ETF Analyse der Woche 🔴 iShares Nikkei 225 UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds investiert nur in Unternehmen in Japan und damit ausschließlich in einem Land. Fokus ist das gezielte Investment in die liquidesten Unternehmen im ersten Abschnitt der Tokioter Börse. 

‚Ėļ iShares Nikkei 225 UCITS ETF WKN: A0YEDQ / ISIN: IE00B52MJD48 / K√ľrzel: SXRZ

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Anteilsschein 2021 zun√§chst zur√ľckgesetzt hat. Er konnte sich 2020 stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen. Erst Mitte 2023 gelang eine moderate Erholung. Nach einem erneuten, kleinen R√ľcksetzer konnte sich die Aktie deutlicher erholen. Es ging im Rahmen der Aufw√§rtsbewegung bis knapp an die 250 EUR-Marke. Seit Ende Februar befindet sich das Papier wieder auf dem R√ľckzug. Es ging im Zuge der Gewinnmitnahmen zur√ľck an die 230 EUR-Marke, √ľber die sich der Anteilsschein bisher festsetzen konnte.¬†

Im Rahmen des R√ľcksetzers 2020 setzte die Aktie bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 211,37 EUR) zur√ľck. Aus dem Chart l√§sst sich gut herauslesen, dass diese Durchschnittslinie √ľbergeordnet einen guten Support geboten hat. Auch der R√ľcksetzer 2023 konnte sich im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Es ging von hier aus direkt √ľber die beiden anderen Linien. Nach der deutlichen Aufw√§rtsbewegung bis M√§rz 2024 gab das Papier wieder an die SMA20 (aktuell bei 241,35 EUR) bzw. SMA50 (aktuell bei 235,67 EUR) nach, wobei diese beiden Linien √ľbergeordnet eine gute Unterst√ľtzung geboten haben. Insbesondere die SMA20 war ab Mitte 2024 ein belastbarer Support gewesen. Der aktuelle R√ľcksetzer hat das Papier wieder unter beide Linien gef√ľhrt. Die Erholungen der letzten drei Wochen haben jeweils an der SMA50 ihr Ende gefunden.

Der Anteilsschein muss sich jetzt verbindlich √ľber die SMA50 schieben und etablieren. Gelingt dies, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die SMA20 gehen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Wochen und Monaten eine gute Unterst√ľtzung gewesen, denkbar ist, dass es jetzt ein harter Widerstand sein k√∂nnte. Aufhellen w√ľrde sich das Chartbild aber erst, wenn sich der Anteilsschein √ľber die SMA20 geschoben und etabliert hat. Sollten diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es zun√§chst an das Jahreshoch und √ľbergeordnet an die 275/78 EUR gehen.¬†

Kann die Bewegung aber nicht abgebildet werden und setzt sich der Anteilsschein unter der SMA50 fest, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben, wenn der Kontakt zur SMA50 verloren geht. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA200 ausweiten k√∂nnten. Wird diese Linie angelaufen, so sollte sp√§testens hier ein Richtungswechsel abgebildet werden. In der Vergangenheit war diese Durchschnittslinie ein guter Support gewesen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose:  neutral  

ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart lassen sich die moderaten Aufw√§rtsimpulse noch besser nachvollziehen. Auch auf dieser Zeitebene spielt die¬†SMA200 (aktuell bei 217,19 EUR) eine wichtige Rolle. R√ľcksetzer haben sich in den letzten Handelswochen und -monaten h√§ufig im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen k√∂nnen. Ging es einmal unter diese Durchschnittslinie, so konnte sich der Anteilsschein im Dunstkreis derer festsetzen, bzw. die Anziehungskraft war immer so stark, dass es bei R√ľcksetzern immer wieder an diese Linie zur√ľck ging. Auf der anderen Seite konnte sich das Papier auch nie wesentlich von dieser Linie entfernen. Die Bewegungen gingen √ľber die¬†SMA50 (aktuell bei 240,65 EUR) / SMA20 (aktuell bei 233,18 EUR), dann wurde das Papier immer wieder eingefangen. Der letzte R√ľcksetzer ging unter alle drei Durchschnittslinien.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart eingetr√ľbt. Es ist erkennbar, dass moderate Aufw√§rtsimpulse in den letzten Handelstagen an die¬†SMA20 gingen, hier wurde das Papier abgewiesen. Solange der Anteilsschein per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der 208 EUR gehen k√∂nnte. Stellen sich hier keine Erholungen ein, so k√∂nnte der Bereich bei 200/198 EUR ein weiteres Anlaufziel sein.

