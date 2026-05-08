ETF Analyse der Woche: State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged Prognose

Im Rahmen der heutigen ETF Analyse der Woche steht der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged im Fokus. Der ETF bildet den bekannten MSCI World Index nach und ermöglicht Anlegern Zugang zu Aktien aus 23 Industrieländern weltweit. Damit erhalten Investoren eine breite Diversifikation über zahlreiche Branchen und internationale Großunternehmen hinweg.

Der ETF setzt auf eine physische Replikation mittels optimiertem Sampling und gehört mit einem Fondsvolumen von über 15 Milliarden EUR zu den großen und etablierten Welt-ETFs am Markt. Aufgrund der Fondswährung USD besteht ein nicht abgesichertes Währungsrisiko gegenüber dem Euro.

► State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged WKN: A2N6CW / ISIN: IE00BFY0GT14 / Ticker: SPPW

⚡ Key Takeaways

Der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged bleibt charttechnisch sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart bullisch, solange die SMA20 verteidigt wird.

Die langfristige Performance des ETF überzeugt mit einer Rendite von über 148 % seit Auflage bei gleichzeitig breiter globaler Diversifikation über 23 Industrieländer.

Anleger profitieren von niedrigen Kosten und einem großen Fondsvolumen, sollten jedoch das bestehende USD-Währungsrisiko berücksichtigen.

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged Prognose - Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Wochenchart zeigt sich ein weiterhin konstruktives Gesamtbild. Der ETF bewegte sich bis Ende 2023 über einen längeren Zeitraum in einer Seitwärtsphase. Die anschließende Aufwärtsbewegung setzte sich bis Februar 2025 fort. Die danach eingesetzte Korrektur wurde jedoch schnell wieder gekauft.

Seit Juni 2025 dominieren erneut die Käufer. Die zwischenzeitliche Schwächephase im März führte direkt wieder zu Nachfrage. Besonders positiv ist, dass der Anteilsschein die SMA20 bei aktuell 41,32 EUR nach einem kurzen Rücksetzer rasch zurückerobern konnte.

Das Wochenchart bleibt damit bullisch zu interpretieren. Solange der ETF oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit für neue Hochs bestehen. Potenzielle Kursziele auf der Oberseite könnten mittelfristig im Bereich von 50 EUR beziehungsweise 55 EUR liegen.

Zudem zeigt der Chart deutlich, dass die SMA20 in der Vergangenheit mehrfach als belastbare Unterstützung fungiert hat. Sollte diese Marke nicht halten, könnte die SMA50 bei aktuell 39,67 EUR als nächste relevante Unterstützungszone dienen. Spätestens dort sollte eine Stabilisierung einsetzen, damit das positive Chartbild erhalten bleibt.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart

Prognose: bullisch

ETF Analyse der Woche - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart lässt sich die dynamische Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen besonders gut nachvollziehen. Der ETF konnte sich erfolgreich im Bereich der SMA200 bei aktuell 40,26 EUR stabilisieren und anschließend sowohl die SMA20 bei 42,43 EUR als auch die SMA50 bei 41,38 EUR zurückerobern.

In den vergangenen Handelswochen setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort. Auch auf Tagesbasis bleibt das Chartbild damit klar bullisch.

Solange der Anteilsschein oberhalb der SMA20 notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Rücksetzer sollten möglichst nicht nachhaltig unter diese Durchschnittslinie fallen, da die SMA20 im Tageschart zuletzt mehrfach als wichtige Unterstützung bestätigt wurde.

Aktuelle Einschätzung Tageschart

Prognose: bullisch

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Basisdaten des State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged

Kennzahl Wert Anlageschwerpunkt Aktien Welt Fondsgröße 15.439 Mio. EUR Gesamtkostenquote 0,12 % p.a. Produktstruktur Physisch (optimiertes Sampling) Vergleichsindex MSCI World Strategie Long only Nachhaltigkeit Nein Anzahl Positionen 1.295 Fondswährung USD Währungsrisiko Nicht gesichert Auflagedatum 28.02.2019 Ausschüttung Thesaurierend Fondsdomizil Irland

Top 10 Positionen des Fonds

Die TOP 10 Unternehmen kommen alle aus den USA. Gut 25 Prozent der Gelder sind in diesen 10 Unternehmen investiert.

Branchenschwerpunkte des Fonds

Bezogen auf die Branchen, so liegt der Fokus des Fonds im Bereich IT, Finanzen und Industrie. In diesen drei Branchen sind über die Hälfte der Anlegergelder investiert.

Investment Schwerpunkt in Bezug auf die Länderallokation ist eindeutig die USA. Hier sind fast 3/4 des Fondsvermögens gebunden.

