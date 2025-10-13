Gold Analyse & Prognose: Rekordhoch bei 4.078 USD – Rally trotz Trump und Handelsrisiken

🪙 Gold Analyse: Rally auf Rekordniveau – Anleger flüchten in Sicherheit

💬 Einleitung

Der Goldpreis setzt seine beeindruckende Aufwärtsbewegung fort und steigt heute um über 1,7 %, selbst nachdem Donald Trump seine Rhetorik gegenüber China leicht abgeschwächt hat. Auf der Plattform Truth Social äußerte der Ex-Präsident die Hoffnung auf ein mögliches Handelsabkommen.

Trotz einer kräftigen Erholung an der Wall Street nach dem größten Ausverkauf seit April klettert Gold weiter auf neue Höchststände – die Unze übertraf heute 4.078 USD. Anleger bleiben vorsichtig und sehen Gold weiterhin als zentralen sicheren Hafen in Zeiten globaler Unsicherheit und geopolitischer Spannungen.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

🔑 Key Takeaways

1️⃣ Rekordrally hält an: Gold erreicht ein neues Allzeithoch bei 4.078 USD, während die Aktienmärkte nur kurzfristig Stabilität zeigen.

2️⃣ Sichere Zuflucht dominiert: Steigende Zinssenkungserwartungen in den USA und starke Zuflüsse in Gold-ETFs treiben den Kurs weiter nach oben.

3️⃣ Risiken bleiben bestehen: Chinas neue Exportbeschränkungen bei Seltenen Erden und Trumps mögliche 100 %-Zölle schüren anhaltende Marktängste.

📊 Gold Analyse: Fundamentale und technische Perspektive

Der aktuelle Goldanstieg wird vor allem durch die Kombination aus geldpolitischer Lockerung, politischer Unsicherheit und Inflationssorgen gestützt.

Zentralbanken weltweit kaufen weiterhin Gold, um sich gegen Währungs- und Staatsanleiherisiken abzusichern.

Die Märkte rechnen fest mit weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank, was Gold als zinsloses Asset attraktiver macht.

Technisch gesehen befindet sich Gold in seiner dynamischsten Aufwärtsphase seit Februar/März 2024. Der Kurs liegt deutlich über der 50-Tage-EMA, was die Stärke des Trends unterstreicht. Der RSI-Indikator bleibt über 70, signalisiert jedoch überkaufte Bedingungen – ein Hinweis auf mögliche kurzfristige Korrekturen.

Eine wichtige Unterstützungszone liegt bei etwa 3.970 USD pro Unze. Ein Unterschreiten dieses Bereichs könnte eine technische Korrektur in Richtung der 50-Tage-EMA einleiten. Solange aber die geopolitischen Risiken und der US-Shutdown bestehen, bleibt der Aufwärtstrend intakt.

🌍 Markteinfluss: Politik als Preistreiber

Die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China wirken weiterhin als Katalysator für die Goldrally.

Trumps Ankündigung von 100 %-Zöllen auf chinesische Waren und Chinas Gegenmaßnahmen bei Rohstoffexporten verschärfen die Lage.

Diese geopolitische Unsicherheit stärkt die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold – selbst bei steigenden Aktienkursen.

Der Markt bleibt skeptisch, ob es zu einer nachhaltigen Entspannung zwischen den beiden Supermächten kommt. Anleger sichern sich daher ab – und Gold profitiert unmittelbar davon.

🧠 Fazit – Gold Prognose: Trend bleibt positiv, aber Korrektur möglich

Die aktuelle Gold Analyse zeigt: Das Edelmetall profitiert weiterhin von einer Kombination aus geldpolitischer Lockerung, geopolitischer Unsicherheit und robustem Zufluss institutioneller Gelder.

Kurzfristig ist aufgrund überkaufter Indikatoren eine Konsolidierung möglich, doch mittelfristig bleibt die Gold Prognose klar bullish.

Solange die Inflationserwartungen hoch bleiben und das Vertrauen in politische Stabilität sinkt, dürfte Gold seine Rolle als sicherer Hafen weiter ausbauen – mit Potenzial für neue Rekordhochs über 4.100 USD.

Gold Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

