Nasdaq 100 Prognose heute: Bärisches Chartbild dominiert

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.944 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst moderat nach, konnte die Verluste am Vormittag aber wieder ausgleichen. Bis zum frühen Nachmittag ist der Nasdaq in einer engen Box seitwärts gelaufen, gab dann im weiteren Handelsverlauf deutlich an Substanz ab. Die Schwäche hat bis zum Abend angehalten. Die Bullen konnten noch eine kleine Entlastungsbewegung abbilden, die aber bis zum Handelsschluss abverkauft worden ist.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt unterhalb der SMA20 und SMA50 bärisch.

28.406 Punkte sind die entscheidende Marke für den heutigen Handel.

Unter 28.250 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen.

Die Nasdaq 100 Prognose für Freitag, den 24.07.2026, bleibt nach dem deutlichen Rücksetzer vom Vortag verhalten. Der Technologieindex konnte sich zunächst stabilisieren, geriet im weiteren Handelsverlauf jedoch zunehmend unter Druck und beendete den Handel nahe seines Tagestiefs. Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart zeigt die Nasdaq 100 Analyse aktuell ein bärisches Gesamtbild. Entscheidend wird sein, ob die Käufer den Bereich um 28.400 Punkte verteidigen können.

Rückblick: Nasdaq 100 unter deutlichem Verkaufsdruck

Der Nasdaq 100 eröffnete gestern bei 28.944 Punkten. Nach einer zunächst stabilen Entwicklung wurden die frühen Verluste am Vormittag zwar ausgeglichen, nachhaltige Kaufimpulse blieben jedoch aus. Bis zum frühen Nachmittag bewegte sich der Index in einer engen Seitwärtsrange, bevor eine dynamische Verkaufswelle einsetzte.

Eine kurzfristige Erholung am Abend wurde unmittelbar wieder verkauft, sodass der Nasdaq den Handel bei 28.466 Punkten beendete.

Kennzahl 23.07. 22.07. Tageshoch 28.994 29.196 Tagestief 28.290 28.821 Tagesschluss 28.466 29.013 Handelsspanne 704 Punkte 375 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notiert der Nasdaq 100 weiterhin unter der SMA20, die aktuell bei 28.517 Punkten verläuft. Der gestrige Abverkauf erfolgte dynamisch, ohne dass der Index die Möglichkeit hatte, den gleitenden Durchschnitt erneut anzulaufen.

Damit bleibt die kurzfristige Struktur klar bärisch.

Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bestehen weitere Abwärtsrisiken. Wichtige Unterstützungsbereiche liegen bei:

28.250 bis 28.235 Punkten

27.925 bis 27.910 Punkten

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild verbessern. Anschließend müsste auch die SMA50 bei aktuell 28.809 Punkten zurückerobert werden. Diese Durchschnittslinie fungierte zuletzt als Unterstützung und dürfte nun als markanter Widerstand auftreten.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch.

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch das mittelfristige Chartbild bleibt angeschlagen. Der Nasdaq 100 scheiterte zuletzt zweimal an der SMA200 bei derzeit 29.534 Punkten. Im Anschluss wurden sowohl die SMA20 (28.870 Punkte) als auch die SMA50 (29.034 Punkte) wieder unterschritten. Zwar gelang zwischenzeitlich eine Rückkehr über die SMA20, der Anstieg reichte jedoch nicht aus, um die SMA50 zu testen. Stattdessen setzte erneut Verkaufsdruck ein, wodurch der Index wieder unter die kurzfristigen Durchschnittslinien zurückfiel.

Damit verschlechtert sich auch das mittelfristige Chartbild deutlich. Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Gelingt dort kein nachhaltiger Ausbruch, dürfte dieser Bereich erneut als Widerstand wirken. Erst oberhalb der SMA50 würde sich das technische Bild wieder deutlich aufhellen.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bärisch.

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 28.406 Punkten und damit 538 Punkte unter dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 28.406 Punkten stabilisieren, ergeben sich die nächsten Kursziele bei:

28.412 bis 28.414 Punkten

28.427 bis 28.429 Punkten

28.445 bis 28.447 Punkten

28.461 bis 28.463 Punkten

28.480 bis 28.482 Punkten

28.499 bis 28.501 Punkten

28.517 bis 28.519 Punkten (SMA20)

Oberhalb davon rücken weitere Ziele zwischen 28.537 und 28.876 Punkten in den Fokus.

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 28.406 Punkten, bleiben folgende Unterstützungen relevant:

28.378 bis 28.376 Punkten

28.347 bis 28.345 Punkten

28.328 bis 28.326 Punkten

28.310 bis 28.308 Punkten

28.289 bis 28.287 Punkten

28.255 bis 28.253 Punkten

28.237 bis 28.235 Punkten

28.198 bis 28.196 Punkten

28.129 bis 28.127 Punkten

Unterhalb dieses Bereichs könnten anschließend Ziele bis 27.908 Punkte angelaufen werden.

Wichtige Widerstände

28.517 bis 28.534 Punkte

28.809 bis 28.870 Punkte

29.034 bis 29.065 Punkte

29.227 bis 29.265 Punkte

29.344 bis 29.396 Punkte

29.413 Punkte

Wichtige Unterstützungen

28.385 Punkte

28.246 bis 28.210 Punkte

27.521 Punkte

27.417 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die Nasdaq 100 Analyse spricht sowohl kurzfristig als auch übergeordnet weiterhin für ein bärisches Szenario. Solange der Index unter der SMA20 und insbesondere unter der SMA50 notiert, bleiben Erholungen anfällig für erneuten Verkaufsdruck.

Für die heutige Nasdaq 100 Prognose erwarten wir einen seitwärts bis abwärts gerichteten Handel.

Wahrscheinlichkeiten unseres Setups:

Bullisches Szenario: 45%

Bärisches Szenario: 55%

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 28.539 bis 28.715 Punkte

Unterseite: 28.163 bis 28.025 Punkte

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt bärisch. Solange der Index unter der SMA20 notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken.

Welche Marken sind heute besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen 28.517 und 28.809 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 28.385 sowie 28.246 Punkten.

Wie ist die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse?

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein bärisches Bild. Der gescheiterte Ausbruch über die SMA200 belastet den Index weiterhin.