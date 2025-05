Fed-Vertreter Goolsbee signalisiert Abwarten 🗽VIX-Ausverkauf setzt sich fort

Austan Goolsbee, Mitglied der US-Notenbank Federal Reserve, √§u√üerte sich zur aktuellen geldpolitischen Lage in den USA. Nachfolgend finden Sie seine wichtigsten Aussagen, aus denen hervorgeht, dass die Fed eine Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich nicht √ľberst√ľrzen wird: ‚ÄěAngesichts der aktuellen kurzfristigen Volatilit√§t k√∂nnen wir keine voreiligen Schl√ľsse √ľber langfristige Trends ziehen.‚Äú

‚ÄěDie Aufgabe der Fed ist es, f√ľr Stabilit√§t zu sorgen und nicht auf t√§gliche Schwankungen an den Aktienm√§rkten oder politische Ank√ľndigungen zu reagieren.‚Äú

‚ÄěDerzeit sollte die Fed weitere Daten abwarten und versuchen, reale Signale von Hintergrundger√§uschen zu trennen.‚Äú

„Derzeit sollte die Fed weitere Daten abwarten und versuchen, reale Signale von Hintergrundgeräuschen zu trennen."

„Es wird einige Zeit dauern, bis sich die aktuellen Inflationstrends in den Daten deutlich abzeichnen. Ein Teil der Inflationsdaten für April spiegelt die zeitliche Verzögerung der Wirtschaftsindikatoren wider. Die Fed beobachtet die Lage weiterhin vorsichtig." VIX-Index im Tageschart Laut Angaben des Weißen Hauses liegen derzeit mehr als 20 bis 25 Handelsabkommen auf dem Tisch, die mit mehreren Ländern kurz vor dem Abschluss stehen. Die VIX-Index-Futures verzeichneten zuletzt einen starken Rückgang und fallen heute erneut um fast 1 % nach einem Ausverkauf, dessen Ausmaß mit dem vom August 2024 vergleichbar ist. Ein anhaltendes Erholungsszenario an der Wall Street könnte den Abwärtsdruck auf den VIX weiter verstärken.

