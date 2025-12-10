FED senkt Zinsen – Neue PCE-Prognosen lösen Tech-Rally aus

Das Wichtigste in Kürze FED senkt Zinsen auf 3,75 %

PCE-Inflation für 2026 gesenkt

FED uneinig wie seit Jahren nicht

Die Börse heute zeigt deutliche Reaktionen auf die gestrige Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Federal Reserve senkte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 3,75 %. Doch nicht der Zinsschritt selbst, sondern die neuen PCE-Inflationsprognosen stehen heute im Mittelpunkt – und diese sorgen für klaren Auftrieb an den Märkten. Vor allem Tech-Werte und Wachstumsaktien profitieren. Die Börse aktuell blickt nun gespannt auf die Rede von Jerome Powell um 20:30 MESZ. ⭐ Key Takeaways FED senkt Zinsen auf 3,75 % – Prognosen wichtiger als der Zinsschritt selbst PCE-Inflation für 2026 gesenkt → starke Rally im Nasdaq 100 FED uneinig wie seit Jahren nicht: Größte Prognosespanne seit der Pandemie 🏦 FED senkt Zinsen: 25 bp Cut bringt wenig Überraschung – PCE-Prognosen bringen Bewegung 📉📈 Die Zinsentscheidung fiel gemäß Markterwartungen aus.

Auffälliger ist der 9–3-Stimmverlauf, der eine zunehmende Spaltung innerhalb der Fed zeigt. 🔹 Warum reagiert die Börse heute so stark? Weil die neuen PCE-Inflationsprognosen als dovish gewertet werden: PCE 2026: 2,4 % (vorher 2,6 %)

Core PCE 2026: 2,5 % (vorher 2,6 %) ➡️ Symbolisch kleine, aber marktpsychologisch große Änderungen – die FED signalisiert mehr Vertrauen in die Disinflation. 🚀 Nasdaq 100 springt um fast 100 Punkte – Wachstumswerte profitieren besonders 💻 Nach Veröffentlichung des Zinsentscheids kletterten die US100-Futures um fast 100 Punkte. Grund: Niedrigere Inflationserwartungen

Weniger Druck auf langfristige Renditen

Bessere Abschätzbarkeit für Wachstumsmodelle von Tech-Unternehmen ➡️ Typisches Umfeld für Tech-Rallys. Die Märkte warten nun auf Powells Rede um 19:30 GMT, die zusätzliche Volatilität bringen dürfte. 📊 Zinspfad: Größte Uneinigkeit seit der Pandemie – Markt erwartet mehr als die FED 🔀 📉 Für 2026 rechnet die FED mit: Median: nur 25 bp an weiteren Senkungen

7 Mitglieder: erwarten keine Zinssenkung

4 Mitglieder: erwarten mindestens 3 Zinssenkungen

4 Mitglieder: sehen 2 Zinssenkungen ➡️ Größte Prognosedivergenz seit COVID-19. 🔮 Langfristiger Ausblick: 2026: 3,4 %

2027: 3,1 %

2028: 3,1 % Die Ära einer „berechenbaren FED“ ist vorbei – das signalisiert die Börse aktuell. 👷 Arbeitsmarkt: FED warnt vor steigenden Risiken – deutlich dovisher Tonfall 📉 Neue Projektionen: Arbeitslosenquote 2025: 4,5 %

Arbeitslosenquote 2026: 4,4 % FED-Kommentar: „Unemployment has edged up.“ Das gilt als dovishe Formulierung. Steigende Risiken am Arbeitsmarkt erhöhen die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen – auch über 2025 hinaus. 📉 Wirtschaftswachstum bleibt moderat – stabile, aber unspektakuläre Expansion 🧭 BIP 2025: 1,7 %

BIP 2026: 2,3 % Die FED verwendet erneut das Schlüsselwort: „Moderate pace“ ➡️ Kein Boom, keine Rezession – ein Soft Landing-Szenario. 💧 FED-Bilanz: Quasi-QE? Liquiditätsmaßnahmen stützen Märkte 💵 Die FED gab mehrere neue Maßnahmen bekannt: ✔️ 40 Mrd. USD T-Bill-Käufe in den nächsten 30 Tagen ✔️ Weitere Monate mit erhöhten Käufen ✔️ Aufhebung operativer Repo-Limits ✔️ Später deutliche Reduktion der Reservekäufe Obwohl die FED den Begriff vermeidet, ähneln diese Maßnahmen einem soften Quantitative Easing. ➡️ Sowohl Aktien- als auch Anleihemärkte sehen dies als starke Liquiditätsunterstützung. 🧾 Fazit: Börse heute klar optimistisch – 2026 könnte ein Wendepunkt in der US-Geldpolitik werden Die Reaktion der Börse zeigt: Der Zinsentscheid war erwartet

Die PCE-Prognosen und der Tonfall der FED waren entscheidend

Arbeitsmarkt & Inflation signalisieren mehr Spielraum für Lockerungen Die Börse aktuell blickt nun auf die Rede von Powell – sie wird bestimmen, ob die Rally anhält oder kurzfristig korrigiert. Nasdaq 100 Index Chart (M5) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.