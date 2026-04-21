GBPUSD Prognose: Starker Arbeitsmarkt hält BoE vorsichtig | Forex Aktuell

Die aktuellen Daten aus dem Vereinigten Königreich zeichnen ein insgesamt robustes Bild des Arbeitsmarktes und rücken die GBPUSD Prognose stärker in den Fokus der Marktteilnehmer. Besonders im Kontext von Forex Aktuell zeigen sich gemischte Signale, die für die Geldpolitik der Bank of England entscheidend bleiben.

► GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD

Die Arbeitslosenquote ist auf 4,9% gefallen und liegt damit unter den Erwartungen von 5,2%. Dies deutet auf eine weiterhin solide Beschäftigungslage hin, trotz bestehender wirtschaftlicher Unsicherheiten. Gleichzeitig zeigt sich jedoch eine Abschwächung in der Dynamik des Arbeitsmarktes.

Die saisonbereinigte Beschäftigungsveränderung fiel mit -11.000 deutlich schwächer aus als prognostiziert und signalisiert eine leichte Kontraktion. Im Gegensatz dazu steht der nicht bereinigte Wert, der einen Anstieg um 26.800 verzeichnete und damit positiv überraschte. Diese Diskrepanz unterstreicht die aktuell uneinheitliche Entwicklung im britischen Arbeitsmarkt.

Auch das Wachstum der Beschäftigung über drei Monate hat sich verlangsamt und liegt mit 25.000 klar unter den Erwartungen von 35.000. Dies deutet auf eine nachlassende Einstellungsdynamik hin.

Ein zentraler Faktor für die GBPUSD Prognose bleibt die Lohnentwicklung. Die durchschnittlichen Wochenlöhne sind im Jahresvergleich um 3,8% gestiegen und lagen damit über den Erwartungen. Ohne Bonuszahlungen betrug der Anstieg 3,6% im Jahresvergleich und signalisiert weiterhin stabilen Lohndruck.

Für die Bank of England ergibt sich daraus ein komplexes Bild: Einerseits unterstützen steigende Löhne den Konsum, andererseits erschweren sie eine schnelle Rückkehr zu niedrigeren Inflationsraten. Im aktuellen Forex Aktuell Umfeld dürfte die Notenbank daher vorsichtig agieren und eine Balance zwischen möglichen Zinssenkungen und anhaltendem Lohndruck suchen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit für GBPUSD:

Die starken Lohndaten und die sinkende Arbeitslosigkeit sprechen kurzfristig für Stabilität im Pfund. Gleichzeitig könnten schwächere Beschäftigungsdaten die Aufwärtsdynamik begrenzen. Die weitere Entwicklung bleibt eng an die geldpolitische Haltung der Bank of England gekoppelt.

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