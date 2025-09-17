Fed-Zinsentscheid sorgt für Kurswende – Nasdaq 100 testet 24.000 Punkte

📊 Börse heute & Börse aktuell: Fed-Zinsentscheid sorgt für kurzfristige Turbulenzen 📰 Einleitung

Die US-Notenbank (Fed) hat den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt – die erste Zinssenkung in diesem Jahr. Während der Schritt im Markt erwartet wurde, herrschte Unsicherheit über die Projektionen und die Worte von Jerome Powell. Zunächst schwächte sich der US-Dollar deutlich ab, und auch die Wall Street startete mit Kursgewinnen. Doch die Euphorie hielt nicht lange an. 📌 Key Takeaways Fed-Zinsentscheid: Erste Zinssenkung 2025, nachdem es im Vorjahr drei Cuts (insgesamt -100 bp) gab.

Projektionen: Median zeigt zwei mögliche Zinssenkungen in diesem Jahr, einige Mitglieder erwarten sogar mehr.

Marktreaktion: US-Dollar schwächelt nur kurz, Nasdaq 100 testet 24.000 Punkte – mögliche „Evening Star“-Formation. 📈 Börse aktuell – Reaktion auf den Fed-Zinsentscheid Nach der Entscheidung schwächte sich der Dollar spürbar ab, EURUSD legte zunächst zu. Auch die US-Indizes reagierten positiv. Allerdings währte die Aufwärtsbewegung nicht lange, da Powells Aussagen auf eine eher vorsichtige Zinssenkungspolitik hinwiesen. Zinsprojektionen: 9 Mitglieder sehen insgesamt 50bp Cuts, ein Mitglied sogar deutlich stärkere Senkungen unter 3 %.

Wachstum & Arbeitsmarkt: Prognosen für Wirtschaftswachstum angehoben, Arbeitslosenquote nach unten korrigiert → keine Rezessionssorgen.

Inflation: Erwartung bleibt stabil, trotz Unsicherheit durch Zölle. Für 2026 wurden die Prognosen leicht erhöht. 🗣️ Powells Aussagen – der entscheidende Faktor Jerome Powell betonte auf der Pressekonferenz, dass der Arbeitsmarkt schwächer wird, die bisherigen Verzögerungen bei Zinssenkungen jedoch angemessen waren. Kernaussage: Die Fed hat keine Eile mit weiteren Zinsschritten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Diese Worte sorgten für Abgaben an den Märkten: Nasdaq 100: testet 24.000 Punkte.

EURUSD: drehte nach anfänglichen Gewinnen wieder nach unten. ✅ Fazit – Börse heute im Zeichen der Fed Die Börse aktuell steht klar im Bann des Fed-Zinsentscheids. Zwar gab es eine erste Zinssenkung, doch die vorsichtige Kommunikation Powells bremst die Hoffnungen auf schnelle weitere Schritte. Trader blicken nun gespannt auf die nächsten Daten – insbesondere zur Inflation und zum Arbeitsmarkt. Nasdaq 100 Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. EURUSD Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

