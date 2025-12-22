DAX Prognose & DAX Aktuell – Ausblick und Analyse für den 22.12.2025

- DAX Aktuell stabil über wichtigen Durchschnitten
Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.172 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich stellte sich Kaufdruck ein, der sich mit Aufnahme des Xetra Handels weiter fortgesetzt hat. Das Hoch am Vormittag wurde zwar direkt wieder abverkauft, die Bullen haben den Index knapp unter der 24.200 Punkte-Marke stabilisieren und wieder aufwärtsschieben können. Es ging im weiteren Handelsverlauf an und über die 24.300 Punkte-Marke, wobei der Xetra Tagesschluss unter dieser Marke ausgewiesen wurde. Nachbörslich setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter fort. Das Tageshoch, das bei 24.372 Punkten formatiert wurde, ist nachbörslich abverkauft worden. Der DAX ging bei 24.306 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
DAX Aktuell stabil über wichtigen Durchschnitten
Der DAX hält sich über der SMA20 und SMA50, was das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellt. Solange diese Marken verteidigt werden, bleibt das übergeordnete Szenario seitwärts bis aufwärts gerichtet.
-
Bullisches Szenario leicht im Vorteil
Die aktuelle DAX Prognose gewichtet das bullische Szenario mit 60 % gegenüber 40 % für die Bären. Oberhalb von 24.315 Punkten sind weitere Anstiege in Richtung 24.490 Punkte und darüber möglich.
-
Neutrale Anlegerstimmung als Stabilitätsfaktor
Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 45 Punkten im neutralen Bereich. Dies spricht aktuell gegen extreme Ausschläge und unterstützt eine kontrollierte Fortsetzung der Bewegung innerhalb der erwarteten Tagesrange.
DAX Aktuell: Rückblick auf den Handel am Freitag (19.12.2025)
Der DAX ist am Freitagmorgen bei 24.172 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vorbörslich setzte Kaufdruck ein, der sich mit Eröffnung des Xetra-Handels weiter verstärkte. Zwar wurde das Vormittagshoch zunächst abverkauft, dennoch konnten die Bullen den Index knapp unter der 24.200-Punkte-Marke stabilisieren und erneut nach oben schieben.
Im weiteren Handelsverlauf überschritt der DAX die 24.300 Punkte, wobei der Xetra-Schluss knapp unter dieser Marke lag. Nachbörslich setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Das Tageshoch bei 24.372 Punkten wurde jedoch wieder abverkauft. Der Tagesschluss lag bei 24.306 Punkten.
Zum Handelsschluss notierten 27 DAX-Werte im Plus, 13 Aktien schlossen im Minus.
Top-Gewinner:
-
Commerzbank +2,56 %
-
MTU +2,07 %
-
RWE +1,42 %
Schwächste Werte:
-
Zalando −1,46 %
-
adidas −1,46 %
-
Continental −0,99 %
DAX Aktuell: Marktdaten im Überblick
|Kennzahl
|19.12.2025
|18.12.2025
|Tageshoch
|24.372
|24.254
|Tagestief
|24.172
|23.940
|Xetra-Schluss
|24.288
|24.197
|Tagesschluss
|24.306
|24.167
|Tagesrange (Punkte)*
|200
|314
* Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
DAX Prognose: Chartanalyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1h-Chart notierte der DAX am Freitagmorgen über der SMA20 (aktuell 24.310 Punkte). Der Rücksetzer zur Mittagszeit konnte exakt an dieser Durchschnittslinie aufgefangen werden. Im Anschluss wurde der Abstand zur SMA20 weiter ausgebaut, was die bullische Grundtendenz bestätigte.
Im Frühhandel rutschte der DAX erneut an diese Linie heran.
Entscheidend für den weiteren Verlauf:
-
Über SMA20: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich
-
Unter SMA20 per Stundenschluss: Ausdehnung der Schwäche möglich
Oberseitige Anlaufziele:
-
24.415/25 Punkte
-
24.485/505 Punkte
Unterseitige Unterstützungen:
-
SMA50 bei 24.189 Punkten
-
SMA200 bei 24.186 Punkten
Kurzfristige Einschätzung (1h): bullisch / neutral
DAX Prognose: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hat sich das Bild zum Wochenschluss deutlich aufgehellt. Nach einem Rücksetzer unter die SMA50 gelang dem DAX ein dynamischer Rebreak über SMA20 und SMA50, inklusive Etablierung darüber.
Solange der Index über der SMA20 (24.155 Punkte) bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich.
Unterstützungszonen:
-
SMA50 bei 24.196 Punkten
-
SMA20 bei 24.155 Punkten
Ein Bruch dieser Marken würde das bullische Szenario infrage stellen.
Kurzfristige Einschätzung (4h): bullisch
DAX Prognose heute: Ausblick auf den Handel am 22.12.2025
Der DAX Aktuell notiert vorbörslich bei 24.315 Punkten. Damit liegt der Index:
-
142 Punkte über der ersten Vorbörse vom Freitag
-
9 Punkte über dem Tages- und Wochenschluss
Long-Szenario (bullisch)
Hält sich der DAX über 24.315 Punkten, sind folgende Anlaufziele möglich:
24.339/41 → 24.354/56 → 24.377/79 → 24.394/96 →
24.414/16 → 24.433/35 → 24.452/54 → 24.471/73 → 24.490/92
Über 24.490/92 Punkte eröffnen sich weitere Ziele bis 24.555/57 Punkte.
Short-Szenario (bärisch)
Scheitert der DAX an 24.315 Punkten, könnten die Bären den Index in Richtung folgender Marken drücken:
24.297/95 → 24.273/71 → 24.255/53 → 24.239/37 →
24.219/17 → 24.198/96 → 24.178/76 → 24.157/56 →
24.138/36 → 24.121/19 → 24.099/98 → 24.078/76 →
24.060/28 → 24.044/42
Darunter sind Abgaben bis 23.778/76 Punkte möglich.
DAX Widerstände und Unterstützungen
DAX-Widerstände:
-
24.323 / 24.342 / 24.360
-
24.422 / 24.467
-
24.518 / 24.555 / 24.592
-
24.657
-
24.711
DAX-Unterstützungen:
-
24.229
-
24.196 / 24.189 / 24.186 / 24.168 / 24.155 / 24.134
-
24.073
-
23.995 / 23.936 / 23.907
-
23.868 / 23.821
-
23.780
Markteinschätzung und Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis unserer DAX Prognose rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bärisches Szenario: 40 %
Bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
Erwartete Tagesrange:
24.356 / 24.435 bis 24.217 / 24.136 Punkte
DAX Aktuell: Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 45 Punkten und signalisiert damit eine neutrale Marktstimmung.
-
Vor einer Woche: 42 (Fear)
-
Vor einem Monat: 7 (Extreme Fear)
-
Vor einem Jahr: 19 (Extreme Fear)
Extreme Werte unter 30 oder über 70 deuten häufig auf mögliche kurzfristige Trendwechsel hin.
