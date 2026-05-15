ETF Analyse der Woche 🔴 iShares Physical Gold ETC

Das Wichtigste in Kürze Physisch besichert

Starke Langfrist-Performance

Technisch kritisch

Im aktuellen ETF Vergleich rückt ein Rohstoffprodukt besonders in den Fokus: der iShares Physical Gold ETC. In Zeiten geopolitischer Unsicherheit, steigender Inflation und hoher Marktschwankungen suchen viele Anleger nach defensiven Depotbausteinen. Gold gilt seit Jahrzehnten als klassischer Sicherheitsanker – und genau hier setzt dieser ETC an. Das Produkt ermöglicht Anlegern einen einfachen Zugang zum Goldpreis und zählt zu den größten physisch besicherten Gold-ETCs weltweit. Doch stellt sich die entscheidende Frage: Ist der iShares Physical Gold ETC aktuell eine interessante ETF Empfehlung? ► iShares Physical Gold ETC WKN: A1KWPQ / ISIN: IE00B4ND3602 / Ticker: IGLN ⚡ Key Takeaways 🥇 Physisch besichert: Direkte Partizipation am Goldpreis.

📈 Starke Langfrist-Performance: Über 162 % Rendite in 5 Jahren .

⚠️ Technisch kritisch: Widerstand an wichtigen Durchschnittslinien. YouTube Trading Videos 📊 ETF Vergleich: Was bietet der iShares Physical Gold ETC? Der iShares Physical Gold ETC bildet den Goldpreis direkt nach: 🥇 physisch mit Gold besichert

💰 Fondsgröße: über 33 Mrd. EUR

📉 Gesamtkostenquote: nur 0,12 % p.a.

🌍 Fondsdomizil: Irland 👉 Damit gehört der ETC zu den größten Gold-Produkten weltweit. 📈 Langfristige Entwicklung überzeugt Im aktuellen ETF Vergleich zeigt sich eine starke Performance: 📈 +36,24 % in 1 Jahr

🚀 +113,51 % in 3 Jahren

🥇 +162,42 % in 5 Jahren

📊 seit Auflage: +278,93 % 👉 Besonders die langfristige Entwicklung spricht für das Produkt. Quelle: justETF.com 📉 Chartanalyse: Technisch wichtige Phase Die technische Lage bleibt spannend: 📅 Wochenchart 📊 ETC unter der SMA20 bei 93,17 EUR

⚠️ Rücksetzer seit März sichtbar

📈 Stabilisierung in den letzten Wochen 👉 Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 könnte neues Aufwärtspotenzial eröffnen. 📊 Tageschart: Entscheidung an der SMA50 Auch kurzfristig bleibt der ETC an einer wichtigen Zone: 📉 Rückfall unter die SMA50

📈 jüngste Stabilisierung über der SMA20

⚠️ Widerstand an der SMA50 bleibt entscheidend 👉 Ein Durchbruch könnte den Weg Richtung Jahreshoch freimachen. ⚠️ Risiken im ETF Vergleich Trotz der positiven Entwicklung bestehen Risiken: 📉 hohe Volatilität von bis zu 22,92 %

⚠️ Maximum Drawdown seit Auflage: -37,2 %

💱 Währungsrisiko durch USD-Notierung 👉 Auch Gold-ETCs unterliegen deutlichen Schwankungen. 🥇 ETF Empfehlung: Für wen eignet sich der Gold-ETC? Der ETC eignet sich besonders für Anleger: 🛡️ die ihr Depot absichern möchten

🌍 die von geopolitischen Unsicherheiten profitieren wollen

📊 die eine Rohstoff-Beimischung suchen 👉 Laut Einschätzung sollte der Anteil jedoch maximal 5 % des Depots betragen. 🧾 Fazit: ETF Vergleich zeigt starken Gold-ETC mit Chancen und Risiken Der iShares Physical Gold ETC überzeugt im aktuellen ETF Vergleich durch seine Größe, niedrige Kosten und starke Langfrist-Performance. Gleichzeitig bleibt die technische Lage kurzfristig herausfordernd. Für Anleger, die eine defensive Depotergänzung suchen, könnte das Produkt dennoch eine interessante ETF Empfehlung sein – insbesondere in unsicheren Marktphasen. ETF Analyse der Woche - Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB! FAQ - ETF Analyse der Woche: iShares Physical Gold ETC Was ist der iShares Physical Gold ETC? Der iShares Physical Gold ETC ist ein physisch besichertes Anlageprodukt, das die Entwicklung des Goldpreises abbildet. Anleger können damit direkt an der Wertentwicklung von Gold partizipieren, ohne physisches Gold kaufen zu müssen. Warum ist der Gold-ETC im ETF Vergleich interessant? Im aktuellen ETF Vergleich überzeugt der ETC durch: niedrige Kosten von 0,12 % p.a.

hohe Fondsgröße von über 33 Mrd. EUR

starke langfristige Wertentwicklung Dadurch zählt er zu den größten und bekanntesten Gold-ETCs weltweit. Wie hat sich der iShares Physical Gold ETC entwickelt? Die Performance des ETC war zuletzt stark: 📈 +36,24 % in 1 Jahr

🚀 +113,51 % in 3 Jahren

🥇 +162,42 % in 5 Jahren Seit Auflage liegt die Rendite bei rund 278,93 %. Welche Risiken hat ein Gold-ETC? Auch Gold-ETCs unterliegen Risiken: 📉 hohe Kursschwankungen

💱 Währungsrisiko durch USD-Notierung

⚠️ mögliche stärkere Rücksetzer bei fallendem Goldpreis Der maximale historische Rückgang lag bei rund -37,2 %. Für wen eignet sich der Gold-ETC? Der ETC eignet sich vor allem für Anleger, die: ihr Depot diversifizieren möchten

Schutz vor Inflation suchen

Gold als Sicherheitsbaustein nutzen wollen Laut Einschätzung sollte die Gewichtung im Depot jedoch nicht über 5 % liegen. Ist der iShares Physical Gold ETC eine ETF Empfehlung? Der ETC kann als defensive Depotergänzung interessant sein. Besonders in unsicheren Marktphasen oder bei steigender Inflation gilt Gold häufig als stabilisierender Faktor im Portfolio.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



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