Rüstungssektor unter Druck

Der europäische Rüstungssektor erlebt einen massiven Kurssturz: Nach der überraschenden Stornierung des F126-Fregattenprogramms durch die Bundesregierung sind führende Titel wie die Rheinmetall Aktie und die Hensoldt Aktie um über 50 % von ihren Höchstständen eingebrochen.

Trotz weiterhin starker operativer Geschäftszahlen verunsichern politische Projektrisiken und die veränderte geopolitische Gemengelage die Anleger.

Während der langfristige Trend zur europäischen Wiederaufrüstung intakt bleibt, zeigt die aktuelle Korrektur deutlich, wie anfällig die Branche für wechselnde politische Prioritäten und staatliche Budgetverschiebungen ist. Für Investoren stellt sich nun die Frage, ob der Rüstungsboom seinen Höhepunkt überschritten hat oder ob der Kurssturz eine attraktive Einstiegsgelegenheit bietet.

► Rheinmetall WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker: RHM.DE

📌 Key Takeaways (Die wichtigsten Erkenntnisse)

Der Auslöser: Die Stornierung des 12-Milliarden-Euro-Projekts für sechs F126-Fregatten durch Deutschland hat das Vertrauen der Anleger erschüttert und die Risiken staatlicher Auftragsvergaben offengelegt.

Harter Kurssturz: Die Rheinmetall Aktie und die Hensoldt Aktie haben heftig korrigiert und notieren nach Verlusten von über 50 % wieder auf dem Niveau vom Frühjahr 2025.

Kluft zwischen Realität und Sentiment: Operativ laufen die Geschäfte – insbesondere bei Rheinmetall (Umsatzverdopplung seit 2020, 17,1 % operative Marge) – weiterhin hervorragend. Die Erwartungen des Marktes waren nach der jahrelangen Rallye schlicht zu hoch gesteckt.

Langfristiger Ausblick bleibt robust: Trotz kurzfristiger politischer Risiken und möglicher Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg sichern die NATO-Ziele (Steigerung der Verteidigungsausgaben auf 5 % des BIP bis 2035) die langfristige strukturelle Nachfrage.

Fokus auf Diversifikation: Für Anleger wird die Umsatzverteilung über verschiedene Verteidigungssparten (Munition, Elektronik, Drohnen) wichtiger, um das Risiko einzelner Projektababsagen zu minimieren.

Es ist anzumerken, dass Rüstungsaktien bereits seit einiger Zeit unter Druck stehen. Die ehemals starke Aufwärtsdynamik des Sektors scheint nach mehreren Jahren außergewöhnlicher Gewinne an Kraft zu verlieren. Neben dem vorläufigen Abkommen zwischen den USA und dem Iran könnten vor allem die Entwicklungen im Ukraine-Krieg ein weitaus bedeutenderes „Black-Swan-Ereignis“ für die Branche darstellen. Nach mehr als vier Jahren Konflikt und einer anhaltenden Patt-Situation auf dem Schlachtfeld könnten sowohl Russland als auch die Ukraine durch den wachsenden wirtschaftlichen und politischen Druck letztendlich zu Verhandlungen gedrängt werden.

Die laufende Korrektur im gesamten Verteidigungssektor zeigt, dass Investitionen in diesem Bereich weitaus komplexer sind, als einfach nur Unternehmen zu kaufen, die von höheren Militärausgaben profitieren. Einzelne Beschaffungsprogramme können verzögert, neu verhandelt oder sogar gestrichen werden, wenn Regierungen zu dem Schluss kommen, dass andere Verteidigungsprioritäten eine bessere Rendite bieten. Die entscheidende Frage ist nun: Werden die europäischen Regierungen ihren langfristigen Zusagen für Verteidigungsinvestitionen nachkommen, falls der Konflikt in Osteuropa irgendwann abflaut?

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Der Markt wurde daran erinnert, wer der eigentliche Kunde ist

Unabhängig von den langfristigen Aussichten des Sektors und der Tatsache, dass die geopolitischen Spannungen weltweit hoch bleiben, war der unmittelbare Auslöser des Ausverkaufs die Entscheidung Berlins, das Programm für sechs F126-Fregatten aufzugeben – ein Auftrag mit einem geschätzten Wert von mehr als 12 Milliarden Euro. Anstatt das verzögerte und zunehmend teure Projekt fortzuführen, entschied sich Deutschland für den Kauf von acht kleineren MEKO A-200-Fregatten von TKMS. Als Gründe wurden Kostenüberschreitungen, Verzögerungen und die Notwendigkeit genannt, die maritimen Fähigkeiten schneller zu stärken.

