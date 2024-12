Am Mittwochabend waren alle Augen auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED gerichtet – und die FED lieferte einen erstaunlich restriktiven Unterton in ihrer Rhetorik.

Aktuelle Nachrichten zum Index und Rohstoff Trading |🔴 Nasdaq 100, Gold und Bitcoin Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick

► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD ► Bitcoin WKN: A2YY63 | ISIN: XC000A2YY636 | Ticker: Bitcoin

Zur Erinnerung: in unserer Betrachtung am Montag hatte ich geschrieben, dass der Hauptfokus auf dem „Dot Plot“ liegen dürfte und hier der Frage, wie weit die Punkte für das Jahr 2025 „nach oben“ wandern, der Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt werden wird.

In der Tat näherte sich die Mehrzahl der stimmberechtigten FED-Mitglieder der Erwartung des Terminmarktes an und liegt nun im Bereich um 375 – 400 Basispunkten, was zwei weiteren 25 Basispunkt-Zinsschritten über das Jahr 2025 entspricht.

Die Reaktion am Aktienmarkt wie dem S&P 500, Nasdaq 100, Gold, Bitcoin oder auch dem US-Dollar suggeriert allerdings, dass die dann von FED Chairman Jay Powell gewählte Rhetorik einen deutlich restriktiveren Unterton gehabt zu haben scheint - werfen wir einen Blick darauf:

Jay Powell stellte auf der Pressekonferenz folgend auf den Zinsentscheid heraus, dass der weitere geldpolitische Kurs auch am politischen Kurs von President-elect Donald Trump hängt und hier, wie weit die angekündigten Strafzölle auf Importe und Steuersenkungen gehen könnten.

Beides ist potenziell Inflations-treibend und lässt somit einen zurückhaltenden, geldpolitischen Kurs der FED erwarten, zumindest für die nächste Zinsentscheidung Ende Januar, welche nur rund eine Woche im Anschluss an die Inauguration Trumps stattfindet, ist eine Zinssenkungspause zu erwarten.

Powell unterstrich zudem, dass die jüngsten Wirtschaftsindikationen aus den USA solide anmuten und die Verbraucherpreise leicht erhöht bleiben, sich aber in Richtung des Inflationsziels von 2% bewegen, auch wenn dies länger dauern könnte als bis dato erwartet.

Der Umstand, dass am Terminmarkt die Erwartung nur einer Zinssenkung in 2025 um 25 Basispunkte begann die Runde zu machen, schickte Aktien nach dem jüngsten Kursanstieg auf Talfahrt, der DAX rutschte kurzzeitig zurück unter 20.000 Punkte, der Nasdaq 100 setzte zu einem Test der übergeordneten Trendlinie (blau) an, beim Blick auf das Volumen würde sich zudem zeigen, dass der Nasdaq 100 nun ungefähr in Gefilde rund den auf die US-Präsidentschaftswahl geankerten, Volumen-gewichteten Durchschnittspreis gefallen ist.

Das ist insofern interessant, als dass ich in Verbindung mit dem anstehenden Jahresschluss und dem verkürzten Handel in der kommenden Woche durch Weihnachten realistisch eine Gegenbewegung bzw. Aufwärtsdrift aus den aktuellen Gefilden erwarten würde, wenigstens in Gefilde um 21.600/700 Punkte.

Nasdaq 100 Chartanalyse – Daily:

Auch Gold stürzte unter seine längerfristige Aufwärtstrendlinie und zeitweise unter 2.600 USD, hat aber bereits einen Großteil seiner FED-induzierten Abschläge zum aktuellen Zeitpunkt wieder aufholen können – ein Indiz, dass es das auf der Unterseite für das gelbe Edelmetall nach dem erneut harten Abprall an der 2.720 USD Region zunächst gewesen sein könnte. Dennoch wäre ich an einem Long-Engagement in das sich nun öffnende, saisonal bullishe Jahresendfenster erst bei einer Rückeroberung und halten über 2.650 USD interessiert.

Gold Chartanalyse – Daily:

Und auch Bitcoin sah signifikante Abschläge, notierte im Anschluss an die FED-Leitzinsentscheidung mehr als 5% im Minus, handelt heute aber bereits wieder deutlicher über der 100.000 USD Marke und mehr als 2% im Plus.

Hauptgrund für die erhöhte Volatilität und die Abschläge dürfte aber weniger der eher restriktiv zu interpretierende, geldpolitische Kurs sein, als viel mehr die Kommentare FED Chairman Powells zu einer strategischen Bitcoin-Reserve der USA.

So wurde Jay Powell auf die Frage nach der Möglichkeit, dass die Federal Reserve Bitcoin hält, deutlich, sagte: “Wir dürfen keine Bitcoin besitzen. Der Federal Reserve Act legt fest, was wir besitzen dürfen, und wir streben keine Gesetzesänderung an. Das ist eine Angelegenheit für den Kongress, aber wir von der FED streben nicht nach einer Gesetzesänderung.”

Nun ist die Sache allerdings: dass die FED nicht nach einer solchen Gesetzesänderung strebt, der (nun republikanische) US-Kongress darüber befindet und die Republikaner mit Donald Trump nun zudem einen US-Präsidenten stellen, der eine solche Bitcoin-Reserve selbst ins Spiel gebracht hat, dürfte erklären, warum sich zügig an die Abschläge bereits wieder Käufer fanden. Allerdings bleibt es kurzfristig dabei, dass ich erwarte, dass Bitcoin in den kommenden Wochen seine aktuelle Konsolidierung fortschreiben dürfte, mein Fokus zunächst verstärkt auf Ethereum und die 4.000 USD Marke gerichtet bleibt.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

