ETF Analyse der Woche: iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose & Chartanalyse

- Die iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose bleibt bullisch
- Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft, insbesondere im Bereich der SMA50 und SMA200
- Langfristig überzeugt der ETF durch starke Performance, niedrige Kosten und breite Diversifikation
- Die iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose bleibt bullisch
- Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft, insbesondere im Bereich der SMA50 und SMA200
- Langfristig überzeugt der ETF durch starke Performance, niedrige Kosten und breite Diversifikation
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) bildet den S&P 500 Index ab und ermöglicht Anlegern einen breiten Zugang zu den 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Der ETF setzt auf eine physische Replikation und überzeugt durch eine sehr niedrige Gesamtkostenquote von 0,07 % pro Jahr.
► iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) WKN: A0YEDG / IE00B5BMR087 / Ticker: SXR8
⚡ Key Takeaways
- Die iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose bleibt bullisch, solange der ETF oberhalb der SMA20 im Wochenchart notiert, mit Kurszielen bei 675 EUR und 715 EUR.
- Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft, insbesondere im Bereich der SMA50 und SMA200, was auf anhaltendes institutionelles Interesse hinweist.
- Langfristig überzeugt der ETF durch starke Performance, niedrige Kosten und breite Diversifikation, kurzfristig sind Rücksetzer jedoch als potenzielle Einstiegsgelegenheiten zu bevorzugen.
ETF Analyse der Woche – Chartcheck im Wochenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Rahmen der ETF Analyse der Woche zeigt sich im Wochenchart ein klar strukturierter Trendverlauf. Bis Oktober 2023 bewegte sich der ETF in einer engen Seitwärtsphase. Anschließend setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Kurs bis Anfang 2025 über die Marke von 600 EUR führte.
Ein deutlicher Rücksetzer im April brachte den ETF zurück in den Bereich um 460 EUR. Dieses Niveau wurde jedoch unmittelbar gekauft, was als starkes Signal für bestehendes Marktinteresse gewertet werden kann. In der Folge etablierte sich der Kurs erneut oberhalb von 600 EUR.
Die Korrektur im März verlief technisch sauber entlang der gleitenden Durchschnitte:
- SMA20: 625,05 EUR
- SMA50: 602,29 EUR
Der ETF konnte sich im Bereich der SMA50 stabilisieren und anschließend wieder über die SMA20 steigen. Damit bleibt die übergeordnete Struktur intakt.
Prognose Wochenchart:
Solange der ETF oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild konstruktiv. Mögliche Kursziele liegen bei:
- 675 EUR
- 715 EUR
Ein Rückfall unter die SMA20 könnte zu einem Test der SMA50 führen. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde das positive Szenario gefährden.
Aktuelle Einschätzung: bullisch
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart bestätigt sich das insgesamt positive Bild der ETF Analyse der Woche. Der ETF bewegte sich zuletzt seitwärts im Bereich der kurzfristigen und mittelfristigen Durchschnittslinien:
- SMA20: 615,84 EUR
- SMA50: 621,63 EUR
- SMA200: 611,98 EUR
Der jüngste Rücksetzer wurde an der SMA200 aufgefangen, woraufhin eine Erholungsbewegung einsetzte. Aktuell notiert der ETF wieder oberhalb der kurzfristigen Durchschnitte mit zunehmendem Abstand zur SMA50.
Kurzfristige Prognose:
- Stabilität oberhalb der SMA200 spricht für weiteres Aufwärtspotenzial
- Bruch der SMA200 würde das Chartbild deutlich eintrüben
- Mögliche Abwärtsziele im negativen Szenario: 572,78 EUR
Aktuelle Einschätzung: bullisch
Basisdaten des ETF
- Anlageschwerpunkt: Aktien USA
- Fondsvolumen: 115.434 Mio. EUR
- Kostenquote: 0,07 % p.a.
- Replikation: physisch (vollständig)
- Strategie: Long only
- Anzahl Positionen: 503
- Fondswährung: USD
- Währungsabsicherung: keine
- Auflage: 19.05.2010
- Ausschüttung: thesaurierend
- Domizil: Irland
Top 10 Positionen des Fonds
Der Fonds hat knapp über 1/3 des Anlagevermögens in den Top 10 Positionen gebunden. Die Top 3 Positionen, die alle dem IT-Bereich zuzuordnen sind, bilden 18,9 % Prozent des Vermögens des ETF ab.
