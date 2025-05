ETF DER WOCHE

Xetra-Gold

Strategie des ETC

INTRO: Der Handelswert Xetra-Gold ist ein ETC, also ein Exchange-Traded Commodity und passt damit nicht zu 100% in die Analyse "ETF der Woche" - da aber Xetra-Gold sehr stark nachgefragt wird und die Unterschiede zu ETF marginal sind, als Ausnahme heute Xetra-Gold.

Xetra-Gold bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US-Dollar an. Der ETC ist der g√ľnstigste, der den Gold Index nachbildet. Das Handelsinstrument bildet die Wertentwicklung des Index durch eine Inhaberschuldverschreibung nach, die mit physischen Edelmetallbest√§nden besichert ist. Der Xetra-Gold ETC ist mit 16,2 Mrd. EUR Fondsvolumen ein sehr gro√üer ETC!

 

‚Ėļ Xetra-Gold ETC WKN: A0S9GB¬†/ ISIN: DE000A0S9GB0¬†/ K√ľrzel: 4GLD

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart

Der ETC hat sich von M√§rz 2022 bis M√§rz 2024 √ľbergeordnet in einer Box seitw√§rts bewegt. Die kann aus dem Wochenchart auch gut herausgelesen werden. Ab April 2024 ging es zun√§chst moderat, im weiteren Handelsverlauf dann sukzessive aufw√§rts. In den letzten Handelswochen war die Volatilit√§t ausgepr√§gt. Das Hoch bei 97,31 EUR wurde zwar abverkauft, der ETC konnte sich aber √ľber der 90 EUR-Marke halten.

Im Wochenchart ist gut erkennbar, dass der Anteilsschein im Rahmen der Seitw√§rtsphase zwischen M√§rz 2022 und M√§rz 2024 zwischen der¬†SMA50 (aktuell bei 81,47 EUR) und der SMA20 (aktuell bei 89,61 EUR) hin und her gependelt ist. Zu gr√∂√üeren R√ľcksetzern unter diese Durchschnittslinien ist es nicht gekommen. Ab M√§rz 2024 ging es aufw√§rts, im Zuge dessen wurde die SMA20 nur noch einmal angelaufen. Die Lunte einer Wochenkerze ist unter die SMA20 gelaufen.

Damit kann das Wochenchart aktuell als uneingeschr√§nkt bullisch interpretiert werden. Solange der ETC √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich die Aufw√§rtsimpulse weiter fortsetzen.¬†

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten sich diese zun√§chst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Wird diese Durchschnittslinie auf Wochenbasis aufgegeben und geht nachfolgend auch der Kontakt verloren, so k√∂nnte sich die Schw√§che bis in den Bereich der SMA50 ausdehnen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

Xetra-Gold Chartcheck - Betrachtung im Tageschart

Die Relevanz der SMA20 (aktuell bei 93,65 EUR) / SMA50 (aktuell bei 91,69 EUR) l√§sst sich aus dem Tageschart gut herauslesen. Der ETC ist in den letzten Handelswochen und -monaten √ľber der SMA20 aufw√§rtsgelaufen. Haben sich R√ľcksetzer eingestellt, so konnten diese sich im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen k√∂nnen. Im M√§rz, April und Mai wurde die SMA50 unterschritten, es ist aber immer gelungen sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen; der Kontakt ist nie verloren gegangen. Aktuell notiert der Anteilsschein im Bereich der SMA20.

Solange der ETC per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen.¬†

Wird diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben, so k√∂nnte die SMA50 darunter noch einen weiteren Support bieten. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn es unter die SMA50 geht und auch der Kontakt zu dieser Linie aufgegeben wird. Das k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der SMA200 (aktuell bei 83,17 EUR) ausdehnen k√∂nnte.

