GameStop Aktie stürzt um 15 % ab und macht den gestrigen Aufschwung nach Kommentaren von Wedbush zunichte 📉

Laut Wedbush rechtfertigt die Entscheidung von GameStop, Bargeld in Bitcoin umzuwandeln, nicht den aktuellen Aufschlag auf den Aktienkurs. Auch der Einstieg des Unternehmens in den NFT-Bereich war bisher nicht erfolgreich. Wedbush stellt die Begr√ľndung in Frage, allein aufgrund der potenziellen Umwandlung eines Teils des Bargeldes in Bitcoin in GameStop zu investieren, das mehr als das Doppelte seines Barwerts betr√§gt. Es ist auch erw√§hnenswert, dass Investoren alternative M√∂glichkeiten haben, sich √ľber ETPs wie ETFs, ETNs und ETCs sowie √ľber Aktien anderer Unternehmen, die ihre Strategien auf Bitcoin ausrichten, in Bitcoin zu engagieren.