Branchenschwerpunkte des Fonds
Investment Schwerpunkte sind vor allem der IT und der Finanzbereich. Hier sind gut 45 Prozent des Anlagevermögens gebunden. Weitere Schwerpunktbranchen sind Kommunikation, zyklische Konsumgüter und Gesundheit, in denen weitere 30 Prozent der Anlagegelder investiert sind.
*Stand 16.04.2026
* Stand 16.04.2026 / Quelle: justetf.com
Risikoübersicht
- Volatilität (1 Jahr): 13,06 %
- Volatilität (3 Jahre): 15,62 %
- Volatilität (5 Jahre): 17,50 %
- Rendite-Risiko-Verhältnis (1 Jahr): 1,96
- Rendite-Risiko-Verhältnis (3 Jahre): 1,14
- Rendite-Risiko-Verhältnis (5 Jahre): 0,72
- Maximum Drawdown (1 Jahr): -7,49 %
- Maximum Drawdown (3 Jahre): -22,60 %
- Maximum Drawdown (5 Jahre): -22,60 %
- Seit Auflage: -33,71 %
Die Kennzahlen zeigen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite, typisch für breit diversifizierte US-Indizes.
Renditeübersicht
- Laufendes Jahr: +2,06 %
- 1 Monat: +2,66 %
- 3 Monate: -0,52 %
- 6 Monate: +3,79 %
- 1 Jahr: +25,65 %
- 3 Jahre: +63,84 %
- 5 Jahre: +80,52 %
- Seit Auflage: +726,89 %
- 2025: +3,96 %
- 2024: +32,62 %
- 2023: +21,54 %
- 2022: -13,30 %
Fazit der ETF Analyse der Woche
Die iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose bleibt sowohl im Wochen- als auch im Tageschart positiv. Der ETF zeigt weiterhin eine stabile Aufwärtsstruktur, auch wenn die Dynamik zuletzt etwas nachgelassen hat.
Langfristig überzeugt der ETF durch:
- breite Diversifikation
- sehr geringe Kosten
- starke historische Performance
Kurzfristig erscheint es sinnvoll, mögliche Rücksetzer abzuwarten. Der ETF eignet sich vor allem als strategische Beimischung im Portfolio, vorzugsweise mit moderater Gewichtung.
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FAQ – ETF Analyse der Woche: iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose
Was ist der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)?
Der ETF bildet den S&P 500 Index ab und investiert in die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Er ist physisch replizierend und thesaurierend.
Wie lautet die aktuelle iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose?
Die Prognose ist aktuell bullisch. Solange der ETF über wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 bleibt, bestehen Chancen auf weiter steigende Kurse.
Welche Kursziele sind laut ETF Analyse der Woche möglich?
Im positiven Szenario liegen mögliche Kursziele bei 675 EUR und 715 EUR im Wochenchart.
Welche Risiken sollten Anleger beachten?
Ein Bruch der SMA20 oder insbesondere der SMA200 könnte das Chartbild eintrüben und weitere Rücksetzer auslösen. Zudem besteht ein Währungsrisiko, da der ETF nicht abgesichert ist.
Ist der ETF für langfristige Anleger geeignet?
Ja, aufgrund der breiten Diversifikation, niedrigen Kosten und starken historischen Performance eignet sich der ETF gut für langfristige Strategien.
Wann könnte ein guter Einstiegszeitpunkt sein?
Rücksetzer in Richtung wichtiger Unterstützungen wie SMA20 oder SMA50 können potenziell attraktive Einstiegsgelegenheiten darstellen.
Wie hoch sind die Kosten des ETF?
Die Gesamtkostenquote liegt bei nur 0,07 % pro Jahr, was den ETF besonders kosteneffizient macht.
Schüttet der ETF Dividenden aus?
Nein, der ETF ist thesaurierend, das heißt Erträge werden automatisch reinvestiert.
Wie groß ist der ETF?
Der Fonds hat ein Volumen von über 115 Milliarden EUR und zählt damit zu den größten ETFs weltweit.
Welche Strategie verfolgt der ETF?
Der ETF verfolgt eine passive Buy-and-Hold-Strategie (Long only) auf den US-Aktienmarkt.
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