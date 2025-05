Gold hat in den letzten Handelswochen deutlicher zurückgesetzt. Das lässt sich aus dem Tageschart sehr gut herauslesen. Es gelang dem Edelmetall sich zunächst im Bereich des 23,6 % Retracement zu stabilisieren, es konnte aber keine nennenswerte Erholung abgebildet werden. Das Edelmetall hat erst im Bereich der SMA20 (aktuell bei 3.313,4 US-Dollar) einen Halt gefunden. Von hier aus ging es zu Wochenbeginn wieder dynamisch aufwärts, wobei sich zur Wochenmitte erneute Schwäche einstellte, die Gold zurück an die SMA20 führte. Das Tageschart ist dennoch nach wie vor bullisch zu interpretieren. Es lässt sich aber nach wie vor ein bärischer Anklang aus dem Chart herauslesen. Solange Gold aber per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es übergeordnet wieder an das Allzeithoch gehen.

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 10.05.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

Gold Rückblick: (05.05.2025 - 09.05.2025)

Gold notierte am Montagmorgen bei 3.259,7 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 35,40 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche aber 26,20 US-Dollar über dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold konnte sich zu Wochenbeginn deutlicher erholen. Es ging sukzessive weiter aufwärts. Die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf bis Dienstagabend eingestellt haben, wurde direkt zurückgekauft. Im Frühhandel am Mittwochmorgen lief Gold zunächst weiter aufwärts, gab diese Gewinne aber wieder ab. Es folgte eine ausgeprägte Seitwärtsphase, die am Donnerstag nach Süden aufgelöst worden ist. Erst im Frühhandel am Freitag konnte sich Gold stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Die Impulse zum Wochenschluss hatten aber einen moderaten und überschaubaren Charakter. Das Edelmetall ging bei 3.328,7 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt über dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief wurde ebenfalls über dem Level der Woche zuvor formatiert. Nach zwei Wochenverlusten wurde in der abgelaufenen Handelswoche wieder ein Wochengewinn ausgewiesen, der 14. in diesem Jahr und mit rund 2,6% Wochenplus sehr vorzeigbar!

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 3.301,1 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold an unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 3.303,5 US-Dollar anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten.

Die Anlaufziele auf der Unterseite wurden nicht angelaufen. Der Tagesschluss am Montag lag genau auf dem Level wie am Freitag.

Gold - Wie könnte es weitergehen

Gold-Widerstände 3.335,9 3.342,0 3.347,5 3.356,2 3.365,4 3.409,7 3.435,6 3.458,8 3.495,5

Gold-Unterstützungen 3.326,4 3.314,1 3.313,8 3.313,3 3.274,4 3.245,2 3.234,4 3.213,7 3.134,6

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups

Intraday-Marke 3.389 und 3.256

Tagesschlussmarken 3.445 und 3.134

Break1 Bull (Wo-Schluss) (2.491)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (1.977)

Boxbereich 3.621 bis 2.996

Range 4.895 bis 2.491

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033 11.222 bis 1.045

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Gold hat in den letzten Handelswochen deutlicher zurückgesetzt. Das lässt sich aus dem Tageschart sehr gut herauslesen. Es gelang dem Edelmetall sich zunächst im Bereich des 23,6 % Retracement zu stabilisieren, es konnte aber keine nennenswerte Erholung abgebildet werden. Das Edelmetall hat erst im Bereich der SMA20 (aktuell bei 3.313,4 US-Dollar) einen Halt gefunden. Von hier aus ging es zu Wochenbeginn wieder dynamisch aufwärts, wobei sich zur Wochenmitte erneute Schwäche einstellte, die Gold zurück an die SMA20 führte. Im Chart ist erkennbar, dass die Lunte der Tageskerze am Freitag ziemlich genau bis an das 23,6 % Retracement gelaufen ist, der Kerzenkörper der Tageskerze, die sich grün eingefärbt hat, im Bereich der SMA20 befindet, der Tagesschluss aber über dieser Durchschnittslinie formatiert wurde.

Das Tageschart ist nach wie vor bullisch zu interpretieren. Es lässt sich aber nach wie vor ein bärischer Anklang aus dem Chart herauslesen. Solange Gold aber per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es übergeordnet wieder an das Allzeithoch gehen.

