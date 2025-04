Fed-Chef Powell (LIVE)

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat gerade die Pressekonferenz eröffnet und sich zu den wirtschaftlichen Aussichten der USA geäußert, zwei Tage nachdem Trumps Vergeltungszölle in Kraft getreten sind. Die Konferenz findet nur wenige Minuten nachdem Präsident Trump Powell über seinen Beitrag auf der Plattform Truth Social aufgefordert hat, „aufzuhören, Politik zu spielen“ und die Zinssätze zu senken, statt. Er bezeichnete dies als „perfekten Zeitpunkt“ und verwies auf die niedrigere Inflation und die überraschenden positiven Arbeitsmarktdaten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Höhepunkte der veröffentlichten, vorbereiteten Erklärung: Die Aussichten sind höchst ungewiss, mit erhöhten Risiken einer höheren Arbeitslosigkeit und einer höheren Inflation.

Es wird deutlich, dass die Zollerhöhungen deutlich größer ausfallen werden als erwartet. Dasselbe gilt für die wirtschaftlichen Auswirkungen.

Die Daten zeigen ein solides Wachstum, der Arbeitsmarkt ist im Gleichgewicht. Die Fortschritte in Richtung des Inflationsziels von 2 % haben sich verlangsamt.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie der angemessene Weg für die Geldpolitik aussehen wird. Höhepunkte der Fragerunde: Die Fed verfügt nicht über eine Wahrscheinlichkeitsprognose für eine Rezession, aber externe Prognosen haben diese Wahrscheinlichkeit erhöht. Powell äußert sich nicht zu diesen kürzlich gestiegenen Wahrscheinlichkeiten, abgesehen von der Bestätigung sehr niedriger, früherer Werte.

Es ist ein guter Zeitpunkt, einen Schritt zurückzutreten und die Dinge klären zu lassen.

Es fühlt sich an, als hätten wir keine Eile und als hätten wir Zeit.

Powell hat die feste Absicht, seine Amtszeit zu Ende zu bringen. Abschließend räumte Jerome Powell ein, dass Trumps Protektionismus ein größeres Ausmaß angenommen hat als erwartet, wobei die Zölle möglicherweise einen anhaltenden Einfluss auf die Inflation haben werden. Der kurzfristige Inflationsdruck ist zu erwarten, aber für entscheidendere Veränderungen in der Geldpolitik ist mehr Klarheit durch Wirtschaftsdaten erforderlich. Der Ansatz „Wir haben es nicht eilig“ ist sehr präsent. Der S&P 500-Index kehrte über die 5200-Marke zurück, als Trump Vietnam erwähnte und versuchte, „ihre Zölle auf Null zu senken“, was Hoffnung auf einen nachlassenden Protektionismus weckte. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