*Stand 07.05.2026, Quelle: State Street



Aus der Heatmap lässt sich herauslesen, dass nur ein Monat mit einem zweistelligen Minus abgeschlossen wurde. Der Verlust wurde aber direkt im Folgemonat zum großen Teil wieder ausgeglichen.

* Stand 07.05.2026 / Quelle: justetf.com



Risikoübersicht des ETF

Kennzahl Wert Volatilität 1 Jahr 10,86 % Volatilität 3 Jahre 13,07 % Volatilität 5 Jahre 14,73 % Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,39 Rendite zu Risiko 3 Jahre 1,40 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,84 Maximum Drawdown 1 Jahr -6,48 % Maximum Drawdown 3 Jahre -20,45 % Maximum Drawdown 5 Jahre -20,45 % Maximum Drawdown seit Auflage -33,88 %

Die Volatilität beschreibt die historischen Kursschwankungen des ETF. Je höher dieser Wert ausfällt, desto stärker schwankte der Kurs in der Vergangenheit. Anlagen mit höherer Volatilität gelten grundsätzlich als risikoreicher.

Die Kennzahl Rendite zu Risiko setzt die historische Rendite ins Verhältnis zur historischen Schwankungsbreite und liefert damit Hinweise auf die Effizienz des Investments.

Der Maximum Drawdown zeigt den größten zwischenzeitlichen Verlust innerhalb des jeweiligen Betrachtungszeitraums.

Rendite des ETF im Überblick

Zeitraum Performance Laufendes Jahr +7,82 % 1 Monat +8,38 % 3 Monate +5,78 % 6 Monate +8,62 % 1 Jahr +26,00 % 3 Jahre +65,44 % 5 Jahre +79,43 % Seit Auflage +148,21 % 2025 +7,19 % 2024 +26,49 % 2023 +19,60 % 2022 -12,74 %

Quellen: justetf.com, morningstar.de, finanzen.de, ssga.com

Fazit zur ETF Analyse der Woche

Der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged überzeugt weiterhin mit einem stabilen langfristigen Aufwärtstrend und einer breiten internationalen Diversifikation. Die technische Ausgangslage bleibt sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart konstruktiv.

Die bisherige Wertentwicklung kann sich sehen lassen. Besonders die Performance der vergangenen Jahre unterstreicht die Stärke globaler Aktienmärkte. Gleichzeitig sollten Anleger das bestehende USD-Währungsrisiko berücksichtigen, da der ETF nicht gegen Wechselkursschwankungen abgesichert ist.

Im Rahmen der aktuellen State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged Prognose bleibt das Chartbild bullisch, solange die relevanten gleitenden Durchschnitte verteidigt werden können. Der ETF eignet sich daher weiterhin als interessante Depotergänzung für langfristig orientierte Anleger.

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FAQ - ETF Analyse der Woche: State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged

Was ist der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged?

Der ETF bildet den MSCI World Index nach und investiert in Aktien aus 23 Industrieländern weltweit. Anleger erhalten damit eine breite internationale Diversifikation über mehr als 1.200 Unternehmen.

Ist die aktuelle State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged Prognose bullisch?

Ja, sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart bleibt die technische Ausgangslage bullisch. Solange der ETF oberhalb der SMA20 notiert, sind weitere Kursanstiege möglich.

Welche Vorteile bietet der ETF?

Der ETF überzeugt durch niedrige Kosten von 0,12 % p.a., eine breite Streuung über internationale Märkte sowie eine langfristig starke Performance seit Auflage.

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Da der ETF in USD geführt wird und nicht währungsgesichert ist, besteht ein Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro. Zusätzlich unterliegt der ETF den allgemeinen Schwankungen der Aktienmärkte.

Für wen eignet sich der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged?

Der ETF eignet sich insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die weltweit diversifiziert investieren möchten und Kursschwankungen akzeptieren können.

Wie hoch war die Performance des ETF zuletzt?

Im laufenden Jahr konnte der ETF bereits rund 7,8 % zulegen. Die Performance über fünf Jahre liegt bei knapp 80 %, seit Auflage bei über 148 %.

Was bedeutet „Unhedged“ beim ETF?

„Unhedged“ bedeutet, dass das Währungsrisiko nicht abgesichert wird. Veränderungen des USD/EUR-Wechselkurses wirken sich daher direkt auf die Wertentwicklung aus.

Ist der ETF physisch replizierend?

Ja, der ETF setzt auf eine physische Replikation mittels optimiertem Sampling. Dabei werden die enthaltenen Aktien direkt gekauft.