ETF Analyse der Woche 🔴 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Das Wichtigste in Kürze Breite Diversifikation

Günstige Kosten

Langfristig solide Performance

Ein strukturierter ETF Vergleich hilft Anlegern dabei, passende Investments zu identifizieren und langfristig Vermögen aufzubauen. Besonders breit gestreute Europa-ETFs stehen aktuell im Fokus, da sie Zugang zu etablierten Märkten und großen Unternehmen bieten. Eine interessante ETF Empfehlung ist dabei der iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (EUNK). Der Fonds bildet den MSCI Europe Index ab und bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Länder hinweg. Doch wie gut ist der ETF wirklich – und für wen eignet sich dieses Investment? ► iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) WKN: A0RPWG / ISIN: IE00B4K48X80 / Ticker: EUNK ⚡ Key Takeaways 🌍 Breite Diversifikation: Über 400 Unternehmen aus Europa im Portfolio.

💰 Günstige Kosten: TER von nur 0,12 % p.a.

📈 Langfristig solide Performance: Über +62 % in 5 Jahren. 📊 ETF Vergleich: Überblick zum iShares MSCI Europe ETF Der ETF bildet den MSCI Europe Index ab und investiert in große und mittelgroße Unternehmen aus 15 europäischen Industrieländern. 👉 Wichtige Eckdaten: 📊 Fondsgröße: 14,6 Mrd. EUR

💸 TER: 0,12 % p.a.

📈 Strategie: Long only

🔁 Ausschüttung: thesaurierend

🌍 Anzahl Positionen: 407 Diese Eigenschaften machen den ETF zu einer soliden Basis im ETF Vergleich. 🌍 Diversifikation und Portfolio-Struktur Ein wichtiger Punkt im ETF Vergleich ist die Streuung: 🏦 Finanz- und Industriesektor: über 40 % Gewichtung

💊 Gesundheitssektor ebenfalls stark vertreten

Fokus auf Europa: UK, Frankreich und Schweiz dominieren 👉 Top 10 Positionen machen nur rund 20 % des Portfolios aus – ein Zeichen für gute Diversifikation. 📈 Performance im ETF Vergleich Die Performance ist ein zentraler Faktor bei jeder ETF Empfehlung: 📈 1 Jahr: +10,75 %

📈 3 Jahre: +48,59 %

📈 5 Jahre: +62,46 %

📊 Seit Auflage: +282 % 👉 Fazit:

Der ETF zeigt eine stabile langfristige Entwicklung, auch wenn kurzfristig Schwankungen auftreten können. ⚠️ Risikoanalyse im ETF Vergleich Auch Risiken sollten bei jeder ETF Empfehlung berücksichtigt werden: 📉 Volatilität (1 Jahr): 13,95 %

📉 Max Drawdown (5 Jahre): -19,31 %

💱 Währungsrisiko: nicht abgesichert 👉 Wichtig:

Der ETF unterliegt marktüblichen Schwankungen, ist aber durch breite Streuung vergleichsweise stabil. 📉 Technische Einschätzung des ETF 📊 Wochenchart 📈 übergeordneter Trend: bullisch / neutral

Rücksetzer aktuell bis zur SMA20 👉 Voraussetzung für weitere Gewinne:

Rückkehr über die SMA20 und Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. 📊 Tageschart 📉 aktuell unter SMA20 und SMA50

kurzfristig neutral bis leicht schwach 👉 Risiko:

Rücksetzer bis zur SMA200 (~90 EUR) möglich. Chartcheck – Wochenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 💰 ETF Empfehlung: Für wen eignet sich der ETF? Der ETF eignet sich besonders für: 📈 langfristige Anleger

🌍 Investoren mit Fokus auf Europa

🧩 Portfolio-Diversifikation 👉 Wichtig:

Der ETF kann eine Basis-Investmentlösung sein, sollte aber nur als Teil eines diversifizierten Portfolios genutzt werden. 🧾 Fazit: Solide ETF Empfehlung im Europa-Segment Im ETF Vergleich überzeugt der iShares Core MSCI Europe ETF durch niedrige Kosten, breite Diversifikation und solide langfristige Performance. Kurzfristig zeigt sich eine leichte Schwäche, langfristig bleibt der Trend jedoch stabil. Als ETF Empfehlung eignet sich der Fonds besonders für Anleger, die gezielt in europäische Märkte investieren möchten und Wert auf ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil legen. Chartcheck – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ – ETF Vergleich & ETF Empfehlung 📊 Was ist ein ETF Vergleich? Ein ETF Vergleich hilft Anlegern dabei, verschiedene ETFs anhand wichtiger Kriterien wie Kosten, Performance, Risiko und Zusammensetzung zu analysieren. Ziel ist es, den passenden ETF für die eigene Anlagestrategie zu finden. 💰 Worauf sollte man bei einer ETF Empfehlung achten? Bei einer ETF Empfehlung sind vor allem folgende Faktoren entscheidend: 📉 Gesamtkostenquote (TER)

📊 Performance und historische Entwicklung

🌍 Diversifikation und Anzahl der Positionen

⚠️ Risiko (Volatilität, Drawdown) Ein guter ETF kombiniert niedrige Kosten mit breiter Streuung. 🌍 Warum sind Europa-ETFs interessant? Europa-ETFs sind im ETF Vergleich besonders interessant, da sie Zugang zu etablierten Märkten und großen Unternehmen bieten. Sie ermöglichen eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Länder hinweg. 📈 Wie hat sich der MSCI Europe ETF entwickelt? Ein typischer Europa-ETF wie der MSCI Europe konnte in den letzten Jahren solide Renditen erzielen, z. B.: 📈 rund +10 % in 1 Jahr

📈 über +60 % in 5 Jahren Langfristig profitieren Anleger von der Entwicklung der europäischen Wirtschaft. ⚠️ Welche Risiken haben ETFs? Auch bei einer ETF Empfehlung sollten Risiken berücksichtigt werden: 📉 Marktschwankungen (Volatilität)

🌍 wirtschaftliche Entwicklungen in den enthaltenen Regionen

💱 Währungsrisiken bei internationalen ETFs ETFs gelten jedoch aufgrund ihrer Diversifikation als vergleichsweise risikoarm. 💡 Für wen eignet sich ein ETF? Ein ETF eignet sich besonders für: 📈 langfristige Anleger

🧩 Einsteiger im Vermögensaufbau

🌍 Investoren, die breit diversifizieren möchten ETFs sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, am Aktienmarkt zu investieren. 🚀 Ist ein ETF eine gute Geldanlage? Ein ETF kann eine sehr gute Geldanlage sein, da er: kostengünstig ist

breit diversifiziert investiert

langfristig attraktive Renditen erzielen kann Im Rahmen eines ETF Vergleichs lassen sich passende Produkte für unterschiedliche Strategien finden.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



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CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.