Für Anleger war dies eine wichtige Erinnerung daran, dass Beschaffungsentscheidungen selbst in Phasen von Rekordausgaben stark von der Politik, wechselnden militärischen Prioritäten und Projektrisiken beeinflusst werden. Dies ist eines der prägenden Merkmale der Rüstungsindustrie: Regierungen sind praktisch die einzigen Kunden. Sie können ihre Ausgabenprioritäten in kürzester Zeit zwischen gepanzerten Fahrzeugen, Munition, Luftverteidigungssystemen, Drohnen, Cybersicherheit oder Weltraumtechnologien verschieben.

Eine Korrektur nach einer außergewöhnlichen Rallye

Noch vor wenigen Monaten gehörten europäische Rüstungsunternehmen zu den größten Gewinnern der mehrjährigen Aktienrallye auf dem Kontinent. Die Rheinmetall Aktie und die Hensoldt Aktie profitierten ebenso wie Leonardo, Saab, BAE Systems und Thales von einem beispiellosen Anstieg der militärischen Aufträge infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine und der stetig steigenden Verteidigungsbudgets der NATO-Staaten.

Eine derart außergewöhnliche Rallye hat jedoch auch die Erwartungen der Anleger auf ein sehr anspruchsvolles Niveau geschraubt. Jede Information, die Zweifel an der Projektausführung, dem Zeitplan von Verträgen oder dem zukünftigen Umsatzwachstum aufkommen lässt, führt mittlerweile zu überproportional großen Marktreaktionen.

Analysten weisen darauf hin, dass die Marktkapitalisierung von Rheinmetall nach der F126-Ankündigung um mehr her als 10 Milliarden Euro sank, obwohl der wirtschaftliche Wert des gestrichenen Auftrags erheblich geringer war. Dies deutet darauf hin, dass es bei der aktuellen Korrektur nicht nur um den Verlust eines einzelnen Projekts geht, sondern vielmehr um eine breitere Neubewertung der zukünftigen Wachstumserwartungen.

Bedeutet dies, dass Europa die Verteidigungsausgaben senken wird? Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kaum Anzeichen, die ein solches Szenario stützen. Dennoch könnten Investoren diese Möglichkeit angesichts der sich verändernden politischen Landschaft in Ländern wie Italien, Großbritannien und auch Deutschland zunehmend einpreisen.

Trotz der jüngsten Korrektur bleiben die langfristigen Fundamentaldaten robust. Die NATO-Mitglieder haben vereinbart, die verteidigungs- und sicherheitsbezogenen Ausgaben bis 2035 schrittweise auf 5% des BIP zu erhöhen, wobei 3,5% für konventionelle Militärausgaben und zusätzliche 1,5% für Infrastruktur, Logistik, Cybersicherheit und die allgemeine nationale Resilienz vorgesehen sind.

Gleichzeitig steht Europa nach wie vor vor einem strukturellen Investitionsbedarf, darunter:

Wiederaufbau von Munitionsbeständen , die durch die militärische Unterstützung der Ukraine dezimiert wurden

Modernisierung veralteter militärischer Ausrüstung

Ausbau der heimischen Produktionskapazitäten in der Rüstungsindustrie

Verstärkte Investitionen in Luftverteidigung, unbemannte Systeme und Weltraumtechnologien

Dies deutet darauf hin, dass die Verteidigungsausgaben insgesamt über viele Jahre hinweg hoch bleiben dürften, selbst wenn sich die Zusammensetzung dieser Ausgaben im Laufe der Zeit erheblich verändert.

Was bedeutet das für Anleger? Schmerzhafte Charts für Rheinmetall und Hensoldt

Aus Investmentperspektive gewinnt die Umsatzdiversifikation zunehmend an Bedeutung. Unternehmen, die in mehreren Verteidigungssegmenten aufgestellt sind – von gepanzerten Fahrzeugen und Munition bis hin zu Radarsystemen, Militärelektronik, Drohnen und fortschrittlichen Technologien –, sind im Allgemeinen weniger anfällig für einzelne Beschaffungsentscheidungen.

Trotz des aktuellen Ausverkaufs sind die meisten Analysten weiterhin davon überzeugt, dass sich der europäische Aufrüstungszyklus bis weit in das nächste Jahrzehnt hineinziehen wird. Die jüngsten Entwicklungen sollten in erster Linie als Erinnerung an den politischen Charakter der Rüstungsbeschaffung gesehen werden und nicht als Beweis dafür, dass der Boom bei den europäischen Verteidigungsausgaben vorbei ist.

