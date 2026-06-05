DAX Prognose für Freitag, 05.06.2026: DAX Aktuell kämpft mit Widerständen bei 25.000 Punkten

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.761 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatierte der DAX das Tagestief. Es ging von hier aus mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch aufwärts. Die Kraft der Bullen hat aber bereits am Vormittag nachgelassen. Nach einem kleinen Rücksetzer konnte sich der Index zwar wieder aufwärtsschieben, das Hoch am Vormittag aber nur knapp überwinden. Danach stellten sich erneute Gewinnmitnahmen ein. Gestern im Handel wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen. Der DAX ging bei 24.946 Punkten aus dem Tageshandel.

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💡 Key Takeaways

DAX aktuell unter wichtigen Widerständen: Der Index scheiterte erneut an den kurzfristig relevanten Durchschnittslinien SMA20 und SMA50. Solange diese Marken nicht nachhaltig zurückerobert werden, bleibt das technische Bild angeschlagen.

Der Index scheiterte erneut an den kurzfristig relevanten Durchschnittslinien SMA20 und SMA50. Solange diese Marken nicht nachhaltig zurückerobert werden, bleibt das technische Bild angeschlagen. 25.000 Punkte bleiben die entscheidende Hürde: Erst ein Anstieg über den Bereich um 25.000 Punkte und eine anschließende Stabilisierung würden die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.100 Punkte und darüber hinaus erhöhen.

Erst ein Anstieg über den Bereich um 25.000 Punkte und eine anschließende Stabilisierung würden die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.100 Punkte und darüber hinaus erhöhen. Leichter Vorteil für die Bären: Die aktuelle DAX Prognose bleibt leicht negativ. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet. Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.700 und 24.523 Punkten.

Der DAX startete bei 24.761 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits am Morgen sein Tagestief. Mit Handelsbeginn auf Xetra setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den deutschen Leitindex zeitweise bis auf 25.014 Punkte führte. Im weiteren Handelsverlauf ließ die Dynamik jedoch nach. Trotz mehrerer Anläufe gelang kein nachhaltiger Ausbruch über die wichtigen Widerstände.

Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.945 Punkten. Nachbörslich konnte sich der Index leicht erholen und beendete den Handel bei 24.946 Punkten.

Stärkste DAX-Werte

SAP: +5,43 %

Fresenius Medical Care: +4,97 %

Qiagen: +4,77 %

Schwächste DAX-Werte

Infineon: -3,12 %

Continental: -2,52 %

BMW: -1,93 %

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart (1H)

Aus technischer Sicht bleibt das kurzfristige Bild angespannt. Der DAX konnte sich zwar zwischenzeitlich über die SMA20 schieben, scheiterte jedoch erneut an der SMA50.

Wichtige Durchschnittslinien

SMA20: 24.893 Punkte

SMA50: 24.866 Punkte

SMA200: 25.098 Punkte

Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste der DAX aktuell sowohl die SMA20 als auch die SMA50 zurückerobern und sich per Stundenschluss darüber etablieren.

Gelingt dies, könnten die Bullen einen Anlauf in Richtung SMA200 bei 25.098 Punkten starten.

Bleibt der Index dagegen unter der SMA50, könnten folgende Unterstützungen in den Fokus rücken:

24.780 bis 24.770 Punkte

24.650 bis 24.640 Punkte

24.525 bis 24.510 Punkte

Kurzfristige DAX Prognose (1H): bärisch

DAX Prognose: Analyse im 4-Stunden-Chart (4H)

Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die Lage zunächst neutral. Der DAX notiert weiterhin unter der SMA20 und konnte sich trotz mehrerer Versuche nicht nachhaltig darüber festsetzen.

Relevante Marken im 4H-Chart

SMA20: 24.941 Punkte

SMA50: 25.068 Punkte

SMA200: 24.523 Punkte

Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Sollte der DAX aktuell hingegen an der SMA20 scheitern, könnten erneut das gestrige Tagestief und anschließend die SMA200 getestet werden. Ein Bruch der SMA200 würde das Risiko einer Ausweitung der Korrektur deutlich erhöhen.

Kurzfristige DAX Prognose (4H): neutral

DAX Aktuell: Handelsmarken für Freitag, den 05.06.2026

Der DAX startete heute bei 24.831 Punkten in den vorbörslichen Handel und notiert damit unter dem Schlusskurs des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX über 24.831 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

24.855 bis 24.857 Punkte

24.873 bis 24.875 Punkte

24.893 bis 24.895 Punkte

24.947 bis 24.949 Punkte

24.982 bis 24.984 Punkte

Darüber rücken folgende Widerstände in den Fokus:

25.003 Punkte

25.019 Punkte

25.038 Punkte

25.059 Punkte

25.110 Punkte

25.131 Punkte

25.221 Punkte

25.239 Punkte

Bärisches Szenario

Fällt der DAX unter 24.831 Punkte zurück, könnten folgende Ziele aktiviert werden:

24.804 Punkte

24.786 Punkte

24.769 Punkte

24.751 Punkte

24.737 Punkte

24.699 Punkte

24.663 Punkte

24.647 Punkte

24.628 Punkte

24.612 Punkte

Unterhalb von 24.580 Punkten erweitert sich das Abwärtspotenzial bis in den Bereich von:

24.522 Punkten

24.503 Punkten

24.468 Punkten

24.443 Punkten

24.408 Punkten

24.391 Punkten

DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

Widerstand Bereich R1 24.866 - 24.893 R2 24.903 - 24.974 R3 25.015 - 25.098 R4 25.131 R5 25.222 - 25.277 R6 25.309 - 25.378

Unterstützungen

Unterstützung Bereich S1 24.700 S2 24.636 S3 24.569 - 24.523 S4 24.451 S5 24.331 S6 24.272 - 24.211 S7 24.178 S8 24.049

DAX Prognose für heute

Auf Basis der aktuellen Chartstruktur rechnen wir weiterhin mit einem leicht seitwärts bis abwärts gerichteten Marktumfeld.

Wahrscheinlichkeiten

Bullisches Szenario: 45 %

Bärisches Szenario: 55 %

Erwartete Tagesrange

24.737 bis 25.038 Punkte

Erweiterte Schwankungsbreite:

24.528 bis 24.895 Punkte

Anlegerstimmung: Fear & Greed Index

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 55 Punkten und signalisiert damit eine neutrale Marktstimmung.

Vergleichswerte:

Vor einer Woche: 60 Punkte (Greed)

Vor einem Monat: 66 Punkte (Greed)

Vor einem Jahr: 54 Punkte (Neutral)

Die Stimmung der internationalen Anleger hat sich zuletzt etwas abgekühlt, befindet sich jedoch weiterhin nicht im Bereich extremer Angst oder Euphorie.

Fazit zur DAX Prognose

Der DAX aktuell befindet sich weiterhin in einer technisch wichtigen Entscheidungszone. Die Bereiche um die SMA20 und SMA50 stellen kurzfristig die entscheidenden Hürden dar. Solange diese Marken nicht nachhaltig zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht. Für eine Aufhellung des Chartbildes wäre ein Anstieg über 25.000 Punkte mit anschließender Stabilisierung erforderlich.

DAX Prognose für heute: leicht bärisch mit einer erwarteten Handelsspanne zwischen 24.737 und 25.038 Punkten.

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