Sollte der Move √ľber die SMA20 gelingen, so muss das Papier auch die¬†SMA200 nehmen, was nicht unbedingt und notwendigerweise gelingen muss. Diese Linie war zuletzt eine belastbare Unterst√ľtzung gewesen, denkbar ist, dass es jetzt ebenfalls, wie die SMA20 im Wochenchart, ein harter Widerstand sein k√∂nnte. Aufhellen w√ľrde sich das Chartbild erst dann wieder, wenn sich der Anteilsschein verbindlich √ľber der¬†SMA50 etabliert hat.

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

ETF Basisdaten:

Basisdaten:

¬† Anlageschwerpunkt Aktien, Japan Fondsgr√∂√üe 309 Mio. EUR Gesamtkostenquote¬† 0,48 % p.a. Produktstruktur physisch (vollst√§ndige Replikation) Vergleichsindex Nikkei 225¬† Strategie Long only Anzahl der Positionen* 225 Fondsw√§hrung JPY (japanische Yen) W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn ¬†25.01.2010 Aussch√ľttung thesaurierend ¬†

*Stand 20.03.2025

Zusammensetzung des ETF:

Der ETF ist sehr breit aufgestellt. Der Fonds ist in 225 Positionen investiert. Gut 11 Prozent des Fondsverm√∂gens ist in Fast Retailing investiert; einem Unternehmen, das den zyklischen Konsumg√ľtern zugeordnet werden kann. Weitere gut 11 Prozent hat der Fonds in zwei IT-Unternehmen investiert. An der Softbank h√§lt der Fonds 4,27 Prozent. Die Top 5 Unternehmen repr√§sentieren 28,5 Prozent des Fondsverm√∂gen, die Top 10 Positionen 38,5 Prozent.

* Stand 28.03.2025 / Quelle: finanze.de /  justetf.com

 

 

Portfolioallokation des ETF nach Ländern:

* Stand 28.02.2025 / Quelle: finanzen.de / justetf.com

Schwerpunkte der Investments sind die IT und die zyklischen Konsumg√ľter. Beide Sektoren spiegeln 45 % des Engagements des Fonds wider. Eine untergeordnete Rolle spiele Financials, Immobilien, Energie und Versorgen.

 

 

 

Risiko√ľbersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr 24,13 % Volatilität 3 Jahre 19,66 % Volatilität 5 Jahre 19,38 % Rendite zu Risiko 1 Jahr - 0,18  Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,25 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,50 Maximum Drawdown 1 Jahr - 18,68 % Maximum Drawdown 3 Jahre - 18,83 % Maximum Drawdown 5 Jahre - 22,35 % Maximum Drawdown seit Auflage - 30,17 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im √úberblick:

Lfd. Jahr -   4,86 % 1 Monat -   4,33  % 3 Monate -   2,48 % 6 Monate -   3,34 % 1 Jahr -   4,27 % 3 Jahre + 15,20 %   5 Jahre + 59,04 %  Seit Auflage (MAX) + 239,36 % 2024 +  15,44 % 2023 +  16,98 %  2022 -  15,09 %  2021 +    3,01 % 

¬†*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: ¬†justef.com, monringstar.de, finanzen.de, IShares.com

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der Fonds f√ľr Anleger geeignet, die ein Interesse an japanischen Unternehmen haben. Der Fonds ist nur in diesem Land engagiert, was auch zu einem Klumpenrisiko f√ľhrt, da die Entwicklung √ľbergeordnet von der Performance des Nikkei Index abh√§ngig ist. Der Fonds ist zudem nicht w√§hrungsgesichert, was ein weiteres Risiko darstellen k√∂nnte. Seit Auflage des Fonds ist die Wertentwicklung gut, allerdings hat die Dynamik in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Der Fonds ist, unserer Meinung nach, ein Investment, das sich als Depotbeimischung eignen k√∂nnte.

