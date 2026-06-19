ETF Analyse der Woche: Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc Prognose

- Technisches Bild bleibt klar bullisch
- Schwellenländer profitieren von starker Dynamik
- Interessante Depotbeimischung mit erhöhtem Risiko
- Technisches Bild bleibt klar bullisch
- Schwellenländer profitieren von starker Dynamik
- Interessante Depotbeimischung mit erhöhtem Risiko
In unserer ETF Analyse der Woche werfen wir einen Blick auf den Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc. Der ETF bildet die Entwicklung des MSCI Emerging Markets Index synthetisch nach und bietet Anlegern Zugang zu den größten und liquidesten Unternehmen aus den globalen Schwellenländern.
Die Kombination aus breiter Diversifikation, niedrigen Kosten und attraktiver Performance macht den ETF zu einer interessanten Möglichkeit, vom langfristigen Wachstum der Emerging Markets zu profitieren.
► Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc WKN: A2H58J / ISIN: LU1681045370 / Ticker: AMEM
⚡ Key Takeaways
- Technisches Bild bleibt klar bullisch
Der ETF befindet sich sowohl im Tages- als auch im Wochenchart in einem intakten Aufwärtstrend. Solange die Kurse oberhalb der wichtigen SMA20 notieren, bleiben die Aussichten positiv.
- Schwellenländer profitieren von starker Dynamik
Mit einer Wertentwicklung von über 50% in den vergangenen zwölf Monaten zählt der ETF aktuell zu den stärkeren Emerging-Markets-Investments und profitiert von der positiven Entwicklung wichtiger Schwellenländer.
- Interessante Depotbeimischung mit erhöhtem Risiko
Dank der breiten Streuung über zahlreiche Schwellenländer bietet der ETF langfristiges Wachstumspotenzial. Anleger sollten jedoch die höhere Volatilität und mögliche stärkere Kursschwankungen im Vergleich zu Industrieländer-ETFs berücksichtigen.
Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc Prognose - Wochenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die langfristige Entwicklung des ETFs zeigt seit 2023 ein deutlich verbessertes Chartbild. Nach einer Stabilisierung im Jahresverlauf 2023 konnte der Anteilsschein einen nachhaltigen Aufwärtstrend etablieren.
Rücksetzer im August 2024 sowie im März 2025 wurden zügig aufgekauft. Nach der Erholung von der Korrektur im März und April 2025 entwickelte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung mit zunehmendem Momentum. In den vergangenen zwölf Monaten konnte der ETF deutlich an Wert gewinnen.
Besonders positiv ist die Rolle der gleitenden Durchschnitte zu bewerten. Die 20-Wochen-Linie (SMA20, aktuell bei 7,07 EUR) und die 50-Wochen-Linie (SMA50, aktuell bei 6,38 EUR) dienten mehrfach als Unterstützungszonen und wurden von den Marktteilnehmern konsequent verteidigt.
Aktuell notiert der ETF deutlich oberhalb der SMA20. Solange dieses technische Signal Bestand hat, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.
Mögliche Kursziele im Wochenchart
- 9,50 EUR
- 10,50 EUR
- 12,00 EUR
Rücksetzer könnten weiterhin im Bereich der SMA20 aufgefangen werden. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde das positive Szenario infrage stellen.
Aktuelle Einschätzung Wochenchart: Bullisch
Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc Prognose - Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart wird die Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate noch deutlicher sichtbar. Sowohl die SMA20 (aktuell 7,75 EUR) als auch die SMA50 (aktuell 7,43 EUR) konnten den ETF bei zwischenzeitlicher Schwäche zuverlässig stützen.
Selbst kurzfristige Unterschreitungen der SMA20 wurden schnell zurückgekauft. Dadurch blieb das positive Chartbild erhalten und die Chancen auf weiter steigende Kurse bestehen.
Solange der ETF per Tagesschlusskurs oberhalb der SMA20 notiert, spricht die technische Ausgangslage für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.
Wichtige Unterstützungen
- SMA20 bei 7,75 EUR
- SMA50 bei 7,43 EUR
Wichtige Widerstands- und Zielzonen
- 9,50 EUR
- 10,50 EUR
- 12,00 EUR
Aktuelle Einschätzung Tageschart: Bullisch
YouTube Trading Videos
Basisdaten zum Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc
|Merkmal
|Wert
|Anlageschwerpunkt
|Aktien Emerging Markets
|Fondsgröße
|4,390 Mrd. EUR
|Gesamtkostenquote (TER)
|0,20% p.a.
|Produktstruktur
|Synthetisch (Unfunded Swap)
|Vergleichsindex
|MSCI Emerging Markets
|Strategie
|Long Only
|Nachhaltigkeit
|Nein
|Fondswährung
|EUR
|Währungsabsicherung
|Nicht gesichert
|Auflagedatum
|30.11.2010
|Ertragsverwendung
|Thesaurierend
|Fondsdomizil
|Luxemburg
Was bedeutet die synthetische Replikation?
Der ETF nutzt ein sogenanntes Unfunded-Swap-Modell. Dabei wird die Indexentwicklung nicht direkt durch den Kauf aller Indexwerte nachgebildet, sondern über ein Tauschgeschäft mit einer Partnerbank. Dieses Verfahren gilt als kosteneffizient und ermöglicht eine sehr präzise Nachbildung des Referenzindex.
Top 10 Positionen des Fonds
Die Top 3 Positionen repräsentieren über ein Viertel des Anlagevermögens. Die Top 10 Positionen binden fast 40 Prozent der Gelder.