Sollten sich in den kommenden Handelstagen Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Diese Linie war zuletzt immer wieder ein guter Support gewesen. Entsprechend bärisch würde sich das Chartbild eintrüben, wenn Gold unter diese Linie rutscht und sich nachfolgend darunter etabliert. Zwar würden nach wie vor Chancen bestehen, wieder über diese Linie zu laufen, diese würde sich aber zusehends schmälern, je weiter und vor allem je dynamischer Gold sich von der SMA20 nach Süden entfernt. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es übergeordnet bis an das das 38,2 % Retracement bzw. die SMA50 (aktuell bei 3.134,6 US-Dollar) gehen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart

Im Chart ist zu erkennen, dass Gold in der letzten April Woche die Abwärtsbewegung zunächst beenden konnte. Das Edelmetall konnte sich zunächst mit kleineren Schwierigkeiten über die SMA20 (aktuell bei 3.365,2 US-Dollar) schieben. Es ging von hier aus über die SMA50 (aktuell bei 3.314,1 US-Dollar). Gold konnte zur Wochenmitte der letzten Handelswoche über die 3.400 US-Dollar laufen, schaffte es aber nicht, sich auch über dieser Marke zu etablieren. Nach einer längeren Seitwärtsphase gaben die Notierungen in der zweiten Wochenhälfte der letzten Handelswoche deutlich nach. Es ging im Rahmen der Schwäche wieder unter die SMA20 bis in den Bereich der SMA50. Gold konnte sich im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren, am Freitag dann etwas erholen. Diese Bewegungen lassen sich gut aus dem Chart herauslesen.

Das Chartbild ist aktuell als neutral zu interpretieren. Solange Gold über der SMA50 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an die SMA20 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA20 in den letzten Handelstagen und -wochen nicht immer einfach zu überwinden war. Denkbar ist somit, dass Gold im Zweifel mehrere Anläufe benötigt, um diese Linie zu nehmen. Gelingt die Bewegung aber, so wäre es unserer Meinung nach zwingend, dass es rasch weiter aufwärts geht. Anderenfalls könnte sich die Gefahr eines Fehlausbruchs erhöhen. Kann Gold sich zügig in Richtung der 3.400 US-Dollar schieben, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Aufwärtsimpulse weiter in Richtung des Allzeithoch fortsetzen könnten.

Sollte diese Bewegung nicht im ersten Anlauf gelingen, so könnte das Edelmetall zunächst erneut an die SMA50 zurücksetzen. Hält diese Linie nicht als Support, so könnte das 50,0 % Retracement noch eine weitere Unterstützung bieten. Im Chart ist erkennbar, dass Gold sich zuletzt mehrfach im Bereich dieses Retracements stabilisieren konnte. Sollte sich das Edelmetall unter diesem Retracement etablieren, so würde sich das Chartbild weiter eintrüben; die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwäche sich ausdehnen könnte, würde steigen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

FAZIT / Short Cut: Solange sich Gold per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange besteht die Perspektive, dass sich die laufende Aufwärtsbewegung weiter fortsetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich größere Rücksetzer einstellen könnten, würde sich mit dem Unterschreiten dieser Linie auf Tagesschlussbasis erhöhen.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 20 / 2025: seitwärts / aufwärts*

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Einschätzung für die neue Gold Handelswoche

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 3.328,7 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 3.330,1, bei 3.332,2, bei 3.335,3, bei 3.338,6, bei 3.340,5, bei 3.343,8, bei 3.347,0, bei 3.349,7, bei 3.352,1, bei 3.355,4, bei 3.358,1 und dann bei 3.361,7 US-Dollar gehen. Über der 3.361,7 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 3.365,0, bei 3.367,9, bei 3.370,1, bei 3.373,5, bei 3.375,4, bei 3.378,9, bei 3.382,5, bei 3.385,4, bei 3.388,1, bei 3.390,7, bei 3.393,9, bei 3.396,5, bei 3.398,8, bei 3.401,1, bei 3.403,4 bzw. bei 3.406,1 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 3.328,7 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall unsere nächsten Anlaufziele bei 3.325,5, bei 3.322,4, bei 3.319,7, bei 3.317,0, bei 3.314,4, bei 3.311,8, bei 3.308,1, bei 3.305,5, bei 3.302,1, bei 3.299,6, bei 3.297,5, bei 3.295,1, bei 3.293,0, bei 3.290,4, bei 3.288,1, bei 3.286,9, bei 3.284,6, bei 3.282,1 und dann bei 3.279,7 US-Dollar anlaufen. Unter der 3.279,7 US-Dollar-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 3.276,5, bei 3.274,3 bei 3.272,0, bei 3.269,5, bei 3.267,1, bei 3.265,3, bei 3.262,4, bei 3.259,7, bei 3.256,4, bei 3.253,0, bei 3.250,4, bei 3.247,1 bzw. bei 3.244,8 US-Dollar gehen.

