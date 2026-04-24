ETF Analyse der Woche: Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc Prognose & Chartanalyse

Der Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc bildet den MSCI Korea 20/35 Index ab und ermöglicht Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Südkorea. Die Indexmethodik begrenzt das Gewicht einzelner Unternehmen auf maximal 35 %, während alle weiteren Positionen auf 20 % begrenzt sind. Dadurch wird eine gewisse Diversifikation innerhalb eines stark konzentrierten Marktes erreicht.

► Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc WKN: LYX016 / LU1900066975 / Ticker: LKOR / Symbol: KRWL

⚡ Key Takeaways

Klar bullischer Trend:

Der Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc zeigt sowohl im Wochen- als auch im Tageschart eine stabile Aufwärtsbewegung mit weiterem Potenzial in Richtung 150 EUR und 165 EUR, solange die SMA20 hält.

Der Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc zeigt sowohl im Wochen- als auch im Tageschart eine stabile Aufwärtsbewegung mit weiterem Potenzial in Richtung 150 EUR und 165 EUR, solange die SMA20 hält. Hohe Dynamik bei erhöhtem Risiko:

Die starke Performance (über +180 % im Jahresvergleich) geht mit hoher Volatilität und deutlichen Drawdown-Risiken einher - typisch für einen fokussierten Emerging-Markets-ETF.

Die starke Performance (über +180 % im Jahresvergleich) geht mit hoher Volatilität und deutlichen Drawdown-Risiken einher - typisch für einen fokussierten Emerging-Markets-ETF. Gezielte Beimischung sinnvoll:

Aufgrund der regionalen Konzentration auf Südkorea und der Gewichtung einzelner Titel eignet sich der ETF eher als untergewichtete Ergänzung im Portfolio als als Kerninvestment.

Wochenchart - Bullisches Gesamtbild

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in GBP. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Wochenchart zeigt sich ein klarer Trendwechsel: Nach einer längeren Seitwärtsphase bis Mitte 2025 konnte der ETF im Herbst deutlich an Dynamik gewinnen. Der Ausbruch über die Marke von 100 EUR markierte den Beginn einer stabilen Aufwärtsbewegung.

Rücksetzer wurden konsequent gekauft, was die Stärke des Trends unterstreicht. Besonders relevant: Der ETF notiert stabil über der SMA20 (aktuell bei 120,29 EUR), die bislang nicht mehr getestet wurde.

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc Prognose (Wochenchart):

Solange der Kurs oberhalb der SMA20 bleibt, ist von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung auszugehen.

Mögliche Kursziele liegen bei:

150 EUR

165 EUR

Korrekturen in Richtung SMA20 wären technisch unkritisch, solange eine Stabilisierung erfolgt.

Tageschart - Trend bestätigt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in GBP. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Tageschart bestätigt die bullische Einschätzung aus der übergeordneten Perspektive. Der ETF konnte sich über alle relevanten Durchschnittslinien (SMA20 und SMA50) etablieren.

Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden im Bereich dieser gleitenden Durchschnitte aufgefangen. Nach einem GAP-Up konnte sich der Kurs zuletzt deutlich von diesen Unterstützungen lösen.

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc Prognose (Tageschart):

Der kurzfristige Trend bleibt intakt, solange der ETF per Tagesschluss über der SMA20 notiert.

Unterstützungsbereich:

SMA20: 114,33 EUR

SMA50: 113,09 EUR

Dieser Bereich stellt aktuell eine starke Supportzone dar.

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Basisdaten im Überblick

Anlageschwerpunkt: Aktien, Südkorea

Aktien, Südkorea Fondsgröße: 560 Mio. EUR

560 Mio. EUR Gesamtkostenquote: 0,45 % p.a.

0,45 % p.a. Produktstruktur: Synthetisch (Swap-ETF)

Synthetisch (Swap-ETF) Index: MSCI Korea 20/35

MSCI Korea 20/35 Strategie: Long only

Long only Anzahl Positionen: 80

80 Fondswährung: EUR

EUR Währungsabsicherung: Keine

Keine Domizil: Luxemburg

Luxemburg Auflagedatum: 26.09.2006

26.09.2006 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Top 10 Positionen des Fonds

Gut 30 Prozent des Vermögens hat der Fonds ist Samsung Electronics investiert. Die Top 10 Positionen repräsentieren 64,6 Prozent der Anlagegelder.

