ETF Analyse der Woche 🔴 Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Strategie des ETF Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung eines Aktienindex, der auf dem MSCI World Index basiert, der die Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus entwickelten L√§nder repr√§sentiert. Der Index soll Anleger und Investoren unterst√ľtzen, die ihr Engagement in √úbergangs- und physischen Klimarisiken reduzieren und Chancen aus dem √úbergang zu einer kohlenstoff√§rmeren Wirtschaft verfolgen m√∂chten, w√§hrend sie gleichzeitig die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens erf√ľllen. Der Index ber√ľcksichtig die Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), die darauf abzielen, die Mindeststandards der Paris-Aligned Benchmark der EU zu erf√ľllen und zu √ľbertreffen. Die TCFD wurde vom Rat f√ľr Finanzstabilit√§t ins Leben gerufen, um die Berichterstattung √ľber klimabezogene Finanzinformationen zu verbessern und zu erweitern.

‚Ėļ Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc WKN: ETF141¬†| ISIN: IE000CL68Z69¬†| K√ľrzel: PABW

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Anteilsschein √ľbergeordnet aufw√§rtsgelaufen ist. Die R√ľcksetzer, die sich bis Mitte Februar eingestellt haben, wurden vergleichsweise schnell zur√ľckgekauft. Seit Mitte Februar √ľberwiegend die Abgaben, was im Wochenchart gut erkennbar ist. Das Papier ist f√ľnf Wochen lang gefallen, konnte sich erst in dieser Handelswoche wieder stabilisieren und eine gr√ľne Wochenkerze abbilden.

Der Docht der laufenden Wochenkerze ist direkt an die¬†SMA50 (aktuell bei 75,86 EUR) gelaufen. Die R√ľcksetzer bis Ende Februar konnten sich √ľbergeordnet immer an der SMA20 (aktuell bei 80,45 EUR) stabilisieren und erholen. Diese Durchschnittslinie wurde aber im Zuge der aktuellen Schw√§che verbindlich aufgegeben.

 

Solange der Anteilsschein unter der SMA50 notiert, k√∂nnten sich weitere R√ľcksetzer einstellen. Diese haben die Perspektive zun√§chst in den Bereich der 69,10 EUR und nachfolgend an die 67,32 EUR zu laufen. Sollte die 37,32 EUR auf Wochenschlussbasis nicht halten, so w√ľrde sich das Wochenchart deutlich b√§risch eintr√ľben. Es k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis zum GAP close bei 64,82 EUR gehen k√∂nnten.

Kann sich der Anteilsschein aber wieder √ľber die SMA50 schieben und vor allem nachfolgend etablieren, so w√ľrde sich das Wochenchart wieder aufhellen. Weitere Erholungsbewegungen bis in den Bereich der SMA20 w√§ren denkbar und m√∂glich. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie zuletzt ein guter Support gewesen ist. Denkbar ist, dass diese Linie bei Erholungsbewegungen ein h√§rterer Widerstand sein k√∂nnte.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose:  bärisch

Im Tageschart lassen sich die einzelnen Bewegungen noch besser nachvollziehen. Es ist erkennbar, dass die SMA20 (aktuell bei 77,15 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 80,06 EUR) in den letzten Handelswochen zunächst ein guter Support gewesen sind. Es ging immer wieder an und unter diese Durchschnittslinien, der Anteilsschein konnte sich bis Mitte Februar immer wieder im Dunstkreis dieser beiden Linien erholen. Im Rahmen der aktuellen Abwärtsbewegung ging es nicht nur unter die SMA20 / SMA50, sondern auch unter die SMA200 (aktuell bei 76,92 EUR).

