin Angst ("Fear") unter den internationalen Anlegern.
Zum Vergleich:
- Vor einer Woche: 53 Punkte (Neutral)
- Vor einem Monat: 66 Punkte (Greed)
- Vor einem Jahr: 64 Punkte (Greed)
Historisch betrachtet können Werte nahe 30 häufig erste Hinweise auf eine mögliche Gegenbewegung liefern, da extreme Angstphasen oftmals mit einer Marktstabilisierung einhergehen.
Fazit: DAX Aktuell mit Chancen auf Fortsetzung der Erholung
Die aktuelle DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral. Positiv ist die Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte im Stunden- und 4-Stunden-Chart. Entscheidend wird heute sein, ob sich der DAX nachhaltig oberhalb der SMA50 etablieren kann.
Für die Bullen bleibt die Zone um 24.700 Punkte der entscheidende Widerstand. Gelingt dort ein Ausbruch, könnte die Marke von 25.000 Punkten erneut in Reichweite kommen. Auf der Unterseite bleibt der Bereich zwischen 24.440 und 24.320 Punkten die wichtigste Unterstützungszone.
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