Ein Blick auf die Kursentwicklung der beiden großen deutschen Rüstungskonzerne zeigt jedoch herbe Verluste: Sowohl die Rheinmetall Aktie als auch die Hensoldt Aktie sind inzwischen um mehr als 50% von ihren jeweiligen Höchstständen gefallen. Diese scharfe Trendwende hat die Aktienkurse auf ein Niveau zurückgeworfen, das zuletzt im Frühjahr 2025 zu sehen war, was verdeutlicht, wie dramatisch sich die Stimmung der Anleger gegenüber dem Sektor verändert hat.

Fundamentaldaten der Rheinmetall Aktie im Fokus

Rheinmetall liefert trotz der anhaltenden Korrektur des Aktienkurses weiterhin eine starke operative Rentabilität; die operative Marge erreichte rund 17,1%. Das vierteljährliche EBITDA bleibt zwar volatil, verzeichnete in den letzten Quartalen jedoch mehrere Rekordwerte, was die zunehmende Dynamik bei der Auftragsabwicklung widerspiegelt.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gleichzeitig ist die Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 39% und im Vergleich zum Vorjahr um über 45% gefallen, während die Bewertung mit einem KGV von rund 60 anspruchsvoll bleibt. Insgesamt verdeutlicht der Chart die wachsende Kluft zwischen den soliden operativen Fundamentaldaten des Unternehmens und der sich verschlechternden Stimmung der Anleger.

Der Umsatz von Rheinmetall hat sich seit 2020 fast verdoppelt und erreichte im Jahr 2025 fast 10 Milliarden Euro, während der Nettogewinn auf rund 696 Millionen Euro stieg. Gleichzeitig hat sich der ROIC (Rendite auf das investierte Kapital) auf rund 16,6% verbessert und liegt damit komfortabel über den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) des Unternehmens von 11,7%. Dies zeigt, dass Rheinmetall weiterhin Shareholder Value schafft.

Trotz dieser robusten Finanzdaten verharrt die Aktie nach ihrer vorherigen Rekordrallye in einer tiefen Korrektur. Dies deutet darauf hin, dass sich Investoren derzeit mehr auf das Risiko eines langsameren zukünftigen Auftragswachstums konzentrieren als auf die starke historische Finanzperformance des Unternehmens.

❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Verteidigungssektor und Rüstungsaktien

Warum fallen Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie und Hensoldt Aktie aktuell?

Der Hauptauslöser für den aktuellen Kurssturz war die Entscheidung der deutschen Bundesregierung, das milliardenschwere F126-Fregattenprogramm zu stornieren. Dies hat bei Investoren Sorgen über die politischen Risiken und die Verlässlichkeit staatlicher Rüstungsaufträge ausgelöst. Zudem lasten die extrem hohen Erwartungen nach der jahrelangen Rallye sowie potenzielle Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg auf der Stimmung des Sektors.

Wie stark haben die Kurse der Rheinmetall Aktie und Hensoldt Aktie korrigiert?

Beide Titel haben erhebliche Verluste erlitten und sind um mehr als 50 % von ihren Allzeithochs eingebrochen. Damit haben die Aktien die Kursgewinne der letzten Monate vollständig abgegeben und notieren wieder auf dem Niveau vom Frühjahr 2025.

Ist der langfristige Rüstungsboom in Europa damit vorbei?

Nein, die fundamentalen Treiber sind weiterhin intakt. Die NATO-Mitglieder haben sich darauf geeinigt, die verteidigungs- und sicherheitsbezogenen Ausgaben bis 2035 schrittweise auf 5 % des BIP zu steigern. Der strukturelle Bedarf an der Modernisierung von Streitkräften, dem Wiederaufbau von Munitionsbeständen und Investitionen in Luftverteidigung und Drohnentechnologie bleibt über Jahre hinweg hoch.

Wie stehen die fundamentalen Kennzahlen von Rheinmetall aktuell da?

Trotz der tiefen Korrektur an der Börse laufen die Geschäfte operativ stark:

Umsatz: Erreichte 2025 fast 10 Milliarden Euro (eine Verdopplung seit 2020).

Operative Marge: Liegt stabil bei rund 17,1 %.

Rentabilität: Der ROIC (Rendite auf das investierte Kapital) beträgt komfortable 16,6 % und liegt damit deutlich über den Kapitalkosten (WACC) von 11,7 %.

Bewertung: Mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von rund 60 ist die Aktie trotz des Kursrückgangs weiterhin anspruchsvoll bewertet.

Welche Rüstungsunternehmen sind am besten gegen solche Rückschläge geschützt?

Für Investoren wird die Umsatzdiversifikation zum entscheidenden Kriterium. Unternehmen, die breit über verschiedene Verteidigungssegmente aufgestellt sind (z. B. Landsysteme, Munition, Radartechnologie, Cybersicherheit und Elektronik), verkraften die Stornierung oder Verzögerung einzelner Großprojekte deutlich besser als spezialisierte Nischenanbieter.