Auch das Tageschart ist b√§risch zu interpretieren. Solange das Papier unter der¬†SMA200 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Entsprechende Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Wochenbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst an die¬†SMA200 bzw. die¬†SMA20 gehen. Die SMA20 steht kurz davor die SMA200 von oben zu durchlaufen. Stellt sich dies ein, so w√ľrde sich das b√§rische Momentum weiter erh√∂hen. Gelingt es dem Anteilsschein, sich aber per Tagesschluss √ľber diese beiden Durchschnittslinien zu schieben und nachfolgend auch zu etablieren, so w√ľrde sich das Tageschart dann aufhellen, wenn es gelingt, direkt weiter aufw√§rts in Richtung der¬†SMA50 zu laufen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Tageschart aber erst dann wieder, wenn sich der Anteilsschein √ľber die¬†SMA50 geschoben und nachfolgend vor allem verbindlich festgesetzt hat.

ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

ETF Basisdaten:

Basisdaten:

¬† Anlageschwerpunkt Aktien, Welt, Sozial, Nachhaltig Fondsgr√∂√üe 2.122,6 Mio. EUR Gesamtkostenquote¬† 0,20 % p.a. Produktstruktur physisch (vollst√§ndige Replikation) Vergleichsindex MSCI World Climate Paris Aligned¬† Strategie Long only Anzahl der Positionen* 543 Fondsw√§hrung USD W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn ¬†04.12.2023 Aussch√ľttung thesaurierend ¬†

*Stand 20.03.2025

Zusammensetzung des ETF:

Der ETF ist sehr breit aufgestellt. Die größte Position ist Apple mit 4,90 %, die Top drei Unternehmen binden 14,2 Prozent des Fondsvermögen. Gut ein Viertel des Kapitels ist in den Top 10 Positionen investiert.

* Stand 20.03.2025 / Quelle: finanze.de /  justetf.com

 

 

Portfolioallokation des ETF nach Ländern:

* Stand 28.02.2025 / Quelle: finanzen.de / justetf.com

Der Fonds hat den √ľberwiegenden Anteil des Fondsverm√∂gens in den USA investiert. Gemeinsam mit dem Engagement in Kanada hat der Fonds in diesen beiden L√§ndern fast dreiviertel des Fonds gebunden.

Aufteilung des Anlagevermögens des ETF nach Sektoren:

* Stand 28.02.2025 / Quelle: justetf.com

 

Schwerpunkte der Investments sind die Technologie und die Finanzbranche. Nimmt man noch das Gesundheitswesen hinzu, so hat der Fonds in diesen drei Branchen √ľber 50 Prozent investiert.¬†

Risiko√ľbersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr 13,68 % Volatilität 3 Jahre ----- % Volatilität 5 Jahre ----- % Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,60 Rendite zu Risiko 3 Jahre -----   Rendite zu Risiko 5 Jahre -----   Maximum Drawdown 1 Jahr - 11,99 % Maximum Drawdown 3 Jahre -----    Maximum Drawdown 5 Jahre -----    Maximum Drawdown seit Auflage - 11,99 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im √úberblick:

Lfd. Jahr -   6,64 % 1 Monat -   9,74 % 3 Monate -   6,38 % 6 Monate +   0,08 % 1 Jahr +   8,24 % 3 Jahre -----  5 Jahre -----  Seit Auflage (MAX) + 20,92 % 2024 +  25,50 % 2023 -----  2022 -----  2021 ----- 

¬†*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der Fonds f√ľr Anleger geeignet, die von der Transformation zu einer kohlenstoff√§rmeren Wirtschaft profitieren m√∂chten und auch ein Interesse daran haben, diese Ver√§nderung zu begleitet. Der Fonds ist zwar sehr breit aufgestellt, was die Unternehmen betrifft, hat dennoch ein Klumpenrisiko war den L√§nderschwerpunkt USA angeht. Der Fonds ist von der Entwicklung der Indizes in den USA, aber auch den politischen und den geopolitischen Einfl√ľssen abh√§ngig, die √ľbergeordnet in den kommenden Monaten und Jahren einen Einfluss auf die Gesch√§ftsentwicklung der Unternehmen und damit auch auf die Entwicklung der Aktienkurse haben k√∂nnten. Der Fonds ist, unserer Meinung nach, ein Investment f√ľr Anleger, die sich auch im Bereich der Nachhaltigkeit im weitesten Sinne orientiert haben.

