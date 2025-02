🚨 Ethereum legt fast 3 % zu

SEC zieht Klage gegen Coinbase zur√ľck und verbessert die Stimmung auf dem Kryptomarkt ūüďą Die SEC hat zugestimmt, die Klage gegen Coinbase sowie die Vorw√ľrfe des Betriebs einer illegalen Handelsplattform zur√ľckzuziehen.

Coinbase gewinnt 4,20 % im Pre-Market-Handel.

Die Stimmung auf dem breiteren Kryptow√§hrungsmarkt hat sich verbessert, wobei Bitcoin um 0,70 % auf 99.000 US-Dollar und Ethereum um 2,90 % auf 2.820 US-Dollar gestiegen sind. ¬† Die Coinbase-B√∂rse (COIN.US) gab bekannt, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) sich bereit erkl√§rt hat, die Klage zur√ľckzuziehen, in der sie die gr√∂√üte US-amerikanische Kryptow√§hrungshandelsplattform beschuldigte, eine illegale B√∂rse zu betreiben. Diese Entscheidung markiert einen weiteren R√ľckzug der US-Beh√∂rden von ihrer bisherigen Haltung gegen√ľber dem Kryptomarkt. Interessanterweise hat die SEC letzte Woche einen Antrag auf Einstellung eines √§hnlichen Verfahrens gegen Binance gestellt und dabei auf die ausstehende Entwicklung von Regulierungsrahmen f√ľr digitale Verm√∂genswerte unter der Regierung von Pr√§sident Donald Trump verwiesen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Diese Nachricht ist nicht nur f√ľr b√∂rsennotierte Unternehmen, die mit dem Kryptomarkt in Verbindung stehen, von Vorteil, sondern auch f√ľr Kryptow√§hrungen selbst. Ein klares Signal der Regierung, dass der Druck auf diesen Sektor nachl√§sst, k√∂nnte zu einer allgemeinen Verbesserung der Marktstimmung beitragen. Infolgedessen steigen die Ethereum-Preise heute um fast 3 %. ¬† Ethereum hat nach deutlichen R√ľckg√§ngen zwischen Januar und Februar wieder an Boden gewonnen. Heute, nach den Nachrichten √ľber die SEC und Coinbase, erreicht ETH lokale H√∂chstst√§nde innerhalb seiner Konsolidierungszone. Wenn es gelingt, dieses Niveau nachhaltig zu durchbrechen, sind weitere Gewinne in Richtung der 200-Tage-EMA (Goldkurve auf dem Chart) nicht auszuschlie√üen. Aus technischer Sicht bleibt der allgemeine Abw√§rtstrend intakt. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† Ethereum hat mehrere Monate mit soliden R√ľckg√§ngen hinter sich. Abgesehen vom Aufw√§rtstrend im November befindet sich Ethereum seit Juni 2024 in einem Abw√§rtstrend. Die j√ľngsten positiven Entwicklungen haben jedoch zu einer st√§rkeren Erholung von Ethereum im Vergleich zum breiteren Kryptomarkt gef√ľhrt. Grunds√§tzlich wird die Stimmung durch R√ľckzahlungen in Milliardenh√∂he an Privatanleger von der zusammengebrochenen FTX-B√∂rse und einen Antrag von 21Shares auf Genehmigung f√ľr das Staking von Ethereum in Spot-ETFs von ETH gest√ľtzt. Infolgedessen hat Ethereum w√§hrend der j√ľngsten Markterholung relative St√§rke bewiesen. SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.