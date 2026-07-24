DAX Prognose heute: DAX Aktuell mit Chartanalyse für den 24.07.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.046 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits vorbörslich das Tageshoch. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels dann abwärts, wobei es die Bullen geschafft haben, direkt am frühen Vormittag eine Entlastungsbewegung abzubilden, die allerdings nicht mehr an das Tageshoch gelaufen ist. Die Bewegung hatte aber keine Substanz, es folgte weitere Schwäche, die bis zum Abend angehalten hat. Es wurde gestern ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen weiter moderat ab. Der DAX ging bei 24.742 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

DAX Prognose: Das kurzfristige Chartbild bleibt im Stunden- und 4-Stunden-Chart bärisch.

Das kurzfristige Chartbild bleibt im Stunden- und 4-Stunden-Chart bärisch. DAX Aktuell: Unterhalb der SMA20 und SMA200 überwiegen derzeit die Risiken weiterer Rücksetzer.

Unterhalb der SMA20 und SMA200 überwiegen derzeit die Risiken weiterer Rücksetzer. Wichtige Marke: 24.759 Punkte entscheidet heute über Long- oder Short-Szenario.

DAX Aktuell: Rücksetzer setzt sich fort

Der DAX startete gestern bei 25.046 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits vor Xetra-Eröffnung das Tageshoch bei 25.085 Punkten. Im regulären Handel dominierten anschließend die Verkäufer. Zwar gelang den Käufern am Vormittag eine zwischenzeitliche Erholung, diese blieb jedoch deutlich unter dem Tageshoch und entwickelte keine nachhaltige Dynamik.

Im weiteren Handelsverlauf setzte sich die Schwäche fort. Der DAX schloss im Xetra-Handel bei 24.763 Punkten und beendete den erweiterten Handel bei 24.742 Punkten. Nachbörslich gaben die Kurse nochmals leicht nach. Von den 40 DAX-Werten schlossen lediglich 13 Aktien im Plus, während 27 Titel Verluste verzeichneten. Zu den stärksten Gewinnern gehörten Daimler Truck (+2,58%), Qiagen (+2,40%) und Merck (+1,60%). Am Ende der Gewinnerliste standen Infineon (-5,75%), Commerzbank (-4,92%) und Zalando (-4,44%).

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte zum Handelsstart noch im Bereich der SMA50 (24.988 Punkte), fiel im Tagesverlauf jedoch zunächst bis an die SMA200 (24.938 Punkte). Diese Durchschnittslinie bot kurzfristig Unterstützung, konnte den Verkaufsdruck letztlich aber nicht dauerhaft aufhalten. Im weiteren Verlauf unterschritt der Index die SMA200 deutlich und etablierte sich darunter. Das Stundenchart bleibt damit bärisch. Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 (24.793 Punkte) notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen. Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde die Chancen auf eine Bewegung in Richtung SMA200 erhöhen. Im Bereich der SMA200 dürfte allerdings erneut mit erhöhtem Widerstand gerechnet werden.

Kurzfristige DAX Prognose (1-Stunden-Chart): bärisch

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DAX Aktuell: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild verschlechtert. Nachdem sich der DAX zunächst oberhalb von SMA50 (24.929 Punkte) und SMA200 (24.978 Punkte) etablieren konnte, wurden beide Durchschnittslinien im gestrigen Handel wieder unterschritten. Damit dominiert auch auf dieser Zeitebene weiterhin das bärische Szenario. Solange der DAX unter der SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA50 und anschließend an SMA200 sowie SMA20 (24.973 Punkte) führen. Erst wenn sich der Index nachhaltig oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte etablieren kann, würde sich das mittelfristige Chartbild wieder verbessern.

Kurzfristige DAX Prognose (4-Stunden-Chart): bärisch

DAX Prognose heute: Ausblick auf den Handel

Der DAX startete heute Morgen bei 24.759 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index 287 Punkte unter dem Vortagesniveau zur gleichen Zeit, jedoch 17 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 24.759 Punkten behaupten, rücken zunächst folgende Kursziele in den Fokus:

24.763 bis 24.798 Punkte

24.814 bis 24.858 Punkte

24.872 bis 24.958 Punkte

Darüber eröffnen sich weitere Ziele bei:

24.975 bis 25.013 Punkte

25.028 bis 25.072 Punkte

25.091 bis 25.167 Punkte

25.184 bis 25.289 Punkte

Short-Szenario

Fällt der DAX dagegen unter 24.759 Punkte zurück, ergeben sich folgende Unterstützungsbereiche:

24.735 bis 24.684 Punkte

24.663 bis 24.604 Punkte

24.589 bis 24.525 Punkte

24.508 bis 24.438 Punkte

Darunter rücken weitere Ziele in den Fokus:

24.420 bis 24.357 Punkte

24.339 bis 24.276 Punkte

24.258 bis 24.190 Punkte

24.173 bis 24.124 Punkte

DAX Aktuell: Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Widerstände

24.818 bis 24.829

24.929 bis 24.994

25.073

25.159

25.222 bis 25.266

25.337

Unterstützungen

24.793

24.637

24.511

24.491 bis 24.417

24.341

24.297 bis 24.213

24.101

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel rechnen wir mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullishes Szenario: 45%

Bärisches Szenario: 55%

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 24.834 bis 24.977 Punkte

Unterseite: 24.550 bis 24.397 Punkte

Stimmung der Anleger

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 40 Punkten und signalisiert weiterhin Fear. Vor einer Woche lag der Wert bei 41 Punkten, vor einem Monat bei 28 Punkten und damit ebenfalls im Bereich Angst. Vor einem Jahr notierte der Indikator mit 76 Punkten im Bereich Extreme Greed.

Die Anlegerstimmung bleibt damit zurückhaltend. Historisch betrachtet können sehr niedrige Werte unter 30 auf eine überverkaufte Marktsituation und damit auf eine mögliche Gegenbewegung hindeuten. Aktuell befindet sich der Indikator jedoch noch oberhalb dieser Schwelle.

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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.

FAQ

Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?

Die DAX Prognose bleibt kurzfristig bärisch. Solange der Index unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert, überwiegen die Risiken auf der Unterseite.

Welche Widerstände sind heute entscheidend?

Die wichtigsten Widerstände liegen bei 24.818 Punkten, 24.929 bis 24.994 Punkten sowie im Bereich von 25.073 Punkten.

Welche Unterstützungen sollte man beobachten?

Auf der Unterseite stehen insbesondere 24.793 Punkte, 24.637 Punkte und 24.511 Punkte im Fokus. Ein Bruch dieser Marken könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.