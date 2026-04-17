ETF Analyse der Woche: iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose & Chartanalyse

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) bildet den S&P 500 Index ab und ermöglicht Anlegern einen breiten Zugang zu den 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Der ETF setzt auf eine physische Replikation und überzeugt durch eine sehr niedrige Gesamtkostenquote von 0,07 % pro Jahr.

► iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) WKN: A0YEDG / IE00B5BMR087 / Ticker: SXR8

⚡ Key Takeaways

Die iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose bleibt bullisch, solange der ETF oberhalb der SMA20 im Wochenchart notiert, mit Kurszielen bei 675 EUR und 715 EUR.

Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft, insbesondere im Bereich der SMA50 und SMA200, was auf anhaltendes institutionelles Interesse hinweist.

Langfristig überzeugt der ETF durch starke Performance, niedrige Kosten und breite Diversifikation, kurzfristig sind Rücksetzer jedoch als potenzielle Einstiegsgelegenheiten zu bevorzugen.

ETF Analyse der Woche – Chartcheck im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Rahmen der ETF Analyse der Woche zeigt sich im Wochenchart ein klar strukturierter Trendverlauf. Bis Oktober 2023 bewegte sich der ETF in einer engen Seitwärtsphase. Anschließend setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Kurs bis Anfang 2025 über die Marke von 600 EUR führte.

Ein deutlicher Rücksetzer im April brachte den ETF zurück in den Bereich um 460 EUR. Dieses Niveau wurde jedoch unmittelbar gekauft, was als starkes Signal für bestehendes Marktinteresse gewertet werden kann. In der Folge etablierte sich der Kurs erneut oberhalb von 600 EUR.

Die Korrektur im März verlief technisch sauber entlang der gleitenden Durchschnitte:

SMA20: 625,05 EUR

SMA50: 602,29 EUR

Der ETF konnte sich im Bereich der SMA50 stabilisieren und anschließend wieder über die SMA20 steigen. Damit bleibt die übergeordnete Struktur intakt.

Prognose Wochenchart:

Solange der ETF oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild konstruktiv. Mögliche Kursziele liegen bei:

675 EUR

715 EUR

Ein Rückfall unter die SMA20 könnte zu einem Test der SMA50 führen. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde das positive Szenario gefährden.

Aktuelle Einschätzung: bullisch

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart bestätigt sich das insgesamt positive Bild der ETF Analyse der Woche. Der ETF bewegte sich zuletzt seitwärts im Bereich der kurzfristigen und mittelfristigen Durchschnittslinien:

SMA20: 615,84 EUR

SMA50: 621,63 EUR

SMA200: 611,98 EUR

Der jüngste Rücksetzer wurde an der SMA200 aufgefangen, woraufhin eine Erholungsbewegung einsetzte. Aktuell notiert der ETF wieder oberhalb der kurzfristigen Durchschnitte mit zunehmendem Abstand zur SMA50.

Kurzfristige Prognose:

Stabilität oberhalb der SMA200 spricht für weiteres Aufwärtspotenzial

Bruch der SMA200 würde das Chartbild deutlich eintrüben

Mögliche Abwärtsziele im negativen Szenario: 572,78 EUR

Aktuelle Einschätzung: bullisch

Basisdaten des ETF

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Aktien USA Fondsvolumen: 115.434 Mio. EUR

115.434 Mio. EUR Kostenquote: 0,07 % p.a.

0,07 % p.a. Replikation: physisch (vollständig)

physisch (vollständig) Strategie: Long only

Long only Anzahl Positionen: 503

503 Fondswährung: USD

USD Währungsabsicherung: keine

keine Auflage: 19.05.2010

19.05.2010 Ausschüttung: thesaurierend

thesaurierend Domizil: Irland

Top 10 Positionen des Fonds

Der Fonds hat knapp über 1/3 des Anlagevermögens in den Top 10 Positionen gebunden. Die Top 3 Positionen, die alle dem IT-Bereich zuzuordnen sind, bilden 18,9 % Prozent des Vermögens des ETF ab.



Branchenschwerpunkte des Fonds

Investment Schwerpunkte sind vor allem der IT und der Finanzbereich. Hier sind gut 45 Prozent des Anlagevermögens gebunden. Weitere Schwerpunktbranchen sind Kommunikation, zyklische Konsumgüter und Gesundheit, in denen weitere 30 Prozent der Anlagegelder investiert sind.

*Stand 16.04.2026



* Stand 16.04.2026 / Quelle: justetf.com





Risikoübersicht

Volatilität (1 Jahr): 13,06 %

13,06 % Volatilität (3 Jahre): 15,62 %

15,62 % Volatilität (5 Jahre): 17,50 %

17,50 % Rendite-Risiko-Verhältnis (1 Jahr): 1,96

1,96 Rendite-Risiko-Verhältnis (3 Jahre): 1,14

1,14 Rendite-Risiko-Verhältnis (5 Jahre): 0,72

0,72 Maximum Drawdown (1 Jahr): -7,49 %

-7,49 % Maximum Drawdown (3 Jahre): -22,60 %

-22,60 % Maximum Drawdown (5 Jahre): -22,60 %

-22,60 % Seit Auflage: -33,71 %

Die Kennzahlen zeigen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite, typisch für breit diversifizierte US-Indizes.

Renditeübersicht

Laufendes Jahr: +2,06 %

+2,06 % 1 Monat: +2,66 %

+2,66 % 3 Monate: -0,52 %

-0,52 % 6 Monate: +3,79 %

+3,79 % 1 Jahr: +25,65 %

+25,65 % 3 Jahre: +63,84 %

+63,84 % 5 Jahre: +80,52 %

+80,52 % Seit Auflage: +726,89 %

+726,89 % 2025: +3,96 %

+3,96 % 2024: +32,62 %

+32,62 % 2023: +21,54 %

+21,54 % 2022: -13,30 %

Fazit der ETF Analyse der Woche

Die iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose bleibt sowohl im Wochen- als auch im Tageschart positiv. Der ETF zeigt weiterhin eine stabile Aufwärtsstruktur, auch wenn die Dynamik zuletzt etwas nachgelassen hat.

Langfristig überzeugt der ETF durch:

breite Diversifikation

sehr geringe Kosten

starke historische Performance

Kurzfristig erscheint es sinnvoll, mögliche Rücksetzer abzuwarten. Der ETF eignet sich vor allem als strategische Beimischung im Portfolio, vorzugsweise mit moderater Gewichtung.

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