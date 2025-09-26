ETF der Woche – iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) Im aktuellen ETF Vergleich sticht der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) hervor. Er bildet den STOXX® Global Select Dividend 100 Index nach und investiert in 100 Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen weltweit – aus Europa, Amerika und Asien. Damit eignet er sich besonders für Anleger, die Wert auf Dividendenstrategien und eine breite Diversifikation legen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | WKN: A0F5UH / ISIN: DE000A0F5UH1 / Kürzel: SDGPEX Strategie des ETF Anlagefokus: Weltweite Dividendenaktien

Produktstruktur: Physisch, vollständige Replikation

Fondsgröße: 3.144 Mio. EUR

Gesamtkostenquote (TER): 0,46 % p.a.

Ausschüttung: mindestens jährlich, ausschüttend Dieser ETF punktet im ETF Vergleich mit einem klaren Fokus auf Dividenden und einem soliden Track Record seit seiner Auflage im Jahr 2009. Chartanalyse – Wochenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Stabilisierung ab Oktober 2023 nach schwächerer Phase 2022

Aufwärtstrend über der wichtigen SMA20 (31,22 EUR)

Wichtige Widerstände: 35 EUR und 39,50 EUR

Unterstützungen: SMA20 und SMA50 (30,39 EUR) Prognose Wochenchart: bullisch Chartanalyse – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Deutliche V-Formation nach Rücksetzer im April

Seitwärtsphase bis Sommer, ab August kontinuierliche Erholung

SMA20 (32,03 EUR) und SMA50 (31,69 EUR) als starker Support

Weitere Kursziele decken sich mit Wochenchart Prognose Tageschart: bullisch Risiko- und Renditekennzahlen im ETF Vergleich Volatilität 5 Jahre: 11,00 %

Maximum Drawdown seit Auflage: -39,20 %

Rendite 5 Jahre: +93,08 %

Rendite seit Auflage: +306,65 % Im ETF Vergleich zeigt sich: Trotz Phasen höherer Schwankungen bietet der Fonds eine starke Renditeentwicklung, was ihn für langfristig orientierte Anleger attraktiv macht. Performance im Überblick 2024: +13,26 %

2023: +5,09 %

2022: -2,28 %

2021: +23,17 %

Seit Auflage: +306,65 % Diese Werte unterstreichen, warum dieser Fonds als ETF Empfehlung gilt – er kombiniert attraktive Ausschüttungen mit soliden Wachstumschancen. Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF In den Top 3 Positionen repräsentieren gerade einmal 5,9 Prozent des Fondsvermögens, in den Top 10 Positionen sind weniger als 18,20 Prozent des Vermögens investiert. Ein Schwerpunkt des ETF ist der Bereich Finanzdienstleistungen, als auch die Energiebranche. Diese beiden Segmente stehen für knapp die Hälfte des Investments des Fonds. Die Verteilung über die Länder ist relativ breit, ein Klumpenrisiko lässt sich nicht ableiten. Die USA haben mit 16,45 Prozent übergeordnet nur eine untergeordnete Bedeutung. Der Fonds ist zwar in Hongkong und in Singapur investiert, aber nicht in China. Die Verteilung über die Länder ist relativ breit, ein Klumpenrisiko lässt sich nicht ableiten. Die USA haben mit 16,45 Prozent übergeordnet nur eine untergeordnete Bedeutung. Der Fonds ist zwar in Hongkong und in Singapur investiert, aber nicht in China. * Stand 25.09.2025 / Quelle: justetf.com Fazit – ETF Empfehlung für Dividenden-Anleger Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF überzeugt im ETF Vergleich durch: breite internationale Streuung,

hohe Dividendenrenditen,

Er eignet sich besonders als Depotbeimischung für Anleger, die Wert auf regelmäßige Erträge legen und Rücksetzer als Kaufgelegenheiten nutzen möchten. 👉 Suchst du nach einer ETF Empfehlung für ein breit diversifiziertes, dividendenstarkes Investment? Dann gehört dieser Fonds in jeden ETF Vergleich ganz weit nach oben.

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.