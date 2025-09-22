FedEx Aktie überzeugt mit Zahlen – Aktien kaufen oder vorsichtig bleiben? 📦

Einleitung Die FedEx Aktie legte nach den jüngsten Quartalszahlen deutlich zu. Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnten die Erwartungen übertreffen, was den Kurs im nachbörslichen Handel um über 5 % nach oben trieb. Doch trotz dieser Stärke gibt es auch technische Warnsignale. Anleger fragen sich daher: Sollte man jetzt FedEx Aktien kaufen oder ist Zurückhaltung besser? ► FedEx ISIN: US31428X1063 | WKN: 912029 | Ticker: FDX ✅ Drei Key Takeaways 📊 Starke Quartalszahlen Gewinn je Aktie: 3,83 USD (Erwartung: 3,59 USD)

Umsatz: 22,24 Mrd. USD (Erwartung: 21,66 Mrd. USD)

Nettogewinn: 910 Mio. USD (bereinigt) 🚚 Fundamentale Geschäftsentwicklung Tägliches Paketvolumen in den USA: +6 %

Segment FedEx Freight schwächer durch höhere Löhne & geringere Einnahmen

Prognose 2026: Umsatzwachstum von 4–6 %, Gewinn je Aktie: 17,20–19,00 USD ⚠️ Technische Risiken trotz Fundamentaler Stärke Aktie notiert unter der 200-Tage-Linie

Langfristiger Aufwärtstrend seit 2020 hält, bleibt aber fragil

📊 Fundamentaldaten zur FedEx Aktie (Q1 2026) Kennzahl Wert Umsatz 22,24 Mrd. USD Gewinn je Aktie 3,83 USD (bereinigt) Nettogewinn 910 Mio. USD Wachstumserwartung 4–6 % Umsatz in 2026 Technische Lage Unter 200-Tage-Linie

🧠 Fazit: FedEx Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die FedEx Aktie überzeugt mit starken Quartalszahlen und einer soliden Wachstumsprognose bis 2026. Allerdings bleibt das technische Bild kritisch, da der Kurs weiterhin unter der 200-Tage-Linie notiert. Wer langfristig an das Geschäftsmodell glaubt, kann Rücksetzer als Kaufchance nutzen. Kurzfristig orientierte Anleger sollten jedoch Vorsicht walten lassen und die Chartentwicklung im Auge behalten. FedEx Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.



Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – FedEx Aktie 1. Warum ist die FedEx Aktie zuletzt gestiegen?

Die FedEx Aktie legte nach starken Quartalszahlen über +5 % nachbörslich zu. Sowohl Umsatz als auch Gewinn übertrafen die Analystenerwartungen. 2. Sollte man jetzt FedEx Aktien kaufen?

Langfristig orientierte Anleger könnten die Aktie aufgrund solider Geschäftszahlen und einer stabilen Wachstumsprognose interessant finden. Kurzfristig bleibt das technische Bild aber schwach. 3. Welche Quartalszahlen hat FedEx zuletzt veröffentlicht?

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,83 USD (Erwartung: 3,59 USD), der Umsatz bei 22,24 Mrd. USD. Der Nettogewinn betrug bereinigt 910 Mio. USD. 4. Welche Risiken gibt es für die FedEx Aktie?

Technisch notiert die Aktie weiter unter der 200-Tage-Linie. Zudem belasten steigende Lohnkosten im Segment FedEx Freight sowie mögliche Rückgänge im globalen Paketvolumen. 5. Wie lautet die Prognose für FedEx bis 2026?

Das Unternehmen erwartet ein Umsatzwachstum von 4–6 % sowie einen Gewinn je Aktie zwischen 17,20 und 19,00 USD bis zum Geschäftsjahr 2026.

