DAX Prognose heute: DAX Aktuell mit Chancen auf neue Rekordstände

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.679 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index setzte mit Aufnahme des Xetra Handels zurück, um dann mit Schwung in Richtung Norden zu laufen. Es ging im Hoch am Vormittag knapp über die Marke des Vortags. Auch diese Bewegung wurde im Nachgang direkt wieder abverkauft. Es ging bis zum Mittag wieder deutlich abwärts. Den Bullen gelang es zunächst den Index zu stabilisieren aber erst am Nachmittag stellte sich eine kleine Erholung ein. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen zunächst moderat nach. Am Abend konnte sich der DAX dann in einem dynamischen Impuls über die 24.900 Punkte schieben, dort aber nicht festsetzen. Der DAX ging bei 24.829 Punkten aus dem Tageshandel.

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💡 Key Takeaways

DAX Aktuell weiter bullisch: Der DAX konnte sich oberhalb der wichtigen SMA20 und SMA50 stabilisieren. Solange der Index über 24.775 Punkten notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose positiv.

Der DAX konnte sich oberhalb der wichtigen SMA20 und SMA50 stabilisieren. Solange der Index über 24.775 Punkten notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose positiv. 25.000 Punkte weiter im Fokus: Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über 24.900 Punkte, könnten die nächsten Ziele bei 25.100 Punkten und darüber aktiviert werden.

Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über 24.900 Punkte, könnten die nächsten Ziele bei 25.100 Punkten und darüber aktiviert werden. Unterstützungen entscheidend: Fällt der DAX unter die SMA50 bei rund 24.674 Punkten zurück, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich der SMA200 bei 24.305 Punkten ausweiten.

Der DAX ist am Donnerstag bei 24.679 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und zeigte zunächst erneut eine volatile Entwicklung. Nach einem schwächeren Start im Xetra-Handel konnte sich der deutsche Leitindex dynamisch erholen und zwischenzeitlich über das Vortageshoch ansteigen. Die Gewinne wurden jedoch erneut abverkauft, ehe sich am Nachmittag eine Stabilisierung oberhalb der wichtigen Durchschnittslinien einstellte.

Im späten Handel gelang dem DAX Aktuell nochmals ein dynamischer Anstieg über die Marke von 24.900 Punkten. Dieses Niveau konnte jedoch nicht nachhaltig verteidigt werden. Der Handelstag endete schließlich bei 24.829 Punkten.

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose weiterhin konstruktiv, solange die wichtigen Unterstützungen im Bereich der SMA20 und SMA50 verteidigt werden können.

DAX Prognose: Stundenchart bleibt bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart zeigt sich aktuell ein deutlich aufgehelltes Bild. Der DAX konnte sich im Frühhandel oberhalb der SMA20 etablieren. Diese verläuft derzeit bei rund 24.775 Punkten und dient kurzfristig als zentrale Unterstützung.

Wichtige Marken im DAX Aktuell

Bullische Szenarien:

Über 24.833 Punkten bleiben weitere Aufwärtsbewegungen wahrscheinlich

Nächste Ziele liegen bei: 24.975/90 Punkten 25.095/110 Punkten anschließend 25.145 Punkte und darüber



Bärische Szenarien:

Unterhalb von 24.775 Punkten könnte erneut Druck aufkommen

Wichtige Unterstützungen: 24.674 Punkte (SMA50) 24.530 Punkte 24.418 Punkte 24.305 Punkte (SMA200)



Die kurzfristige DAX Prognose bleibt bullisch, solange der Index per Stundenschluss oberhalb der SMA20 notiert.

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DAX Aktuell im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich weiterhin ein positives Gesamtbild. Nach dem Rücksetzer unter das 23,6 %-Retracement konnte sich der DAX dynamisch erholen und die SMA50 nachhaltig zurückerobern.

Besonders wichtig bleibt:

SMA20 bei 24.617 Punkten

SMA50 bei 24.303 Punkten

SMA200 bei 24.154 Punkten

Solange der DAX Aktuell oberhalb der SMA20 notiert, bleiben weitere Anstiege in Richtung der bisherigen Jahreshochs wahrscheinlich.

DAX Prognose für Freitag, 22.05.2026

Long-Setup

Kann sich der DAX über 24.833 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Kursziele:

24.850/52 Punkte

24.890/92 Punkte

24.940/42 Punkte

25.002/04 Punkte

25.091/93 Punkte

25.145/47 Punkte

25.202/04 Punkte

Darüber könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter beschleunigen.

Short-Setup

Fällt der DAX dagegen unter 24.833 Punkte zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.808/06 Punkte

24.770/68 Punkte

24.717/15 Punkte

24.649/47 Punkte

24.614/12 Punkte

24.541/39 Punkte

24.475/73 Punkte

Unterhalb dieser Marken könnte sich die Schwäche in Richtung 24.300 Punkte ausweiten.

DAX Widerstände und Unterstützungen heute

Widerstände

24.855 Punkte

24.919/76 Punkte

25.111 Punkte

25.238 Punkte

25.307 Punkte

Unterstützungen

24.775 Punkte

24.674/33/17 Punkte

24.530 Punkte

24.418 Punkte

24.318/21/05 Punkte

24.255 Punkte

24.194/54/04 Punkte

24.021 Punkte

Marktstimmung bleibt freundlich

Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 58 Punkten und signalisiert weiterhin eine positive Marktstimmung. Damit bewegt sich der Indikator im Bereich „Greed“. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Stimmung zwar leicht abgekühlt, insgesamt bleibt das Sentiment jedoch freundlich.

Dies unterstützt die aktuelle bullische DAX Prognose zusätzlich.

Fazit zur DAX Prognose und DAX Aktuell

Der DAX präsentiert sich weiterhin stabil und konnte wichtige technische Unterstützungen verteidigen. Solange der Index oberhalb von 24.775 Punkten notiert, bleiben weitere Anstiege in Richtung 25.100 Punkte möglich.

Kurzfristig bleibt die Lage jedoch volatil. Ein Rückfall unter die SMA50 könnte das Chartbild wieder deutlich eintrüben. Die übergeordnete DAX Prognose bleibt dennoch vorerst bullisch.

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