Gold Rückblick: (06.11.2023 - 10.11.2023)

Gold notierte am Montagmorgen bei 1.984,1 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 11,40 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 8,1 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Es ging bis Montagnachmittag in einer engeren Box seitwärts. Am Abend gaben die Notierungen sukzessive nach. Gold konnte sich erst am Dienstagmittag im Bereich der 1.957 US-Dollar stabilisieren und nachfolgend nur moderat erholen. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung wurde die Gewinne am Mittwoch wieder abgegeben. Die Schwäche war vergleichsweise ausgeprägt und länger anhaltend. Erst am Donnerstagnachmittag stellte sich eine Entlastungsbewegung ein, die aber keine Substanz hatte. Am Freitag wurden nicht nur alle Gewinne wieder abgegeben, sondern es ging bis zum Wochenschluss deutlich unter die 1.940 US-Dollar. Gold ging bei 1.935,9 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde unter dem Level der Vorwoche als auch unter der 2.000 US-Dollar-Marke formatiert. Das Wochentief lag ebenfalls unter dem Niveau der Vorwoche. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde ein deutlicher Wochenverlust ausgewiesen. Es ist der 22. Wochenverlust in diesem Jahr. Die Range war deutlich größer als in der Woche zuvor und lag auch über dem Jahresdurchschnitt. Auf der Oberseite ging es nicht über die 1.990 US-Dollar-Marke. Unsere Anlaufziele wurden damit nicht angelaufen. Die Rücksetzer gingen mit Unterschreiten der 1.954,2 US-Dollar deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.952,1 US-Dollar. Damit hat das Setup nicht gegriffen.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 1.978 und 1.915

Tagesschlussmarken 2.041 und 1.871

Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 2.223 bis 1.087

Range 2.484 bis 746

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold in den letzten Handelstagen deutlich an Substanz verloren hat. Zu Wochenbeginn notierte das Edelmetall noch über der SMA20 (aktuell bei 1.973,4 US-Dollar). Diese Durchschnittslinie wurde im Zuge der Abgaben im Wochenverlauf aufgegeben. Der laufende Rücksetzer ist am Freitag bis an die SMA200 (aktuell bei 1.935,6 US-Dollar) gelaufen und hat damit eine wichtige Unterstützung erreicht.

Wesentlich wird jetzt sein, ob es Gold schafft, sich per Tagesschluss über der SMA200 zu halten. Sollte dies gelingen, so wäre es wünschenswert, wenn es im Gegenzug rasch aufwärts in Richtung der SMA20 gehen würde. Wird die SMA20 per Tagesschluss wieder zurückgewonnen und kann sich das Edelmetall über dieser Linie festsetzen, so würde sich das Chartbild wieder bullisch aufhellen.

Misslingt der Move aber und geht es per Tagesschluss wieder unter die SMA200, so könnte die SMA50 (aktuell bei 1.923,9 US-Dollar) noch einen weiteren Support bieten. Hält dieser aber nicht, bzw. setzt sich Gold unter dieser Linie fest, so würde sich das Chartbild wieder bärisch eintrüben. Weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die die Perspektive haben, die 1.914/12 US-Dollar bzw. die 1.890/88 US-Dollar zu erreichen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall konnte sich vor einigen Handelstagen nicht über der SMA50 (aktuell bei 1.971,7 US-Dollar) festsetzen. Es ging abwärts, wobei zunächst die SMA50 als auch die SMA20 (aktuell bei 1.955,3 US-Dollar) einen guten Support geboten haben, beide Linien im weiteren Handelsverlauf aber aufgegeben wurden. Es ging sukzessive abwärts, Erholungen fanden an der SMA20 ihr Ende. Diese Bewegungen lassen sich im Chart gut nachvollziehen.

Solange Gold unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.924,1 US-Dollar) gehen könnten. Sollte diese Linie angelaufen werden, so besteht hier die Möglichkeit, dass sich Erholungen einstellen könnten. Gelingen diese aber nicht, bzw. wird die SMA200 mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt weiter abwärts an die 1.914/12 US-Dollar bzw. übergeordnet bis an die 1.890/88 US-Dollar gehen.

Etwas aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn es das Edelmetall es im Zuge von Erholungsbewegungen geschafft hat, sich über der SMA20 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so wäre die Perspektive gegeben, erneut an die SMA50 zu laufen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: Gold muss versuchen per Tagesschluss unbedingt über der SMA200 zu bleiben. Sollte dies gelingen, so sollten sich rasch Erholungsbewegungen einstellen. Wird die SMA200 aber per Tagesschluss aufgegeben, so muss der kurzfristige Fokus auf der Unterseite zu suchen sein.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Einschätzung für die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 1.935,9 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.936,2, bei 1.938,4, bei 1.940,1, bei 1.942,7, bei 1.944,5, bei 1.947,3, bei 1.948,7, bei 1.950,2, bei 1.952,8, bei 1.954,4 und dann bei 1.955,3 US-Dollar gehen. Über der 1.955,3 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 1.957,2, bei 1.959,7, bei 1.962,2, bei 1.964,8, bei 1.966,7, bei 1.968,7, bei 1.970,1, bei 1.971,7, bei 1.972,9, bei 1.974,4, bei 1.976,9, bei 1.978,7, bei 1.980,3 bzw. bei 1.982,6 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 1.935,9 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall zunächst an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.934,3, bei 1.932,1, bei 1.930,5, bei 1.928,7, 1.927,1, bei 1.925,4, bei 1.924,0, bei 1.922,7, bei 1.920,1 und dann bei 1.919,7 US-Dollar anlaufen. Unter der 1.919,7 US-Dollar könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.918,8, bei 1.916,3, bei 1.914,5, bei 1.912,2, bei 1.910,7, bei 1.909,1, bei 1.907,4, bei 1.905,3, bei 1.902,8, bei 1.900,1, bei 1.898,9, bei 1.897,1 bzw. bei 1.895,6 US-Dollar gehen.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 46 / 2023:

seitwärts / abwärts

Quellen: xStation5 von XTB

