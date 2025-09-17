FED Zinsentscheid im Fokus – Börse aktuell zwischen Rallye & Rücksetzer 🏦

Einleitung

Am Mittwochabend richtet sich der Blick der Finanzwelt auf den FED Zinsentscheid. Eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte gilt als sicher, doch die eigentliche Spannung liegt in den Projektionen für 2025 und 2026. Diese könnten die Richtung an den Märkten entscheidend beeinflussen – von Gold bis zum Nasdaq 100

► Nasdaq 100 | WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq100 ► Gold | WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

✅ Drei Key Takeaways

📉 Arbeitsmarkt zeigt Schwäche Nachträgliche Korrekturen der US-Jobzahlen: -911.000 Stellen weniger als zuvor angenommen

Deutlich schwächerer Arbeitsmarkt erhöht Druck auf die FED

Zinssenkung heute fast vollständig eingepreist 📊 Dot Plot liefert entscheidende Hinweise Erwartung: 2–3 weitere Zinssenkungen in 2025

Terminmarkt sieht bis Ende 2026 ein Leitzinsniveau von 2,75–3,00 %

Szenario „dovish“: zusätzliche 50 Basispunkte Senkung noch 2025 ⚖️ Marktreaktionen: Rallye oder Sell the News? Dovisher FED-Ausblick könnte Nasdaq 100 auf 25.000 Punkte und Gold auf 4.000 USD treiben

Hawkisher Cut: nur 1 Senkung in 2025 → Risiko für Rücksetzer (Nasdaq unter 23.000, Gold unter 3.600 USD)

Kurzfristig hohe Volatilität wahrscheinlich

📊 Börse aktuell – Chancen & Risiken

Szenario Bedeutung für Märkte Dovish (expansiv) Nasdaq 100 Richtung 25.000, Gold 4.000 USD Hawkish (restriktiv) Nasdaq <23.000, Gold <3.600 USD Basisszenario Moderate Zinssenkungen, stabile Märkte

🧠 Mögliche Szenarien von Jens:

Szenario 1: FED senkt um 25bp, Dot Plot suggeriert in der Mehrzahl bis Ende 2025 weitere 25bp (hawkish, Wahrscheinlichkeit: (max.) 15%) - orange

Nasdaq 100: deutlich bearish, Attacke und Drop unter 24.000 Punkte sehr wahrscheinlich mit weiterer Downside in den kommenden Tagen, Zielregion eventuell um 23.500/600 Punkte

Gold: bearish, Break etablierter Aufwärtstrendlinie sehr wahrscheinlich, Break unter 3.615 macht in kommenden Tagen Fall unter 3.600 sehr wahrscheinlich, Zielregion mindestens um 3.550/570

Szenario 2: FED senkt um 25bp, Dot Plot suggeriert in der Mehrzahl bis Ende 2025 weitere 50bp (neutral bis dovish; „neutral“, weil der Markt das laut Terminmarkt ja größtenteils erwartet, unsere Frage also: wie viel der Aufwärtsbewegung im jeweiligen Asset ist bereits eingepreist?; Hauptfokus auf Ausblick für 2026; Wahrscheinlichkeit: 70%) - rot

Nasdaq 100: initial bearish („Sell the News”), dann aber vorstellbar, dass wir unverändert schließen mit Upside in den kommenden Tagen mit Blick auf den Quartalsschluss und eventuelle Positionierung seitens diverser PMs für eine Jahresendrallye in Q4

Gold: Test etablierter Aufwärtstrendlinie um 3.440 denkbar („Sell the News“), aber kein Break/Follow Through; in der Tat könnte das Ausbilden eines höheren Tiefs eine Attacke und ein Break über 3.700 in den kommenden Tagen, eventuell auch in Antizipation einer weiteren Eintrübung am US-Arbeitsmarkt, sich widerspiegelnd in den Zahlen Anfang Oktober, denkbar werden

Szenario 3: FED senkt um 25bp, Dot Plot suggeriert in der Mehrzahl bis Ende 2025 weitere 50bp und 4 25bp Zinsschritte in 2026 (dovish, Wahrscheinlichkeit: 15%) - grün

Nasdaq 100: könnte zu sofortiger Attacke auf Allzeithochs führen, Konsolidierung unterhalb mit Follow Through auf der Oberseite in den kommenden Tagen ausgehend von „überraschender“ Dovishness auch innerhalb der Rhetorik Powells auf der PK und ebenfalls argumentiert basierend auf „PM“-Gedanke aus Szenario 2

Gold: Aufwärtstrendlinie sollte unproblematisch gehalten werden können, zügige Attacke und Eroberung der 3.700, Beschleunigung des Aufwärtstrends macht sogar in den kommenden Wochen Attacke auf die 4.000 USD Marke denkbar

Nasdaq 100 Chartanalyse – m30:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gold Chartanalyse – m30:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🧠 Fazit: FED Zinsentscheid – Börse aktuell vor Weichenstellung

Der FED Zinsentscheid wird weniger durch die heutige Senkung um 25 Basispunkte bestimmt, sondern durch den Ausblick für 2025 und 2026. Ein expansiver Kurs könnte die Rallye in Aktien und Gold fortsetzen, während ein vorsichtiger FED-Ton kurzfristig zu Rücksetzern führt. Für Anleger gilt: Volatilität einplanen und Schlüsselmarken im Blick behalten.

Performance des S&P 500, wenn die FED innerhalb von 2% der Allzeithochs den Zins gesenkt hat

Quelle: Ryan Detrick / X

❓ FAQ – FED Zinsentscheid & Börse aktuell

1. Wann findet der nächste FED Zinsentscheid statt?

Der nächste FED Zinsentscheid wird am Mittwochabend veröffentlicht. Anleger blicken vor allem auf den Ausblick für 2025 und 2026.

2. Was wird beim FED Zinsentscheid erwartet?

Eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte gilt als sicher. Entscheidend sind jedoch die Dot Plots mit den Projektionen für die kommenden Jahre.

3. Wie reagiert die Börse aktuell auf den FED Zinsentscheid?

Ein dovisher Ausblick könnte Nasdaq 100 und Gold weiter steigen lassen. Ein hawkischer Ton hingegen birgt das Risiko von Rücksetzern.

4. Welche Rolle spielt der US-Arbeitsmarkt beim FED Zinsentscheid?

Kürzlich revidierte Jobzahlen zeigen 911.000 Stellen weniger als zuvor angenommen. Diese Schwäche erhöht den Druck auf die FED, Zinssenkungen einzuleiten.