Xetra-Gold Basisdaten

Anlageschwerpunkt Edelmetalle / Gold Fondsgr√∂√üe 16.213 Mio. EUR Gesamtkostenquote (TER) 0,00 % p.a. Produktstruktur physisch (physisch besichert) Vergleichsindex Gold Strategie Long only W√§hrung EUR W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn 27.11.2007 Aussch√ľttung thesaurierend rechtliche Struktur ETC Anbieter Deutsche B√∂rse¬†Commodities GmbH;¬†

Frankfurt am Main 

*Stand 23.05.2025

 

Xetra-Gold Monatsrenditen des ETC

* Stand 23.05.2025 / Quelle: justetf.com

Risiko√ľbersicht des ETC

Volatilität 1 Jahr 15,82 % Volatilität 3 Jahre 13,20 % Volatilität 5 Jahre 14,30 % Rendite zu Risiko 1 Jahr  1,93 Rendite zu Risiko 3 Jahre 1,41 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,92 Maximum Drawdown 1 Jahr -  5,56 % Maximum Drawdown 3 Jahre -  7,39 % Maximum Drawdown 5 Jahre - 18,21 % Maximum Drawdown seit Auflage - 36,79 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETC Xetra-Gold im √úberblick

Lfd. Jahr  +         16,36 % 1 Monat  +            0,64% 3 Monate  +           3,86 % 6 Monate  +         14,87 % 1 Jahr  +         30,51 % 3 Jahre  +         37,10 % 5 Jahre  +         85,42 % Seit Auflage (MAX)  +        427,01 % 2024 +         34,66 % 2023 +           9,31 % 2022 +           7,11 % 2021 +           4,00 %

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der ETC f√ľr Anleger geeignet, die an der Entwicklung des Goldpreises partizipieren m√∂chten. Der ETC notiert aktuell bei ca. 94¬†EUR, Anleger k√∂nnen √ľber den ETC bereits mit einem geringen Investment an der Goldpreisentwicklung teilhaben. Es gilt aber zu bedenken, dass der Anteilsschein ein ETC und kein ETF ist, woraus sich eigentlich bestimmte Risiken ableiten lassen k√∂nnten. Da der Anbieter die "Deutsche B√∂rse" ist und dar√ľberhinaus die Anlage physisch besichert ist, sind diese Risiken eher theoretischer Natur. Das Produkt ist, unserer Meinung nach, f√ľr Anleger geeignet, die neben Aktien und Anleihen auch in Gold investieren m√∂chten, um damit ihr Depot abzurunden.

 

 

ETF & ETC Handel bei XTB

Der Broker XTB streicht grunds√§tzlich die Orderkommission f√ľr alle Anlagen in Aktien und ETF und ETC, sofern der Kunde unter 100.000 Euro Handelsvolumen im Monat bleibt! F√ľr die allermeisten Kunden bedeutet dies:¬†kommissionsfreier Handel von weltweiten Aktien & ETF & ETC!¬†Nur Anleger, die √ľber 100.000 Euro monatlich liegen, zahlen ab dann eine Kommission von 0,2%, Minimum 10 Euro.

Xetra-Gold und das Verwahrentgelt

Aufgrund der physischen Absicherung von Xetra-Gold (im Hintergrund kauft der Anbieter also tats√§chlich physisches Gold zur Absicherung, dass eingelagert/verwahrt werden muss - daf√ľr fallen Kosten an, die in aller Regel an den Kunden weitergegeben wird) preisen viele Broker ein zus√§tzliches Verwahrentgelt aus. Dieses betr√§gt aktuell 0,025% + Umsatzsteuer auf den Bestand pro Monat. Der Broker XTB stellt kein Verwahrentgelt in Rechnung, solange das Gesamt-Depot durchschnittlich unter der Grenze von 250.000 Euro liegt (AUSZUG, alle Details immer im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11, Depotkosten).¬†

F√ľr die meisten Anleger bedeutet dies damit also: Keine Orderkommission und kein zus√§tzliches Verwahrentgelt f√ľr den Handel von Xetra-Gold!

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

