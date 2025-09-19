ETF der Woche – VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index nach. Der ETF bietet Zugang zu Unternehmen, die bei Dividendenzahlungen Konsistenz und Nachhaltigkeit aufweisen und die Kriterien für das Screening erfüllen. Nur Aktien aus Industrieländern werden in den Index aufgenommen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. ► VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | WKN: A2JAHJ / ISIN: NL0011683594 / Kürzel: VDIV Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Warum dieser ETF eine Empfehlung ist Im Rahmen unseres ETF Vergleichs stellen wir den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF vor. Dieser Fonds eignet sich besonders für Anleger, die Wert auf nachhaltige Dividendenstrategien legen und von einer breiten Diversifikation in Industrieländern profitieren möchten. Strategie des ETF Der ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index ab. Damit erhalten Investoren Zugang zu Unternehmen, die durch: stabile und nachhaltige Dividendenzahlungen

ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)

Fokus auf Industrieländer hervorstechen. Diese Eigenschaften machen ihn sowohl im ETF Vergleich als auch bei der ETF Empfehlung für Dividendenstrategien interessant. Chartanalyse im Wochenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Bis Mai 2022: Aufwärtstrend

Ab 2022: Seitwärtsphase

Anfang 2024: bullische Auflösung mit deutlicher V-Formation

2025: Stabilisierung oberhalb der SMA20 (43,16 EUR) und SMA50 (42,08 EUR) Prognose Wochenchart: bullisch – Potenzial auf 50–52 EUR sowie 64–66 EUR. Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. V-Formation nach Rücksetzer im April 2025

SMA20 (44,13 EUR) und SMA50 (43,68 EUR) dienen als starke Unterstützungen

Möglichkeit für erneuten Aufwärtsschub bei Überschreiten der SMA20 Prognose Tageschart: bullisch / neutral Basisdaten des VanEck Morningstar Dividend Leaders ETF Fondsgröße: 3.140 Mio. EUR

Gesamtkostenquote (TER): 0,38 % p.a.

Produktstruktur: physisch (vollständige Replikation)

Nachhaltigkeit: ESG-konform

Anzahl Positionen: 100

Fondswährung: EUR

Ausschüttung: quartalsweise, ausschüttend

Auflage: 23.06.2016

Fondsdomizil: Niederlande Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF In den Top 3 Positionen machen gerade einmal 14 Prozent des Fondsvermögens aus, die Top 10 Unternehmen repräsentieren gut 1/3 der Investitionen des ETF. Ein Schwerpunkt des ETF ist der Bereich Finanzdienstleistungen, sowie das Gesundheitswesen. Diese beiden Segmente stehen für 56 Prozent des Investments des Fonds. Die Verteilung über die Länder ist relativ breit, ein Klumpenrisiko lässt sich nicht ableiten. Die USA haben mit 13,8 Prozent übergeordnet nur eine untergeordnete Bedeutung.

Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap * Stand 11.09.2025 / Quelle: justetf.com * Stand 11.09.2025 / Quelle: justetf.com Risikoübersicht Volatilität 1 Jahr: 11,54 %

Maximum Drawdown 5 Jahre: –13,99 %

Rendite-Risiko-Verhältnis 5 Jahre: 1,67 Der ETF zeigt moderate Schwankungen, bietet aber ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Rendite im Überblick YTD (2025): +11,70 %

1 Jahr: +16,05 %

3 Jahre: +51,81 %

5 Jahre: +134,41 %

Seit Auflage: +162,01 % Auch im ETF Vergleich schneidet der VanEck Dividend Leaders ETF stark ab und überzeugt durch solide Renditen. Fazit – ETF Empfehlung im ETF Vergleich Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ist eine starke ETF Empfehlung für Anleger, die: eine breite Diversifikation in Dividendenwerte suchen

ESG-Kriterien berücksichtigen wollen

