ETF Analyse der Woche 🔴 VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF - A USD ACC

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF - A USD ACC

Strategie des ETF Fonds

Anleger, die in die Blockchain-Transformation investieren m√∂chten, bietet der Fonds Zugang zu Unternehmen, die weltweit t√§tig sind und die Blockchain einsetzen, um das Finanzwesen und andere Sektoren zu transformieren. Die Bewertungen von b√∂rsennotierten Blockchain Unternehmen sind in den letzten Jahren aufgrund der zunehmenden Nutzerzahlen und Ums√§tze erheblich gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass die Blockchain-Implementierung weiter voranschreiten wird. Der Fonds er√∂ffnet die M√∂glichkeit von den langfristigen Wachstumspotential der Blockchain-Transformation zu profitieren. Das Engagement ist diversifiziert und fokussiert sich auf b√∂rsennotierte Unternehmen, Mining Gesellschaften und anderen Infrastrukturunternehmen, die hinter digitalen W√§hrungen und intelligenteren Formen der Finanzierung stehen. Bedingt durch die dynamische Entwicklung des Blockchain Universums wird der zugrunde liegende Index viertelj√§hrlich √ľberpr√ľft und ggf. angepasst.

‚Ėļ VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF - A USD ACC WKN: A2QQ8F | ISIN: IE00BMDKNW35 | K√ľrzel: DAPP

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Fonds 2021 sein Hoch bei 22,97 EUR formatiert hat. Dieses Hoch wurden in den Folgemonaten sukzessive abverkauft. Es ging bis Ende 2022 sukzessive abwärts. Wesentliche Erholungen haben sich bis dahin nicht eingestellt. Die moderaten Entlastungsbewegungen hatten keine Substanz. Es gelang erst Anfang 2022 einen Boden zu formatieren. Es ging in den Folgemonaten wieder sukzessive aufwärts. Allerdings wurden die Erholungen immer relativ schnell abverkauft, es fanden sich nachfolgend immer wieder Anleger die eingestiegen sind. Es lässt sich aus dem Wochenchart auch herauslesen, dass die Vola seit Mitte 2023 deutlich zugenommen hat. Der Anteilsschein konnte sich bis Dezember 2024 erholen, gab in den letzten Monaten aber die Gewinne wieder vollständig ab.

Das Papier konnte sich ab August 2023 immer im Bereich der SMA50 (aktuell bei 8,97 EUR) bzw. der¬†SMA20 (aktuell bei 10,91 EUR) im Zuge von R√ľcksetzern stabilisieren und erholen. Diese beiden Durchschnittslinien wurden aber in den letzten Handelswochen aufgegeben. Es ging vergleichsweise dynamisch unter die SMA50, unter der sich der Anteilsschein jetzt festgesetzt hat.¬†

Das Wochenchart hat sich mit der Bewegung der letzten drei Handelswochen deutlich eingetr√ľbt. Solange der Anteilsschein unter der SMA50 notiert, solange ist es m√∂glich und denkbar, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen k√∂nnten. Wird die 5,84 EUR angelaufen, so besteht hier eine Chance einen Boden zu formatieren. Wird die Marke aber aufgegeben, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an die 3,50 EUR bzw. an die 1,84 EUR gehen.¬†

Kann das Papier einen Richtungswechsel abbilden, so k√∂nnte es zun√§chst an die SMA50 bzw. dar√ľber an die SMA20 gehen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild aber erst, wenn sich der Anteilsschein verbindlich √ľber der SMA20 festgesetzt hat. Ob sich diese Bewegung aber in den kommenden Wochen abbildet bleibt abzuwarten. Auf Basis der Kursmuster w√§re es schon eine Leistung, wenn sich das Papier wieder √ľber der SMA50 etablieren k√∂nnte. Das w√ľrde mit einer Entspannung des Chartbilds einhergehen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bärisch

Im Tageschart lassen sich die Bewegungen der letzten Monate noch besser nachvollziehen. Der Anteilsschein konnte sich im August bzw. im September √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 8,70 EUR) bzw. die SMA50 (aktuell bei 10,08 EUR) schieben, nachdem die SMA200 (aktuell bei 9,22 EUR) einen robusten Support geboten hat. Es ging dynamisch von der 7 EUR-Marke an die 14 EUR-Marke. Damit konnte der Anteilsschein sich innerhalb von wenigen Wochen im Wert verdoppeln. Die R√ľcksetzer, die sich nachfolgend im Dezember eingestellt haben, konnten sich zun√§chst an der SMA20 stabilisieren. Diese Durchschnittslinie als auch die SMA50 wurden im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Das Papier ist Ende Februar unter die SMA200 gerutscht und hat sich in den letzten Handelstagen auch darunter etabliert. Die¬†SMA20 hat die SMA200 von oben durchlaufen, was als ein b√§risches Momentum interpretiert werden kann.¬†