Länderaufteilung des Fonds
Der ETF ist in den beiden Ländermärkte Taiwan und Korea mit fast der Hälfte es Anlagevermögens investiert. Wird der chinesische Markt noch hinzuaddiert, so steigt der Anteil auf gut 70 Prozent.
Branchenschwerpunkt des Fonds ist der Bereich IT und Finanzwesen. Hier sind fast zwei Drittel der Anlagegelder investiert.
*Stand 18.06.2026
Der Verlust im März konnte der Fonds im Folgemonat direkt wieder ausgleichen. Der April war der erfolgreichste Monat in der Geschichte des ETFs. Auch der Mai war außerordentlich gewinnbringend.
* Stand 18.06.2026 / Quelle: Aumundi
Risikoanalyse des ETFs
Die Risikokennzahlen zeigen ein für Schwellenländer typisches Risikoprofil.
Volatilität
|Zeitraum
|Volatilität
|1 Jahr
|18,49%
|3 Jahre
|16,02%
|5 Jahre
|16,20%
Maximum Drawdown
|Zeitraum
|Maximaler Rückgang
|1 Jahr
|-11,49%
|3 Jahre
|-17,60%
|5 Jahre
|-24,20%
|Seit Auflage
|-34,91%
Die Schwankungsintensität liegt über dem Niveau vieler Industrieländer-ETFs, bleibt für ein Emerging-Markets-Investment jedoch im üblichen Rahmen.
Performance des Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc
Renditeübersicht
|Zeitraum
|Performance
|Laufendes Jahr
|+30,18%
|1 Monat
|+7,84%
|3 Monate
|+19,64%
|6 Monate
|+34,80%
|1 Jahr
|+51,42%
|3 Jahre
|+75,38%
|5 Jahre
|+52,29%
|Seit Auflage
|+154,95%
Jahresperformance
|Jahr
|Performance
|2025
|+17,88%
|2024
|+14,54%
|2023
|+6,07%
|2022
|-15,08%
Die starke Entwicklung der vergangenen zwölf Monate unterstreicht die aktuell hohe Dynamik in den Schwellenländern.
Experten Fazit: ETF Analyse der Woche
Die aktuelle Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc Prognose bleibt sowohl im Wochen- als auch im Tageschart bullisch. Der ETF profitiert von einem intakten Aufwärtstrend und notiert komfortabel oberhalb seiner wichtigsten gleitenden Durchschnitte.
Die starke Performance der vergangenen Jahre zeigt, dass Emerging Markets nach längeren Schwächephasen wieder verstärkt in den Fokus institutioneller und privater Anleger rücken.
Im Rahmen unserer ETF Analyse der Woche bewerten wir den Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc weiterhin positiv. Aufgrund der erhöhten Volatilität von Schwellenländer-Investments bietet sich der ETF insbesondere als Beimischung für ein breit diversifiziertes Portfolio an. Interessierte Anleger könnten mögliche Rücksetzer in Richtung der SMA20 als potenzielle Einstiegsgelegenheiten beobachten.
Quellen: justETF, Morningstar, finanzen.net, Amundi. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Anlageberatung.
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FAQ zum Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc
Was ist der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachbildet. Anleger erhalten dadurch Zugang zu den größten Unternehmen aus Schwellenländern wie China, Indien, Taiwan, Südkorea und Brasilien.
Ist der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc eine gute Geldanlage?
Der ETF eignet sich für Anleger, die langfristig am Wachstum der Schwellenländer partizipieren möchten. Aufgrund der breiten Diversifikation und der niedrigen Kosten kann er eine sinnvolle Ergänzung für ein langfristig ausgerichtetes Portfolio sein.
Wie lautet die aktuelle Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc Prognose?
Die aktuelle Chartanalyse fällt positiv aus. Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart befindet sich der ETF in einem intakten Aufwärtstrend. Solange die Kurse oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte notieren, bleibt die technische Prognose bullisch.
Welche Länder sind im Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc enthalten?
Der ETF investiert indirekt in Unternehmen aus zahlreichen Schwellenländern. Zu den wichtigsten Regionen zählen China, Indien, Taiwan, Südkorea, Brasilien, Saudi-Arabien und Südafrika.
Was bedeutet "Swap" beim Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc?
Der ETF nutzt eine synthetische Replikation mittels Swap-Vertrag. Dabei wird die Indexentwicklung über ein Tauschgeschäft mit einer Bank nachgebildet. Dieses Verfahren ermöglicht häufig eine besonders genaue Nachbildung des Referenzindex.
Ist der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc thesaurierend?
Ja, der ETF ist thesaurierend. Erträge und Dividenden werden automatisch wieder im Fonds angelegt und nicht an die Anleger ausgeschüttet.
Welche Kosten hat der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,20% pro Jahr. Damit gehört der ETF zu den kostengünstigen Möglichkeiten, in Schwellenländer-Aktien zu investieren.
Welche Risiken hat der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc?
Zu den wichtigsten Risiken zählen politische Unsicherheiten, Währungsschwankungen, höhere Volatilität sowie wirtschaftliche Entwicklungen in den Schwellenländern. Daher sind stärkere Kursschwankungen möglich als bei vielen ETFs auf Industrieländer.
Für wen eignet sich der Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc?
Der ETF eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio international diversifizieren und vom Wachstum der Emerging Markets profitieren möchten.
Wie hoch war die Rendite des Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc?
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte der ETF eine Rendite von über 50%. Seit Auflage konnte der Fonds eine Wertsteigerung von mehr als 150% erreichen. Vergangene Wertentwicklungen sind jedoch kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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