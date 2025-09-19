mehr
ETF Analyse der Woche 🔴 iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

17:12 19. September 2025

ETF der Woche – VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index nach. Der ETF bietet Zugang zu Unternehmen, die bei Dividendenzahlungen Konsistenz und Nachhaltigkeit aufweisen und die Kriterien für das Screening erfüllen. Nur Aktien aus Industrieländern werden in den Index aufgenommen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. 

► VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | WKN: A2JAHJ / ISIN: NL0011683594 / Kürzel: VDIV

 

Warum dieser ETF eine Empfehlung ist

Im Rahmen unseres ETF Vergleichs stellen wir den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF vor. Dieser Fonds eignet sich besonders für Anleger, die Wert auf nachhaltige Dividendenstrategien legen und von einer breiten Diversifikation in Industrieländern profitieren möchten.

Strategie des ETF

Der ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index ab. Damit erhalten Investoren Zugang zu Unternehmen, die durch:

  • stabile und nachhaltige Dividendenzahlungen

  • ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)

  • Fokus auf Industrieländer

hervorstechen.

Diese Eigenschaften machen ihn sowohl im ETF Vergleich als auch bei der ETF Empfehlung für Dividendenstrategien interessant.

Chartanalyse im Wochenchart

VDIV Wochenchart Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

  • Bis Mai 2022: Aufwärtstrend

  • Ab 2022: Seitwärtsphase

  • Anfang 2024: bullische Auflösung mit deutlicher V-Formation

  • 2025: Stabilisierung oberhalb der SMA20 (43,16 EUR) und SMA50 (42,08 EUR)

Prognose Wochenchart: bullisch – Potenzial auf 50–52 EUR sowie 64–66 EUR.

Chartanalyse im Tageschart

VDIV Analyse ETF der Woche

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

  • V-Formation nach Rücksetzer im April 2025

  • SMA20 (44,13 EUR) und SMA50 (43,68 EUR) dienen als starke Unterstützungen

  • Möglichkeit für erneuten Aufwärtsschub bei Überschreiten der SMA20

Prognose Tageschart: bullisch / neutral

Basisdaten des VanEck Morningstar Dividend Leaders ETF

  • Fondsgröße: 3.140 Mio. EUR

  • Gesamtkostenquote (TER): 0,38 % p.a.

  • Produktstruktur: physisch (vollständige Replikation)

  • Nachhaltigkeit: ESG-konform

  • Anzahl Positionen: 100

  • Fondswährung: EUR

  • Ausschüttung: quartalsweise, ausschüttend

  • Auflage: 23.06.2016

  • Fondsdomizil: Niederlande

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

VDIV Top 10 PositionenIn den Top 3 Positionen machen gerade einmal 14 Prozent des Fondsvermögens aus, die Top 10 Unternehmen repräsentieren gut 1/3 der Investitionen des ETF.

 

Aufteilung nach Sektoren VDIVEin Schwerpunkt des ETF ist der Bereich Finanzdienstleistungen, sowie das Gesundheitswesen. Diese beiden Segmente stehen für 56 Prozent des Investments des Fonds.

LÃ¤nderverteilung VDIVDie Verteilung über die Länder ist relativ breit, ein Klumpenrisiko lässt sich nicht ableiten. Die USA haben mit 13,8 Prozent übergeordnet nur eine untergeordnete Bedeutung.


Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap

VDIV Heatmap* Stand 11.09.2025 / Quelle: justetf.com

 

 

Risikoübersicht

  • Volatilität 1 Jahr: 11,54 %

  • Maximum Drawdown 5 Jahre: –13,99 %

  • Rendite-Risiko-Verhältnis 5 Jahre: 1,67

Der ETF zeigt moderate Schwankungen, bietet aber ein attraktives Chance-Risiko-Profil.

Rendite im Überblick

  • YTD (2025): +11,70 %

  • 1 Jahr: +16,05 %

  • 3 Jahre: +51,81 %

  • 5 Jahre: +134,41 %

  • Seit Auflage: +162,01 %

Auch im ETF Vergleich schneidet der VanEck Dividend Leaders ETF stark ab und überzeugt durch solide Renditen.

Fazit – ETF Empfehlung im ETF Vergleich

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ist eine starke ETF Empfehlung für Anleger, die:

  • eine breite Diversifikation in Dividendenwerte suchen

  • ESG-Kriterien berücksichtigen wollen

  • auf kontinuierliche Ausschüttungen setzen

Im direkten ETF Vergleich hebt sich dieser Fonds durch Stabilität, attraktive Renditen und nachhaltige Strategie hervor.

 

Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte

Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!

Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.

XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.

RISIKOHINWEIS für CFD

CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.