Das Tageschart hat sich damit b√§risch eingetr√ľbt und kann als angeschlagen interpretiert werden. Solange das Papier unter der SMA20 notiert, solange besteht die Gefahr, dass sich die aktuelle Schw√§che fortsetzen k√∂nnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Wochenbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

Kann der Anteilsschein einen Richtungswechsel abbilden, so k√∂nnten Erholungsbewegungen zun√§chst in den Bereich de SMA20 gehen. Kann der Anteilsschein diese Linie per Tagesschluss nehmen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die SMA200 gehen. Aus dem Chart l√§sst sich die Relevanz dieser Durchschnittslinie sehr gut herauslesen. Das Tageschart w√ľrde sich aber erst wieder aufhellen, wenn sich das Papier verbindlich √ľber der SMA50 festgesetzt hat.

ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

ETF Basisdaten:

Basisdaten:

¬† Anlageschwerpunkt Aktien, Welt, Technologie Fondsgr√∂√üe 261 Mio. EUR Gesamtkostenquote¬† 0,65 % p.a. Produktstruktur physisch (vollst√§ndige Replikation) Vergleichsindex MVIS Global Digital Assets Equity ¬† Strategie Long only Anzahl der Positionen* 20 Fondsw√§hrung USD W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn ¬†31.04.2021 Aussch√ľttung thesaurierend ¬†

*Stand 06.03.2025

Zusammensetzung des ETF:

Der ETF ist aktuell in √ľber 20 Positionen investiert. Die gr√∂√üten Positionen* verteilen sich auf die folgenden Gesellschaften / Unternehmen:

* Stand 06.03.2025 / Quelle: VanEck

 

Der Fonds hat vergleichsweise breit in die Unternehmen investiert. In Coinbase Global sind gut 8 Prozent des Fondsvermögens investiert. Auf die Top 10 Positionen verteilen sich gut 2/3 des Fondsvermögens.

Portfolioallokation des ETF nach Ländern:

* Stand 06.03.2025 / Quelle: VanEck

 

Der Fonds hat vor allem in amerikanische Unternehmen investiert. Diese k√∂nnten von der zuk√ľnftigen Strategie der amerikanischen Administration profitieren. Auf der anderen Seite ergibt mit dieser Ausrichtung nat√ľrlich auch ein gewisses Klumpenrisiko. Der Rest des Fondsverm√∂gens ist vergleichsweise gleich auf vier weitere L√§nder verteilt.¬†

Aufteilung des Anlagevermögens des ETF nach Sektoren:

* Stand 06.03.2025 / Quelle: VanEck

 

Schwerpunkte Branchen des Fonds sind Informationstechnologie und Finanzen, was auch die ausschließliche Fokussierung des Fonds betrifft, wobei der Sektor Finanzen noch untergewichtet erscheint.

Risiko√ľbersicht des ETF:

    Volatilität 1 Jahr 71,27 % Volatilität 3 Jahre 74,66 % Volatilität 5 Jahre ----- % Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,08  Rendite zu Risiko 3 Jahre - 0,09  Rendite zu Risiko 5 Jahre -----    Maximum Drawdown 1 Jahr - 48,04 % Maximum Drawdown 3 Jahre - 84,35 % Maximum Drawdown 5 Jahre ----- % Maximum Drawdown seit Auflage - 91,54 %    

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im √úberblick:

    Lfd. Jahr -   31,30 % 1 Monat -   32,87 % 3 Monate -   43,71 % 6 Monate +   2,74 % 1 Jahr +   5,79 % 3 Jahre -   17,86 % 5 Jahre -----  Seit Auflage (MAX) + 59,79 % 2024 +  52,56 % 2023 + 264,41 % 2022 -  85,03 % 2021 -----       

 

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, IShares.de, finanzen.de

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der Fonds f√ľr Anleger geeignet, die ein Interesse an innovativen Technologien haben, die mittel- und langfristig Game Changer sein k√∂nnen. Diese k√∂nnten ein hohes Wachstumspotential erschlie√üen. Auf der anderen Seite sollten die Risiken auch nicht unbeachtet bleiben. Der Fonds investiert auch in kleinere Unternehmen und ist auf das Segment Informationstechnologien und Finanzwesen fokussiert. Diese Konzentration verhindert eine breitere Diversifizierung und damit Absicherung.¬†Der Fonds ist, unserer Meinung nach, ein Investment f√ľr Anleger, die risikobereit sind und in innovative Technologien investieren m√∂chten. Ebenso muss dem Anleger, der in diesen Fonds investiert bewusst sein, dass das Engagement mit einer hohen Volatilit√§t unterlegt sein kann, bzw. ist. √úbergeordnet hat der Fonds seit dem Hoch 2021 deutlich an Wert verloren.

