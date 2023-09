ABSTRACT:¬†Das Tageschart ist aktuell nicht als bullisch zu interpretieren. Das Edelmetall muss es unbedingt verhindern, unter die SMA200 zu rutschen und sich unter dieser Durchschnittslinie zu etablieren. Sollte diese gelingen, so gilt es auf der anderen Seite m√∂glichst rasch √ľber die SMA50 zu kommen und sich √ľber dieser Linie per Tagesschluss festzusetzen. Sollte diese gelingen, so w√§re weiterhin zwingend, dass sich Aufw√§rtsdynamik einstellt. Diese sollte einen ausgepr√§gten Charakter haben und das Edelmetall wieder in den Bereich der 1.958/62 US-Dollar bringen.

Gold R√ľckblick: (04.09.2023 - 08.09.2023)

Gold notierte am Montagmorgen bei 1.944,6 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 29,10 US-Dollar √ľber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 4,20 US-Dollar √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold formatierte das Wochenhoch gleich am Montagmorgen. Es ging von hier aus sukzessive abw√§rts. Kleinere Erholungen wurden im Nachgang dessen gleich wieder abverkauft. Am Mittwochnachmittag stellte sich eine dynamische Aufw√§rtsbewegung ein, die im Nachgang dessen allerdings gleich wieder abverkauft wurde. Das Edelmetall begab sich ab Mittwochabend in eine gr√∂√üere Seitw√§rtsbox. Im Rahmen des Fr√ľhhandels am Freitagmorgen zogen die Notierungen moderat an. Am Freitagnachmittag ging es noch einmal bis fast an die 1.930 US-Dollar, aber auch diese Bewegung hatte keine Substanz. Sie wurde im Nachgang dessen gleich wieder abverkauft. Das Edelmetall ging bei 1.919,0 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt unter dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief hingegen wurde √ľber dem Level der Vorwoche formatiert. Nach zwei Gewinnwochen wurde in dieser Handelswoche wieder ein Verlust ausgewiesen - rund 1% minus auf Wochensicht. Die Range war etwas kleiner als in der Woche zuvor und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 1.945,1 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n√§chstes Anlaufziel bei 1.947,7 US-Dollar anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit Unterschreiten der¬†1.915,7 US-Dollar nicht ganz an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.914,8 US-Dollar.¬†¬†¬† ¬†

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold in den letzten Handelstagen etwas an Substanz verloren hat. Es ging im Zuge der R√ľcksetzer wieder an die SMA200¬†(aktuell bei 1.919,7 US-Dollar) / SMA20 (aktuell bei 1.915,7 US-Dollar). Im Dunstkreis dieser beiden Linien hat sich das Edelmetall stabilisieren k√∂nnen. Das ist die gute Nachricht. Die nicht so gute Nachricht ist, dass es auch nicht wesentlich √ľber die SMA50 (aktuell bei 1.931,9 US-Dollar) ging.

Das Tageschart ist aktuell nicht als bullisch zu interpretieren. Das Edelmetall muss es unbedingt verhindern, unter die SMA200 zu rutschen und sich unter dieser Durchschnittslinie zu etablieren. Sollte diese gelingen, so gilt es auf der anderen Seite m√∂glichst rasch √ľber die SMA50 zu kommen und sich √ľber dieser Linie per Tagesschluss festzusetzen. Sollte diese gelingen, so w√§re weiterhin zwingend, dass sich Aufw√§rtsdynamik einstellt. Diese sollte einen ausgepr√§gten Charakter haben und das Edelmetall wieder in den Bereich der 1.958/62 US-Dollar bringen.

Misslingt der Move aber und setzt sich Gold per Tagesschluss unter der SMA200 fest, so tr√ľbt sich das Tageschart b√§risch ein. Weitere Abgaben w√§ren denkbar und m√∂glich, die die Perspektive haben in den Bereich der 1.890/87 US-Dollar und dann √ľbergeordnet bis an die 1.870/68 US-Dollar zu laufen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral / b√§risch

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall ist zun√§chst unter die SMA50 (aktuell bei 1.933,0 US-Dollar) /¬†SMA200 (aktuell bei 1.926,8 US-Dollar) gefallen. Im Chart ist erkennbar, dass es Versuche gegeben hat, wieder √ľber die¬†SMA200 zu kommen, was aber letztendlich nicht gelungen ist. Zum Wochenschluss ging es noch einmal an und √ľber die SMA200, das war es dann aber auch. Diese Kerze wurde im Nachgang dessen gleich wieder abverkauft. Am Abend hat sich das Edelmetall unter der SMA20 (aktuell bei 1.922,6 US-Dollar) etabliert.

Damit hat sich das 4h Chart b√§risch eingetr√ľbt. Solange Gold unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und m√∂glich, die die Anlaufziele erreichen k√∂nnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Kann sich Gold wieder √ľber die SMA20 schieben, so gilt es im Nachgang, am besten direkt, an und √ľber die SMA200 zu laufen. Das dies alles andere als einfach ist, haben die Bewegungen in der letzten Handelswoche gezeigt. Selbst wenn sich Gold √ľber die SMA200 schieben kann, so muss das Edelmetall auch noch √ľber die SMA50 laufen und sich dar√ľber festsetzen. Ob sich dieser Move einstellt bleibt abzuwarten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit:¬† Gold muss per Tagesschluss √ľber der 50-Tage-Linie etablieren. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der 1.960/63 US-Dollar und √ľbergeordnet in Richtung der 1.990/92 US-Dollar gehen. Setzt sich Gold hingegen unter der 200-Tage-Linie fest, so weitere Abgaben einstellen, die √ľbergeordnet bis in den Bereich der 1.880 US-Dollar gehen k√∂nnten.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      45 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     55 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 1.919,0 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.920,7, bei 1.922,6, bei 1.923,3, bei 1.924,8, bei 1.926,8, bei 1.927,5, bei 1.929,5, bei 1.931,9, bei 1.932,3 bzw. bei 1,934,8 US-Dollar gehen. √úber der 1.934,8 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.936,9, bei 1.938,7, bei 1.939,9, bei 1.941,7, bei 1.943,5 bzw. bei 1.945,8 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 1.919,0 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall zun√§chst an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.918,1, bei 1.916,9, bei 1.915,7, bei 1.914,8 und dann bei 1.912,2 US-Dollar laufen. Unter der 1.912,2 US-Dollar Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.909,7, bei 1.906,6, bei 1.904,1, bei 1.902,0, bei 1.899,7, bei 1.897,1, bei 1.895,6, bei 1.893,1, bei 1.892,01, bei 1.890,4 bzw. bei 1.889,2 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 37 / 2023:

seitwärts / abwärts

 

