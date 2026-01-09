EURUSD Prognose: Euro unter Druck trotz starker Daten | Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze EUR/USD bleibt schwach trotz positiver Daten

Technischer Bruch verstärkt Abwärtsrisiken

EMA200 als zentrale Unterstützungszone

Forex Aktuell: Markt reagiert verhalten auf Eurozonen-Daten Das Währungspaar EUR/USD zeigt sich weiterhin schwach und ignoriert weitgehend die besser als erwarteten Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone. Trotz der positiven Konjunkturdaten setzt sich die Abwärtsbewegung fort, was die aktuelle EURUSD Prognose belastet. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone stiegen im November im Jahresvergleich um 2,3 %, nach zuvor 1,5 % und deutlich über den erwarteten 1,6 %. Im Monatsvergleich legten die Umsätze um 0,2 % zu, nachdem im Vormonat noch Stagnation gemeldet wurde. Zwar befinden sich die Volumina weiterhin im negativen Bereich, doch das Tempo des Rückgangs lässt allmählich nach. Technische Analyse: Wichtige Unterstützungen im Blick Aus technischer Sicht bleibt das Bild für die EURUSD Prognose angespannt. Der Wechselkurs ist zuletzt unter den 50-Perioden-EMA gefallen, was das kurzfristig negative Momentum bestätigt. Sollte sich der Abwärtstrend fortsetzen, rückt der Bereich um den 200-Perioden-EMA (EMA200) bei rund 1,157 in den Fokus. Diese Zone fungierte in der Vergangenheit bereits zweimal als tragfähige Unterstützung, weshalb sie aus Sicht von Forex Aktuell als entscheidende technische Marke gilt. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte weiteren Abwärtsdruck auf den EUR/USD auslösen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.