Branchenschwerpunkte des Fonds



Investment Schwerpunkt ist der IT-Bereich in dem über die Hälfte des Vermögens investiert ist. Der Bereich Industrie und der Finanzbereich binden weitere 27 Prozent, sodass in drei Branchen ca. 80 Prozent der Anlagegelder investiert ist.

*Stand 24.04.2026



* Stand 24.04.2026 / Quelle: justetf.com

Risikoanalyse

Der ETF weist eine vergleichsweise hohe Volatilität auf, was typisch für stark fokussierte Emerging-Markets-Investments ist.

Volatilität 1 Jahr: 42,11 %

42,11 % Volatilität 3 Jahre: 32,55 %

32,55 % Maximum Drawdown (seit Auflage): -68,28 %

Die Kennzahlen zeigen deutlich: Hohe Renditechancen gehen mit erhöhtem Risiko einher. Besonders die Konzentration auf wenige große Unternehmen sowie branchenspezifische Risiken sind zu beachten.

Performance im Überblick

1 Jahr: +183,17 %

+183,17 % 6 Monate: +80,11 %

+80,11 % 3 Monate: +34,79 %

+34,79 % 1 Monat: +24,13 %

+24,13 % 2025: +75,88 %

+75,88 % Seit Auflage: +371,18 %

Die jüngste Entwicklung zeigt eine außergewöhnlich starke Dynamik, insbesondere im laufenden Jahr.

Fazit: ETF Analyse der Woche

Die aktuelle ETF Analyse der Woche zeigt, dass der Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc technisch in einem klaren Aufwärtstrend notiert. Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart dominiert ein bullisches Szenario.

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc Prognose:

Kurz- bis mittelfristig bleibt der Ausblick positiv, solange zentrale Unterstützungen halten.

Aufgrund der hohen Volatilität und der regionalen Konzentration eignet sich der ETF vor allem als gezielte Beimischung im Portfolio. Anleger sollten sich der erhöhten Risiken bewusst sein, profitieren jedoch gleichzeitig von überdurchschnittlichen Renditechancen im koreanischen Aktienmarkt.

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FAQ zur ETF Analyse der Woche: Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc Prognose

Was ist der Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc?

Der ETF bildet den MSCI Korea 20/35 Index ab und investiert in große und mittelgroße Unternehmen aus Südkorea. Er bietet gezielten Zugang zum koreanischen Aktienmarkt.

Wie lautet die aktuelle Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc Prognose?

Die Prognose ist aktuell bullisch. Solange der ETF über der SMA20 notiert, wird eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung mit möglichen Kurszielen bei 150 EUR und 165 EUR erwartet.

Ist der ETF für langfristige Anleger geeignet?

Grundsätzlich ja, jedoch eher als Beimischung. Aufgrund der regionalen Konzentration und der hohen Volatilität eignet sich der ETF nicht als alleinige Basisanlage.

Welche Risiken hat der Korea ETF?

Zu den wichtigsten Risiken zählen hohe Kursschwankungen, ein mögliches Klumpenrisiko durch stark gewichtete Einzelwerte sowie Währungsrisiken, da keine Absicherung erfolgt.

Warum ist die Volatilität so hoch?

Der ETF fokussiert sich auf einen einzelnen Emerging Market. Solche Märkte reagieren sensibler auf wirtschaftliche und geopolitische Veränderungen.

Was bedeutet „synthetischer ETF“ bei diesem Produkt?

Der ETF bildet den Index über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Bank nach. Dadurch kann die Indexentwicklung sehr genau abgebildet werden, es besteht jedoch ein begrenztes Kontrahentenrisiko.

Welche Rolle spielt die SMA20 in der Analyse?

Die SMA20 dient als wichtiger Trendindikator. Notiert der Kurs darüber, wird der Trend als stabil und positiv bewertet.

Ist jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt?

Technisch betrachtet befindet sich der ETF in einem Aufwärtstrend. Rücksetzer in Richtung SMA20 oder SMA50 könnten als potenzielle Einstiegsgelegenheiten interpretiert werden.