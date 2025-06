ETF Analyse der Woche 🔴 VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

ETF DER WOCHE

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Strategie des ETF

Der ETF bildet den MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index nach. Der Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt an, die in den Branchen Uranbergbau und Kernenergie-Infrastruktur tätig sind. Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation nach. Die Dividendenerträge werden im ETF thesauriert (in den ETF reinvestiert).

‚Ėļ VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS | WKN: A3D47K | ISIN: IE000M7V94E1 | K√ľrzel: NUKL

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart

Der ETF konnte sich bis Mitte 2024 sukzessive aufw√§rtsschieben. Nach einem kleineren R√ľcksetzer setzte sich die Aufw√§rtsbewegung dann bis Ende 2024 fort. Gewinnmitnahmen dr√ľckten das Papier wieder in den Bereich der 20 EUR zur√ľck. Die gesamten Verluste konnten in den letzten Handelswochen kompensiert werden. Der Fonds hat sich innerhalb von wenigen Wochen vom Tief im Wert fast verdoppelt. In den letzten 10 Handelswoche wurde nur in einer Handelswoche ein Wochenverlust ausgewiesen.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass sich der Anteilsschein √ľber die SMA20 (aktuell bei 29,58 EUR) /¬†SMA50 (aktuell bei 29,61 EUR) schieben und etablieren konnte. Nach dem √úberwinden ging es dynamisch in Richtung Norden. Damit hat sich das Chartbild wieder aufgehellt. Solange der Anteilsschein √ľber diesen beiden Durchschnittslinien notiert, k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die 43/45 EUR-Marke bzw. an die 55/57 EUR-Marke gehen.¬†

Da die SMA20 / SMA50 aktuell praktisch zusammenliegen, ist der Fonds im Rahmen von Schw√§che in diesem Bereich gut unterst√ľtzt. Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich im Bereich dieser beiden Durchschnittslinien stabilisieren und erholen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

NUKL Chartcheck - Betrachtung im Tageschart

Aus dem Tageschart ist die dynamische Aufwärtsentwicklung seitdem Tief Anfang April sehr gut nachzuvollziehen. Das Papier konnte sich sukzessive aufwärtsschieben. Es ist erkennbar, dass die Aufwärtsbewegung in den letzten Handelstagen ausgelaufen ist und dass sich drei rote Tageskerzen ausgebildet haben. 

Dennoch ist das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange der Anteilsschein per Tagesschluss √ľber der SMA20 (aktuell bei 36,14 EUR) notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

R√ľcksetzer haben die Chance sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Um die bullische Interpretation des Charts nicht in Frage zu stellen, sollten die Notierungen sp√§testens im Bereich dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden. Das Tageschart w√ľrde sich eintr√ľben, wenn das Papier unter die SMA20 f√§llt und per Tagesschluss auch den Kontakt verliert. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die R√ľcksetzer weiter in Richtung der SMA50 (aktuell bei 30,63 EUR) / SMA200 (aktuell bei 30,25 EUR) ausdehnen k√∂nnten.

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Basisdaten

Anlageschwerpunkt Aktien, Welt Fondsgröße

632 Mio. EUR Gesamtkostenquote (TER) 0,55¬†% p.a. Produktstruktur physisch (vollst√§ndige Replikation) Vergleichsindex ¬†MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Strategie Long only Anzahl Positionen 25 W√§hrung USD W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn 03.02.2023 Aussch√ľttung thesaurierend Fondsdomizil Irland

*Stand 31.03.2025

 

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

In den Top3 der Unternehmen hat der Fonds gut 30 % des Vermögens investiert, die Top 10 Unternehmen repräsentieren zwei Drittel des Fonds Vermögens.

Verteilung des Portfolios nach Sektoren

42 Prozent des Fondsvermögens ist im Bereich der Energie, weitere 35 Prozent in der Industrie investiert. Damit bilden diese beiden Branchen den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des FTF ab.

Verteilung des Portfolios nach Ländern

Monatsrenditen des ETF 

 

* Stand 12.06.2025 / Quelle: justetf.com

Risiko√ľbersicht des ETF

Volatilität 1 Jahr 34,97 % Volatilität 3 Jahre   Volatilität 5 Jahre   Rendite zu Risiko 1 Jahr  1,31 Rendite zu Risiko 3 Jahre   Rendite zu Risiko 5 Jahre   Maximum Drawdown 1 Jahr -  37,63 % Maximum Drawdown 3 Jahre   Maximum Drawdown 5 Jahre   Maximum Drawdown seit Auflage - 37,63 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick

Lfd. Jahr  +        26,63 % 1 Monat  +         28,01 % 3 Monate  +         42,57 % 6 Monate  +         26,71 % 1 Jahr  +         45,83 % 3 Jahre   5 Jahre   Seit Auflage (MAX)  +       112,30 % 2024 +         37,33 % 2023   2022   2021 %

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de



Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der ETF f√ľr Anleger interessant, die nach wie vor eine Zukunft in der nuklearen Energiegewinnung sehen. Es k√∂nnen sich W√§hrungsrisiken ergeben, da der Fonds nicht abgesichert ist.¬†Das Produkt ist, unserer Meinung nach, als denkbare Anlage f√ľr diejenigen geeignet, die an der Entwicklung der nuklearen Energiegewinnung interessiert sind. Der Fonds sollte nur durchschnittlich gewichtet den Depots beigemischt werden.

Quelle: xStation5 von XTB

 

