GameStop nach Quartalszahlen mit weiterer Kapitalmaßnahme - steht ein Fall zurück unter $20 kurz bevor? Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Gamestop Handelsideen 🔴 Gamestop Prognose & Ausblick ► Oracle ISIN: US36467W1099 | WKN: A0HGDX Die Meme-Stock-Aktie GameStop (Ticker: GME) hat am Dienstag nachbörslich Quartalszahlen vorgelegt, die auf den ersten Blick nicht wirklich haben überzeugen können, die GameStop Aktie verlor nachbörslich mehr als 10% und das unter mehr als 5 Millionen gehandelter Stücke, wobei erwähnenswert ist, dass GameStop in den vergangenen drei Monaten im Schnitt 22.78 Millionen gehandelte Stücke pro Tag gesehen hat. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen GameStop meldete für das Anfang August endende Quartal einen Umsatz von 798.3 Millionen US-Dollar, deutlich unter dem Umsatz des Vorjahres im Vergleichsquartal, wo sich dieser auf 1.16 Milliarden US-Dollar belaufen hatte und unter der Erwartung von 895.7 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 14.8 Millionen Dollar oder 4 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 2.8 Millionen Dollar oder 1 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal. Hauptgrund für die Abschläge in der Nachbörse dürfte allerdings die Ankündigung einer weiteren Kapitalmaßnahme sein: so gab GameStop am Dienstag bekannt, dass man ein Angebot für ein weiteres „Offering“ von bis zu 20 Millionen Aktien eingereicht hat, was ausgehend von der Überlegung, dass das Unternehmen in Aussicht stellt, mehr Aktien zu begeben, das Angebot umlaufender Aktien schlicht erhöht, den Aktienkurs natürlich verwässert und unter Druck bringt. Den Grund lieferte das Unternehmen auch: GameStop gab an, dass man mit sinkenden Umsätzen in seinem Hauptgeschäft, dem Verkauf neuer und gebrauchter Videospiel-Discs kämpft, resultierend aus einer Verlagerung hin zu digitalen Downloads, Spiele-Streaming und E-Commerce-Shopping. GameStop teilte mit, dass man beabsichtige, den Erlös aus dem Angebot „für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, die Akquisitionen und Investitionen in einer Weise umfassen können, die mit unserer Anlagepolitik vereinbar ist.“ Das lässt für die Aktienkursentwicklung kein günstiges Bild skizzieren und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen, deutlichen Falls zurück unter die $20 Marke, potenzielle Ziele in Gefilden um zunächst $18, darunter in Gefilden um $16. GME – Daily: Quelle: XTB xStation5 GME Daily Chart (07. November 2023 bis 11. September 2024). Screenshot erstellt am 11. September 2024, 09:35 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

