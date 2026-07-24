Nasdaq 100 Prognose heute: Bärisches Chartbild dominiert

- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt unterhalb der SMA20 und SMA50 bärisch.
- 28.406 Punkte sind die entscheidende Marke für den heutigen Handel.
- Unter 28.250 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen.
- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt unterhalb der SMA20 und SMA50 bärisch.
- 28.406 Punkte sind die entscheidende Marke für den heutigen Handel.
- Unter 28.250 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen.
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.944 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst moderat nach, konnte die Verluste am Vormittag aber wieder ausgleichen. Bis zum frühen Nachmittag ist der Nasdaq in einer engen Box seitwärts gelaufen, gab dann im weiteren Handelsverlauf deutlich an Substanz ab. Die Schwäche hat bis zum Abend angehalten. Die Bullen konnten noch eine kleine Entlastungsbewegung abbilden, die aber bis zum Handelsschluss abverkauft worden ist.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt unterhalb der SMA20 und SMA50 bärisch.
- 28.406 Punkte sind die entscheidende Marke für den heutigen Handel.
- Unter 28.250 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen.
Die Nasdaq 100 Prognose für Freitag, den 24.07.2026, bleibt nach dem deutlichen Rücksetzer vom Vortag verhalten. Der Technologieindex konnte sich zunächst stabilisieren, geriet im weiteren Handelsverlauf jedoch zunehmend unter Druck und beendete den Handel nahe seines Tagestiefs. Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart zeigt die Nasdaq 100 Analyse aktuell ein bärisches Gesamtbild. Entscheidend wird sein, ob die Käufer den Bereich um 28.400 Punkte verteidigen können.
Rückblick: Nasdaq 100 unter deutlichem Verkaufsdruck
Der Nasdaq 100 eröffnete gestern bei 28.944 Punkten. Nach einer zunächst stabilen Entwicklung wurden die frühen Verluste am Vormittag zwar ausgeglichen, nachhaltige Kaufimpulse blieben jedoch aus. Bis zum frühen Nachmittag bewegte sich der Index in einer engen Seitwärtsrange, bevor eine dynamische Verkaufswelle einsetzte.
Eine kurzfristige Erholung am Abend wurde unmittelbar wieder verkauft, sodass der Nasdaq den Handel bei 28.466 Punkten beendete.
|Kennzahl
|23.07.
|22.07.
|Tageshoch
|28.994
|29.196
|Tagestief
|28.290
|28.821
|Tagesschluss
|28.466
|29.013
|Handelsspanne
|704 Punkte
|375 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notiert der Nasdaq 100 weiterhin unter der SMA20, die aktuell bei 28.517 Punkten verläuft. Der gestrige Abverkauf erfolgte dynamisch, ohne dass der Index die Möglichkeit hatte, den gleitenden Durchschnitt erneut anzulaufen.
Damit bleibt die kurzfristige Struktur klar bärisch.
Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bestehen weitere Abwärtsrisiken. Wichtige Unterstützungsbereiche liegen bei:
- 28.250 bis 28.235 Punkten
- 27.925 bis 27.910 Punkten
Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild verbessern. Anschließend müsste auch die SMA50 bei aktuell 28.809 Punkten zurückerobert werden. Diese Durchschnittslinie fungierte zuletzt als Unterstützung und dürfte nun als markanter Widerstand auftreten.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch.
YouTube Trading Videos
Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch das mittelfristige Chartbild bleibt angeschlagen. Der Nasdaq 100 scheiterte zuletzt zweimal an der SMA200 bei derzeit 29.534 Punkten. Im Anschluss wurden sowohl die SMA20 (28.870 Punkte) als auch die SMA50 (29.034 Punkte) wieder unterschritten. Zwar gelang zwischenzeitlich eine Rückkehr über die SMA20, der Anstieg reichte jedoch nicht aus, um die SMA50 zu testen. Stattdessen setzte erneut Verkaufsdruck ein, wodurch der Index wieder unter die kurzfristigen Durchschnittslinien zurückfiel.
Damit verschlechtert sich auch das mittelfristige Chartbild deutlich. Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Gelingt dort kein nachhaltiger Ausbruch, dürfte dieser Bereich erneut als Widerstand wirken. Erst oberhalb der SMA50 würde sich das technische Bild wieder deutlich aufhellen.
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bärisch.
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 28.406 Punkten und damit 538 Punkte unter dem Vortagesniveau.
Long-Szenario
Kann sich der Index oberhalb von 28.406 Punkten stabilisieren, ergeben sich die nächsten Kursziele bei:
- 28.412 bis 28.414 Punkten
- 28.427 bis 28.429 Punkten
- 28.445 bis 28.447 Punkten
- 28.461 bis 28.463 Punkten
- 28.480 bis 28.482 Punkten
- 28.499 bis 28.501 Punkten
- 28.517 bis 28.519 Punkten (SMA20)
Oberhalb davon rücken weitere Ziele zwischen 28.537 und 28.876 Punkten in den Fokus.
Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 28.406 Punkten, bleiben folgende Unterstützungen relevant:
- 28.378 bis 28.376 Punkten
- 28.347 bis 28.345 Punkten
- 28.328 bis 28.326 Punkten
- 28.310 bis 28.308 Punkten
- 28.289 bis 28.287 Punkten
- 28.255 bis 28.253 Punkten
- 28.237 bis 28.235 Punkten
- 28.198 bis 28.196 Punkten
- 28.129 bis 28.127 Punkten
Unterhalb dieses Bereichs könnten anschließend Ziele bis 27.908 Punkte angelaufen werden.
Wichtige Widerstände
- 28.517 bis 28.534 Punkte
- 28.809 bis 28.870 Punkte
- 29.034 bis 29.065 Punkte
- 29.227 bis 29.265 Punkte
- 29.344 bis 29.396 Punkte
- 29.413 Punkte
Wichtige Unterstützungen
- 28.385 Punkte
- 28.246 bis 28.210 Punkte
- 27.521 Punkte
- 27.417 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Analyse
Die Nasdaq 100 Analyse spricht sowohl kurzfristig als auch übergeordnet weiterhin für ein bärisches Szenario. Solange der Index unter der SMA20 und insbesondere unter der SMA50 notiert, bleiben Erholungen anfällig für erneuten Verkaufsdruck.
Für die heutige Nasdaq 100 Prognose erwarten wir einen seitwärts bis abwärts gerichteten Handel.
Wahrscheinlichkeiten unseres Setups:
- Bullisches Szenario: 45%
- Bärisches Szenario: 55%
Erwartete Tagesrange:
- Oberseite: 28.539 bis 28.715 Punkte
- Unterseite: 28.163 bis 28.025 Punkte
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
FAQ
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt bärisch. Solange der Index unter der SMA20 notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken.
Welche Marken sind heute besonders wichtig?
Auf der Oberseite stehen 28.517 und 28.809 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 28.385 sowie 28.246 Punkten.
Wie ist die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse?
Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein bärisches Bild. Der gescheiterte Ausbruch über die SMA200 belastet den Index weiterhin.
BÖRSE AKTUELL: Wird sich der Markt nach dem Ausverkauf am Donnerstag wieder erholen❓
DAX Prognose für Freitag, 24.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
BÖRSE HEUTE: Trumps Kriegsdrohungen belasten die Märkte. Die Wall Street rutscht ins Minus
TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPJPY (23.07.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.