Forex Aktuell: EURUSD News - Warsh kündigt Kurswechsel der Fed an, Dollar bleibt stabil

Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hat bei seiner Anhörung vor dem US-Kongress einen weitreichenden Strategiewechsel der US-Notenbank angekündigt. Zwar blieb er konkrete Aussagen zum nächsten Zinsschritt schuldig, doch seine Äußerungen deuten auf eine deutlich restriktivere Geldpolitik und eine umfassende Reform der geldpolitischen Kommunikation hin. Für den Devisenmarkt war vor allem entscheidend, dass keine unmittelbaren Hinweise auf eine weitere Zinserhöhung gegeben wurden. Der EUR/USD konnte seine zuvor nach den schwachen US-Inflationsdaten erreichten Tageshochs behaupten.

Fed stellt Inflationsbekämpfung in den Mittelpunkt

Warsh machte unmissverständlich klar, dass die Bekämpfung der Inflation oberste Priorität besitzt. Die Verantwortung dafür liege ausschließlich bei der Fed. Das im Jahr 2020 eingeführte Konzept des durchschnittlichen Inflationsziels bezeichnete er als fehlerhaft und signalisierte damit eine deutliche Abkehr von der bisherigen Strategie.

Die wichtigsten Aussagen:

Inflation sei eine politische Entscheidung der Notenbank und keine Folge externer Faktoren.

Das Inflationsziel von 2% werde künftig kompromisslos verteidigt.

Die durchschnittliche Inflationssteuerung aus dem Jahr 2020 werde faktisch aufgegeben.

Die Fed wolle künftig schneller auf steigenden Preisdruck reagieren.

Für den US-Dollar ergaben sich daraus zunächst keine größeren Impulse, da Warsh keine Aussagen zum kurzfristigen Zinsausblick machte.

Neue Kommunikationsstrategie der Fed

Ein weiterer Schwerpunkt der Anhörung war die zukünftige Kommunikation der US-Notenbank. Warsh kündigte einen grundlegenden Wandel an und stellte klar, dass klassische Forward Guidance künftig deutlich an Bedeutung verlieren werde.

Statt frühzeitig Hinweise auf kommende Zinsentscheidungen zu geben, soll jede Sitzung des Offenmarktausschusses stärker von den aktuellen Konjunkturdaten abhängen. Gleichzeitig sollen öffentliche Arbeitsgruppen künftig die geldpolitische Strategie diskutieren und Empfehlungen für den FOMC ausarbeiten.

Für Anleger bedeutet dies:

Weniger konkrete Hinweise auf zukünftige Zinsschritte.

Höhere Bedeutung einzelner Konjunkturdaten.

Potenziell stärkere Marktreaktionen rund um jede Fed-Sitzung.

Keine Rettung des Kryptomarktes

Warsh betonte zudem die vollständige Unabhängigkeit der Fed gegenüber politischen Interessen. Gleichzeitig stellte er klar, dass die US-Notenbank keine Rettungsmaßnahmen für den Kryptomarkt plane und sich ausschließlich auf Preisstabilität sowie die Stabilität des Finanzsystems konzentrieren werde.

US-Wirtschaft bleibt robust

Trotz der restriktiven Tonlage zeichnete Warsh ein insgesamt positives Bild der amerikanischen Wirtschaft.

Er hob hervor:

Der Arbeitsmarkt bleibe außergewöhnlich robust.

Die Finanzmärkte zeigten sich stabil.

Lediglich der Immobilienmarkt entwickle sich uneinheitlich.

Das Doppelmandat aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung stehe derzeit nicht im Widerspruch.

Forex Aktuell: Was bedeutet Warshs Auftritt für EUR/USD?

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Für kurzfristig orientierte Devisenhändler brachte die Anhörung nur wenige neue Erkenntnisse. Wer auf konkrete Hinweise zur nächsten Fed-Entscheidung gehofft hatte, wurde enttäuscht.

Mittelfristig zeichnen sich jedoch mehrere Veränderungen ab:

Die Fed dürfte künftig datenabhängiger agieren.

Forward Guidance verliert deutlich an Bedeutung.

Öffentliche Diskussionen innerhalb der neuen Arbeitsgruppen könnten später im Jahr wichtige Impulse für die Geldpolitik liefern.

Die Inflationsbekämpfung erhält einen noch höheren Stellenwert als unter dem bisherigen Regelwerk.

Diese Faktoren sprechen grundsätzlich für eine restriktivere geldpolitische Ausrichtung und könnten den US-Dollar mittelfristig unterstützen, sofern die Inflationsdaten wieder anziehen.

EURUSD News: Marktreaktion bleibt verhalten

Der EUR/USD reagierte nach Warshs Aussagen kaum und behauptete seine zuvor nach den schwächer als erwarteten US-Inflationsdaten erreichten Tageshochs. Da der Fed-Chef keine unmittelbaren Signale für weitere Zinserhöhungen aussendete, blieb eine Dollar-Rallye aus.

Die Marktteilnehmer konzentrieren sich nun weniger auf kurzfristige Zinsschritte als auf den angekündigten institutionellen Umbau der US-Notenbank und dessen mögliche Auswirkungen auf die zukünftige Geldpolitik.

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FAQ zu Forex Aktuell und EURUSD News

Warum reagierte der EUR/USD kaum auf Warshs Anhörung?

Weil Kevin Warsh keine konkreten Aussagen über den Zeitpunkt der nächsten Zinsentscheidung machte. Ohne neue Zinssignale blieb auch der US-Dollar weitgehend stabil.

Was bedeutet das Ende der Forward Guidance?

Die Fed wird künftige Zinsschritte deutlich weniger im Voraus kommunizieren. Entscheidungen sollen stärker von den jeweils aktuellen Konjunkturdaten abhängen.

Ist Warsh restriktiver als seine Vorgänger?

Seine Aussagen deuten darauf hin. Insbesondere die klare Absage an das Inflationsregime von 2020 und die kompromisslose Verteidigung des 2%-Inflationsziels sprechen für eine restriktivere geldpolitische Ausrichtung.

Welche Bedeutung hat das für den Devisenmarkt?

Eine stärker datenabhängige Fed könnte künftig zu höheren Schwankungen im US-Dollar und im EUR/USD führen, da einzelne Konjunkturdaten einen größeren Einfluss auf die Zinserwartungen erhalten.