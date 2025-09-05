ETF Analyse der Woche 🔴 Xtrackers DAX UCITS ETF 1D

ETF Empfehlung der Woche: Xtrackers DAX UCITS ETF 1D

Strategie des ETF

Der Fonds bietet Anlegern den Zugang zu den 40 größten Unternehmen an, die im DAX gelistet sind. Der DAX® Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Marktes abzubilden: deutsche Blue-Chip-Unternehmen, die an der FWB Frankfurt Stock Exchange in EUR notiert sind die 40 größten und liquidesten Unternehmen Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung vierteljährliche Indexüberprüfung, Obergrenze des größten Bestandteils beträgt 15%.

► Xtrackers DAX UCITS ETF 1D | WKN: DBX0QB | ISIN: LU1349386927 | Kürzel: XDDA

Chartcheck – Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Anteilsschein sich von November 2023 sukzessive aufwärtsschieben können. Es ging von 6,90 EUR bis zum Hoch bei 11,16 EUR. Im Handelsverlauf haben sich zwar immer wieder, auch größere, Rücksetzer eingestellt, diese wurden aber immer vergleichsweise zeitnah zurückgekauft.

Im Wochenchart ist gut herauszulesen, dass die Aufwärtsdynamik in den letzten Handelswochen versiegt ist. Der Anteilsschein konnte sich Ende 2023 sowohl über die SMA20 (aktuell bei 10,75 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 9,95 EUR) scheiben und an der SMA20 aufwärtslaufen.

Ging es unter diese Durchschnittslinie, so hat die SMA50 nachfolgend für einen belastbaren Support gesorgt. In den letzten beiden Handelswochen wurde die SMA20 angelaufen und in dieser Handelswoche auch unterschritten.

Wesentlich wird sein, ob das Papier sich rasch stabilisieren und wieder über der SMA20 festsetzen kann. Gelingt dies, so könnte es wieder aufwärts in Richtung des Hochs gehen. Wird die SMA20 aber verbindlich aufgegeben, so würde sich das Chartbild eintrüben.

Weitere Abgaben wären denkbar, die in Richtung der SMA50 gehen könnten. Wird diese Durchschnittslinie erreicht, so sollte sich spätestens hier ein Richtungswechsel einstellen.

Einschätzung Wochenchart: bullisch / neutral

Chartcheck – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Einschätzung Tageschart: neutral

Basisdaten des ETF

Anlageschwerpunkt : Aktien, Deutschland

Fondsgröße : 6.480 Mio. EUR

Gesamtkostenquote (TER) : 0,09 % p.a.

Replikationsmethode : physisch (vollständige Replikation)

Vergleichsindex : DAX

Strategie : Long only

Anzahl Positionen : 40

Fondswährung: EUR

Währungsrisiko: Währung nicht gesichert

Auflage : 08.02.2022

Ausschüttung: ausschüttend

Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsdomizil: Luxemburg

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

In den Top 3 Positionen hat der Fonds gut 1/3 des Vermögens investiert, die Top 10 machen gut 2/3 aus. In den restlichen 30 Unternehmen ist der Fonds nur mit jeweils kleinen Anteilen investiert.



Ein Schwerpunkt des Investments ist die Industrie gefolgt von den Finanzdienstleistungen. Beide Branchen binden die Hälfte des Fondsvermögens ab.

Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap

* Stand 04.09.2025 / Quelle: justetf.com

Risikoübersicht

Volatilität 1 Jahr : 17,55 %

Maximum Drawdown 5 Jahre : -16,06 %

Rendite/Risiko-Verhältnis 3 Jahre: 1,41

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite im Überblick

Lfd. Jahr: +18,07 %

1 Jahr: +25,4 %

3 Jahre: +78,11 %

Seit Auflage: +63,98 %

Jahresrenditen:

2024: +18,24 %

2023: +19,67 %

Fazit – Unsere ETF

Der Fonds bietet einen breiten Zugang zu den DAX 40 Unternehmen. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich ein gewisses Klumpenrisiko durch die Anlagestrategie des Fonds ergeben könnten. Die Zusammensetzung wird alle drei Monate überprüft, in keinen Unternehmen darf mehr als 15 Prozent des Fondsvermögens investiert werden.

Die Wertentwicklung der letzten Jahre kann als solide interpretiert werden. Gemäß unserer Einschätzung könnte der ETF für Anleger interessant sein, die in deutschen blue chips Unternehmen investiert sein möchten.

Für langfristig orientierte Investoren kann dieser Fonds eine spannende Depotbeimischung darstellen.

