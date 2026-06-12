DAX Prognose für den 12.06.2026: DAX Aktuell vor nächstem Angriff auf 25.000 Punkte?

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.154 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits am Morgen konnte sich der DAX sukzessive aufwärtsschieben. Der Rücksetzer am Nachmittag wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging am Nachmittag an das Tageshoch, das über der 24.300 Punkte-Marke formatiert wurde. Bis zum Xetra Schluss rutschte der Index wieder bis knapp an die 24.200 Punkte-Marke zurück. Im Handel gestern konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der Index nachhaltig erholen. Der DAX ging bei 24.527 Punkten aus dem Tageshandel.

Der DAX startete gestern bei 24.154 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits am Vormittag setzte sich eine freundliche Tendenz durch, die den deutschen Leitindex kontinuierlich nach oben führte. Ein Rücksetzer am Nachmittag wurde unmittelbar wieder gekauft, sodass der DAX sein Tageshoch oberhalb von 24.300 Punkten markieren konnte.

Zum Xetra-Schluss fiel der Index zwar wieder in den Bereich von 24.200 Punkten zurück, konnte sich im nachbörslichen Handel jedoch deutlich erholen. Der Tagesschluss lag schließlich bei 24.527 Punkten.

Im DAX überwogen die Gewinner deutlich. Von den 40 Werten schlossen 29 Aktien im Plus und 11 Titel im Minus.

Top-Gewinner im DAX

Siemens Energy +6,79%

RWE +4,09%

Infineon +2,94%

Schwächste DAX-Werte

SAP -5,07%

Deutsche Telekom -2,63%

BMW -1,35%

DAX Prognose: Stundenchart zeigt Aufhellung des kurzfristigen Bildes

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart konnte sich der DAX zunächst über die SMA20 bei aktuell 24.477 Punkten schieben. Anschließend wurde die SMA50 bei 24.325 Punkten getestet. Nach einer kurzen Konsolidierung gelang der dynamische Ausbruch über diese wichtige Durchschnittslinie.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild verbessert.

Bullisches Szenario

Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf einen Anstieg zur SMA200 bei aktuell 24.698 Punkten.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde das technische Bild weiter stabilisieren. Für eine klar bullische Interpretation wäre allerdings eine deutliche Etablierung oberhalb dieser Marke erforderlich.

Bärisches Szenario

Fällt der DAX wieder unter die SMA20 zurück, könnte zunächst die SMA50 Unterstützung bieten. Ein bestätigter Stundenschluss unter der SMA50 würde die laufende Erholung infrage stellen und weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

Einschätzung Stundenchart: Neutral

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DAX Aktuell im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild zuletzt verbessert. Nachdem der DAX an der SMA200 Unterstützung gefunden hatte, gelang der erneute Anstieg über die SMA20 und zuletzt auch über die SMA200.

Wichtige Marken für die DAX Prognose

SMA20: 24.439 Punkte

SMA50: 24.676 Punkte

SMA200: 24.562 Punkte

Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung müssten die Käufer den Index über die SMA50 schieben und dort stabilisieren.

Gelingt dies, könnte die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten wieder in den Fokus rücken.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral

DAX Prognose für heute

Der DAX startete heute Morgen bei 24.546 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index 392 Punkte höher als zur ersten vorbörslichen Notierung des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX über 24.546 Punkten behaupten, liegen die nächsten Ziele bei:

24.561 Punkte

24.579 Punkte

24.604 Punkte

24.674 Punkte

24.712 Punkte

24.781 Punkte

24.848 Punkte

24.915 Punkte

24.973 Punkte

25.007 Punkte

Oberhalb von 25.000 Punkten würde sich das technische Bild weiter aufhellen.

Bärisches Szenario

Fällt der DAX unter 24.546 Punkte zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.530 Punkte

24.499 Punkte

24.459 Punkte

24.423 Punkte

24.388 Punkte

24.351 Punkte

24.296 Punkte

24.240 Punkte

24.202 Punkte

24.145 Punkte

24.111 Punkte

DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

Marke 24.561 24.644 - 24.698 24.717 - 24.796 24.829 - 24.868 24.977 25.111 25.242 25.395

Unterstützungen

Marke 24.477 / 24.451 / 24.439 24.363 24.325 / 24.312 24.197 / 24.109 24.023 / 24.008

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Auf Basis des aktuellen Handelssetups erwarten wir heute einen überwiegend seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Handel.

Wahrscheinlichkeiten

Bullisches Szenario: 45%

Bärisches Szenario: 55%

Erwartete Handelsspanne

Oberes Ziel: 24.641 bis 24.864 Punkte

Unteres Ziel: 24.421 bis 24.294 Punkte

Anlegerstimmung bleibt vorsichtig

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 30 Punkten und signalisiert weiterhin Angst ("Fear") unter den internationalen Anlegern.

Zum Vergleich:

Vor einer Woche: 53 Punkte (Neutral)

Vor einem Monat: 66 Punkte (Greed)

Vor einem Jahr: 64 Punkte (Greed)

Historisch betrachtet können Werte nahe 30 häufig erste Hinweise auf eine mögliche Gegenbewegung liefern, da extreme Angstphasen oftmals mit einer Marktstabilisierung einhergehen.

Fazit: DAX Aktuell mit Chancen auf Fortsetzung der Erholung

Die aktuelle DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral. Positiv ist die Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte im Stunden- und 4-Stunden-Chart. Entscheidend wird heute sein, ob sich der DAX nachhaltig oberhalb der SMA50 etablieren kann.

Für die Bullen bleibt die Zone um 24.700 Punkte der entscheidende Widerstand. Gelingt dort ein Ausbruch, könnte die Marke von 25.000 Punkten erneut in Reichweite kommen. Auf der Unterseite bleibt der Bereich zwischen 24.440 und 24.320 Punkten die wichtigste Unterstützungszone.

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