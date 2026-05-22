Nasdaq 100 Prognose heute: Bullische Nasdaq 100 Analyse vor möglichem Ausbruch über 30.000 Punkte

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.305 Punkten. Der Nasdaq gab am Morgen zunächst nach, konnte sich am Vormittag aber wieder erholen und im Rahmen der Erholungsbewegung bis knapp über die 29.400 Punkte laufen. Diese Bewegung wurde gegen Mittag abverkauft. Der Index konnte sich am Nachmittag stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag erhöhte sich zwar die Vola, eine Erholung gelang aber erst am Abend. Kurz vor Handelsschluss gaben die Notierungen noch einmal nach, der Index konnte im Rahmen des Frühhandels eine weitere Erholungsbewegung abbilden.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Analyse bleibt kurzfristig und übergeordnet bullish, solange sich der Index über der SMA20 und der SMA200 behaupten kann.

Die Marke von 30.000 Punkten bleibt das zentrale Kursziel der aktuellen Nasdaq 100 Prognose, sofern die Aufwärtsdynamik anhält.

Rücksetzer in den Bereich zwischen 29.200 und 29.160 Punkten könnten weiterhin als attraktive Unterstützungszone fungieren.

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 29.305 Punkten und zeigte im Handelsverlauf erneut ein insgesamt stabiles Bild. Nach einem schwächeren Handelsstart konnte sich der Technologieindex zunächst bis über die Marke von 29.400 Punkten erholen. Die Gewinne wurden zur Mittagszeit jedoch wieder abverkauft. Besonders auffällig war die Stabilisierung im Bereich der SMA200 im Stundenchart, die erneut als belastbare Unterstützung fungierte.

Mit Beginn des offiziellen US-Handels nahm die Volatilität zwar spürbar zu, nachhaltiger Verkaufsdruck blieb jedoch aus. Erst am Abend gelang dem Nasdaq 100 eine erneute Aufwärtsbewegung. Der heutige Frühhandel knüpft an diese Stabilisierung an.

Der Nasdaq 100 notiert aktuell bei 29.492 Punkten und damit deutlich über dem Niveau des Vortages.

Nasdaq 100 Prognose: Stundenchart bleibt bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stundenchart zeigt sich weiterhin ein konstruktives Bild. Der Nasdaq 100 konnte sich oberhalb der SMA20 bei aktuell 29.366 Punkten etablieren. Gleichzeitig bot die SMA200 bei 29.201 Punkten im gestrigen Handel mehrfach Unterstützung.

Solange sich der Index per Stundenschluss oberhalb der SMA20 halten kann, bleibt die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bullish. Auf der Oberseite rücken weiterhin das Allzeithoch sowie die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten in den Fokus.

Wichtige Unterstützungen auf der Unterseite bleiben:

SMA20 bei 29.366 Punkten

SMA50 bei 29.237 Punkten

SMA200 bei 29.201 Punkten

Sollte der Nasdaq 100 per bestätigtem Stundenschluss unter die SMA200 zurückfallen, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild

Bullisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart: Aufwärtstrend intakt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stundenchart hat sich das technische Bild zuletzt verbessert. Der Nasdaq 100 konnte sich nach einem kurzen Rücksetzer erneut über die SMA20 bei 29.162 Punkten sowie über die SMA50 bei 29.200 Punkten schieben.

Damit bleibt die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse konstruktiv. Entscheidend wird sein, ob der Index die aktuelle Aufwärtsdynamik beibehalten kann. Gelingt dies, dürfte ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch wahrscheinlich werden.

Oberhalb dieser Marke bleibt das mittelfristige Ziel bei 30.000 Punkten aktiv.

Sollte die SMA50 hingegen aufgegeben werden, könnten Rücksetzer in Richtung:

28.800 / 28.780 Punkte

28.450 / 28.430 Punkte

folgen.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild

Bullisch

Nasdaq 100 Prognose für Freitag, den 22.05.2026

Bullishes Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 29.492 Punkten etablieren, liegen die nächsten Kursziele bei:

29.523 Punkten

29.709 Punkten

29.840 Punkten

29.983 Punkten

30.010 bis 30.045 Punkten

Darüber könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung:

30.211 Punkte

30.335 Punkte

fortgesetzt werden.

Bearishes Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 29.492 Punkten, könnten Rücksetzer in Richtung:

29.405 Punkte

29.369 Punkte

29.332 Punkte

29.295 Punkte

29.246 Punkte

folgen.

Unterhalb von 29.246 Punkten wären weitere Abgaben bis:

29.160 Punkte

29.121 Punkte

29.083 Punkte

möglich.

Nasdaq 100 Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

29.523 Punkte

29.709 Punkte

29.840 Punkte

29.983 Punkte

30.010 / 30.045 Punkte

30.211 Punkte

30.335 Punkte

Unterstützungen

29.366 Punkte

29.237 / 29.201 / 29.200 Punkte

29.161 Punkte

28.949 Punkte

28.603 Punkte

28.460 Punkte

Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten

Für den heutigen Handel rechnen wir auf Basis unseres technischen Setups mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten

Bullishes Szenario: 60 %

Bearishes Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange

Oberseite: 29.643 bis 29.797 Punkte

Unterseite: 29.455 bis 29.330 Punkte

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt bullish. Solange sich der Index über den wichtigen Unterstützungen bei 29.366 und 29.200 Punkten halten kann, bleibt ein Anstieg in Richtung 30.000 Punkte wahrscheinlich.

Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse heute wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 29.523, 29.709 und 29.983 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei 29.366 sowie im Bereich der SMA50 und SMA200 um 29.200 Punkte.

Warum ist die Marke von 30.000 Punkten wichtig?

Die 30.000 Punkte-Marke ist eine psychologisch wichtige Schwelle und zugleich ein relevantes technisches Kursziel in der aktuellen Nasdaq 100 Analyse.

Ist die Nasdaq 100 Analyse kurzfristig bullish oder bearish?

Das kurzfristige Chartbild bleibt bullish, solange der Nasdaq 100 oberhalb der SMA20 im Stundenchart notiert. Erst ein Rückfall unter die SMA200 würde das technische Bild eintrüben.

Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Prognose?

Neben der Charttechnik beeinflussen insbesondere US-Konjunkturdaten, Zinserwartungen der Fed, Unternehmenszahlen aus dem Technologiesektor sowie die allgemeine Marktstimmung die Nasdaq 100 Prognose.

Welche Rolle spielen SMA20, SMA50 und SMA200 in der Nasdaq 100 Analyse?

Die gleitenden Durchschnitte dienen als wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen. In der aktuellen Nasdaq 100 Analyse fungieren insbesondere SMA20 und SMA200 als zentrale technische Unterstützungen.