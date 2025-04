ETF Analyse der Woche 🔴iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

ETF DER WOCHE

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF 

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus b√∂rsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus Industriel√§ndern unter Ausschluss von Griechenland besteht, die die Kriterien einer Einjahresprognose von mindestens 2 Prozent Dividendenrendite erf√ľllen.

‚Ėļ iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF¬† WKN: A0LEW8¬†/ ISIN: IE00B1FZS350¬†/ K√ľrzel: IQQ6

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Der Anteilsschein konnte im Januar bzw. im April 2022 ein Top (Doppeltop) formatieren. Das Hoch im April wurde dynamisch abverkauft. Zwar gelang es dem Papier im Juni 2022 eine Gegenbewegung abzubilden, die aber keine ausreichende Substanz hatte. Es ging von der 25 EUR-Marke bis Mitte Dezember 2022 in den Bereich der 20 EUR. Anfang 2023 setzte sich die Abw√§rtsbewegung weiter fort. Erst Ende Oktober konnte sich der Anteilsschein von 17,87 EUR moderat erholen. Die Aufw√§rtsdynamik in den folgenden Monaten hatte aber eine √ľberschaubare Dynamik. Ende 2024 gaben die Notierungen wieder nach. Anfang M√§rz setzte das Papier mit Dynamik unter die 18,50 EUR zur√ľck, konnte sich mittlerweile aber wieder etwas erholen und √ľber die 20 EUR-Marke laufen.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Anteilsschein sich Anfang 2024 zwar zun√§chst √ľber die SMA20 (aktuell bei 21,60 EUR) bzw. √ľber die SMA50 (aktuell bei 21,73 EUR) schieben konnte. Nach einer l√§ngeren Konsolidierung ging es im September 2024 an und √ľber die SMA200 (aktuell bei 212627EUR). Diese Durchschnittslinie hat zun√§chst stabilisierend gewirkt. Es ist dem Papier aber nicht gelungen, sich von der SMA200 nach Norden zu l√∂sen. Im M√§rz ging es im Zuge der Schw√§che wieder zur√ľck unter alle drei Durchschnittslinien.

Zun√§chst gilt es in den kommenden Handelswochen die eingeleitete Erholung weiter fortzusetzen. Diese k√∂nnte zun√§chst an die SMA20 /¬†SMA50 gehen. Beide Durchschnittslinien waren 2024 ein guter Support gewesen, denkbar ist, dass diese jetzt ein harter Widerstand sein k√∂nnten. Selbst wenn es gelingt diese beiden Linien per Wochenschluss zu √ľberwinden, so gilt es auch sich verbindlich √ľber der SMA200 festzusetzen. Es bleibt aber abzuwarten, ob der Anteilsschein diese Bewegung in den kommenden Handelswochen abbilden kann.

Solange das Papier per Wochenschluss unter der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere R√ľcksetzer einstellen, die das Potential haben bis an das Jahrestief 2025 (12,28 EUR) bzw. an das Jahrestief 2024 (17,87 EUR) zu laufen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bärisch

**************

ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Es im Tageschart erkennbar, dass der Anteilsschein Ende Dezember letzten Jahres an die SMA200 (aktuell bei 22,04 EUR) zur√ľckgesetzt hat. Auch der erneute R√ľcksetzer im Januar konnte sich an dieser Durchschnittslinie stabilisieren. Die nachfolgende Erholung ging sowohl √ľber die SMA20 (aktuell bei 20,28 EUR) als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 21,27 EUR). Es kann aber aus dem Chart herausgelesen werden, dass es dem Papier nicht gelungen ist, sich √ľberzeugend von der SMA20 zu entfernen. Vielmehr ging es an dieser Durchschnittslinie moderat aufw√§rts. Die Schw√§che Ende Februar dr√ľckte das Papier deutlich unter alle drei Durchschnittslinien zur√ľck; Ende M√§rz stellte sich eine Erholung ein, die die SMA20 erreicht hat.

Kann sich das Papier jetzt √ľber die SMA20 schieben, so kommt es darauf an, dass sich diese Erholung jetzt weiter in Richtung SMA50 fortsetzt. Je dynamischer die Bewegung ist, desto belastbarer kann die Bewegung interpretiert werden. Das Tageschart w√ľrde sich aber erst dann aufhellen und bullisch zu interpretieren sein, wenn es dem Anteilsschein verbindlich gelingt, sich √ľber der SMA200 zu etablieren.

Wird der Anteilsschein aber jetzt an der SMA20 abgewiesen, so w√§re die aktuelle Aufw√§rtsbewegung als beendet anzusehen. Es k√∂nnten sich erneute R√ľcksetzer einstellen, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Wochenbetrachtung definiert worden sind.

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

ETF Basisdaten:

Basisdaten:

¬† Anlageschwerpunkt Immobilien, weltweit Fondsgr√∂√üe 963 Mio. EUR Gesamtkostenquote¬† 0,59 % p.a. Produktstruktur physisch (optimiertes Sampling) Vergleichsindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+¬† Strategie Long only Anzahl der Positionen* 328 Fondsw√§hrung USD W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn ¬†20.10.2006 Aussch√ľttung aussch√ľttend Aussch√ľttungsintervall quartalsweise ¬†

*Stand 24.04.2025

Zusammensetzung des ETF:

Die Top 10 Positionen in denen der ETF engagiert ist, repräsentieren gut 75 Prozent des Fondsvermögens. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Vermögen breit verteilt ist. Der Fonds ist mit 12 Prozent in Prologis Reit Inc. investiert, mit 10 Prozent in Welltower Inc. Damit ist die Anlagestruktur fragmentiert und vielschichtig.

* Stand 22.04.2025 / Quelle: ishares.com / justetf.com / divydiary.com

 

 

Portfolioallokation des ETF nach Sektoren:

Der Schwerpunkt des Fonds liegt in den Retail Immobilien. Mit 16,8 Prozent ist der Fonds in Residentials investiert, als Wohngebäuden. Im Office Bereich ist der Fonds mit 6,39 Prozent und damit untergewichtet investiert. 

* Stand 22.04.2025 / Quelle: ishares.com / justetf.com / divydiary.com

Die USA binden fast 2/3 des Fondsvermögens. Damit ist der Fonds in hohem Maße von der Entwicklung des amerikanischen Marktes abhängig. In Deutschland sind nur 2,1 Prozent des Vermögens gebunden.

Stand 22.04.2025 / Quelle: ishares.com / justetf.com / divydiary.com

In der Konsequenz sind auch die meisten Anlagen in USD getätigt worden, der EUR folgt mit 5,78 Prozent.

Stand 22.04.2025 / Quelle: ishares.com / justetf.com / divydiary.com

Gut 60 Prozent der Anlagen haben eine große Marktkapitalisierung, weitere 30 Prozent eine mittlere Kapitalisierung.  

 

Stand 11.04.2025 / Quelle: ishares.com / justetf.com / divydiary.com

 

 

 

Risiko√ľbersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr 15,19  % Volatilität 3 Jahre 16,73 % Volatilität 5 Jahre 16,59 %    Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,20  Rendite zu Risiko 3 Jahre - 0,33 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,29   Maximum Drawdown 1 Jahr - 17,95 % Maximum Drawdown 3 Jahre - 28,95 % Maximum Drawdown 5 Jahre - 29,16 % Maximum Drawdown seit Auflage - 69,28 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im √úberblick:

Lfd. Jahr -    7,53 % 1 Monat -   4,67 % 3 Monate -   8,08 % 6 Monate -  10,95 % 1 Jahr +   3,08 % 3 Jahre - 15,50 %   5 Jahre + 26,27 %  Seit Auflage (MAX) + 86,69 % 2024 +  7,38 % 2023 +  5,16 % 2022 -  19,63 % 2021 +  35,59 % 

¬†*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen:: justef.com, monringstar.de, finanzen.de, etf.dws.com

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der Fonds f√ľr Anleger geeignet, die in Substanz und langfristige Stabilit√§t investieren m√∂chten. Der Fonds bietet regelm√§√üige Aussch√ľttungen an. Insbesondere in Zeiten von einer Inflation jenseits der 2 Prozent bietet der Fonds eine langfristige Geldanlage. Es ist breit aufgestellt und in B√ľrofl√§chen nur untergewichtet vertreten. Anleger m√ľssen sich aber bewusst sein, dass der Fokus des Fonds in den USA liegt und nicht w√§hrungsgesichert ist. Daraus k√∂nnen sich bestimmte Risiken ergeben, die sich Investoren vor Augen f√ľhren m√ľssen.¬†Ebenso ist die Performance des Fonds als eher unterdurchschnittlich zu interpretieren. Der Fonds ist, unserer Meinung nach, ein Investment, das langfristig orientierten Anlegern auf die Watchlist setzen k√∂nnen.

