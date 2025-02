Gold konnte seinen H√∂henflug weiter fortsetzen! Neue Allzeithochs wurden in der zur√ľckliegenden Handelswoche erreicht! Es ging allerdings nur mit gezogener Handbremse weiter, was sich aus den Tageskerzen gut herauslesen l√§sst. Das Edelmetall war in der Lage in der letzten Handelswoche neue Hochs zu formatieren, es hat sich aber keine ausgepr√§gte Aufw√§rtsdynamik eingestellt.¬†Solange das Edelmetall per Tagesschluss √ľber der SMA20 (aktuell bei 2.863,0 US-Dollar) notiert, solange k√∂nnten sich die Aufw√§rtsimpulse weiter fortsetzen. Unser √ľbergeordnetes Anlaufziel aus dem Setup der letzten Handelswoche bei¬†2.955/58 US-Dollar wurde praktisch perfekt abgearbeitet. Setzt sich das Kaufinteresse in den kommenden Handelstagen weiter fort, so k√∂nnte es an unsere √ľbergeordneten Anlaufziele bei 2.979/81 US-Dollar und nachfolgend bis an die 3.000 US-Dollar gehen.¬†

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 22.02.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum¬†Gold¬†Trading¬†ūüĒī¬†Gold¬†Handelsideen¬†ūüĒī¬†Gold¬†Prognose & Ausblick

Gold R√ľckblick: (17.02.2025 - 21.02.2025)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.896,4 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 6,90 US-Dollar √ľber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 11,10 US-Dollar √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold gab am Montag zun√§chst dynamisch nach und formatierte das Wochentief am Abend bei 2.876,9 US-Dollar. Das Edelmetall konnte sich zwar im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Dienstag etwas erholen, konsolidierte aber lange. Erst zur Wochenmitte kamen K√§ufer zur√ľck. Es ging zun√§chst bis an die 2.947 US-Dollar und nach einem kleineren R√ľcksetzer am Donnerstagmorgen an ein neues Allzeithoch bei 2.954,9 US-Dollar. Dieses Hoch wurde direkt abverkauft. Das Edelmetall konnte sich nach dem R√ľcksetzer zwar wieder etwas erholen, gab nachfolgend aber erneut etwas Substanz ab. Zum Wochenschluss hin stellte sich wieder Kaufinteresse ein. Gold konnte im Zuge dessen wieder in den Bereich der 2.940 US-Dollar laufen, gab zum Wochenschluss hin aber br√∂ckelten die Notierungen wieder etwas ab. Gold ging bei 2.934,8 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt √ľber der Marke der Vorwoche. Gold hat somit ein neues Allzeithoch formatiert. Das Wochentief wurde ebenso √ľber der Marke der Woche zuvor ausgewiesen. Nach einem Wochenverlust in der Vorwoche wurde in der abgelaufenen Handelswoche wieder ein Gewinn ausgewiesen, der siebte in diesem Jahr (prozentual rund 1,8%). Die Range lag praktisch auf dem gleichen Level wie in der Woche zuvor, aber knapp unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†2.950,1 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser maximales Anlaufziel bei¬†2.953,3 US-Dollar anlaufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und knapp √ľberschritten. Das Setup hat damit fast optimal gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†2.879,7 US-Dollar hingegen exakt an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 2.876,9 US-Dollar. Hier hat das Setup perfekt gegriffen.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.936,8   2.936,9   2.939,0   2.947,0   2.968,3   2.990,3   3.001,0   3.049,7

 

Gold-Unterst√ľtzungen 2.931,9 ¬† 2.919,1 ¬† 2.917,7 ¬† 2.912,4 ¬† 2.889,9 ¬† 2.863,0 ¬† 2.812,4 ¬† 2.798,3 ¬† 2.743,6

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                2.996   und 2.836

Tagesschlussmarken                     3.088  und 2.760

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (1.915)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (2.046)

Boxbereich                                   2.996  bis  1.977

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         3.152  bis  1.677

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Gold konnte seinen H√∂henflug weiter fortsetzen. Es ging allerdings nur mit gezogener Handbremse weiter, was sich aus den Tageskerzen gut herauslesen l√§sst. Das Edelmetall war in der Lage in der letzten Handelswoche neue Hochs zu formatieren, es hat sich aber keine ausgepr√§gte Aufw√§rtsdynamik eingestellt. Gold konnte sich aber √ľber der 2.900 US-Dollar-Marke festsetzen.

 

*******************

ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto

T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet!¬†Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade

XTB: Hier arbeitet Ihr Geld. Auch in den Pausen bis zur nächsten Anlage! AUSGEZEICHNET laut Handelsblatt-Test im Januar 2025

*******************

An unserer Einsch√§tzung zum Tageschart hat sich nicht viel ver√§ndert. Solange das Edelmetall per Tagesschluss √ľber der SMA20 (aktuell bei 2.863,0 US-Dollar) notiert, solange k√∂nnten sich die Aufw√§rtsimpulse weiter fortsetzen. Unser √ľbergeordnetes Anlaufziel aus dem Setup der letzten Handelswoche bei¬†2.955/58 US-Dollar wurde praktisch perfekt abgearbeitet. Setzt sich das Kaufinteresse in den kommenden Handelstagen weiter fort, so k√∂nnte es an unsere √ľbergeordneten Anlaufziele bei 2.979/81 US-Dollar und nachfolgend bis an die 3.000 US-Dollar gehen.¬†

R√ľcksetzer bis an die SMA20 bzw. an das 23,6 % Retracement w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange es das Edelmetall es schafft, sich im Bereich dieser Linie bzw. Marke zu stabilisieren und zu erholen. Selbst ein Unterschreiten der SMA20 w√§re nicht unbedingt und notwendigerweise b√§risch zu interpretieren. Voraussetzung daf√ľr ist aber, dass sich Gold im Dunstkreis dieser Linie halten kann. Geht aber der Kontakt zu dieser Linie im Rahmen von weiterer Schw√§che verloren, so w√ľrde sich das Chartbild deutlicher eintr√ľben. Weitere Abgaben bis an das 38,2 % Retracement w√§ren denkbar.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Gold konnte sich in den letzten Handelstagen √ľbergeordnet aufw√§rtsschieben. Die Aufw√§rtsbewegungen waren aber immer wieder mit R√ľcksetzern gepaart. Nachdem sich Gold vor einigen Handelstagen an der¬†SMA50 (aktuell bei 2.919,1 US-Dollar) stabilisieren und erholen konnte ging es wieder √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 2.936,8 US-Dollar) und von hier aus zu neuen Hochs. Im Chart ist gut erkennbar, dass der Kaufdruck in den letzten Handelstagen etwas nachgelassen hat. Das Edelmetall ist im Zuge dessen an und wieder unter die SMA20 gerutscht, konnte sich an der SMA50 stabilisieren und zum Wochenschluss wieder an die¬†SMA20 laufen.

Wesentlich wird sein, ob es Gold auch schafft, sich wieder √ľber der SMA20 festzusetzen. Sollte die Bewegung gelingen, so w√ľrde es die bullische Einsch√§tzung st√ľtzen. Gold k√∂nnte dann die Anlaufziele erreichen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Wird die SMA20 aber im Zuge von Schw√§che aufgegeben, so k√∂nnte die SMA50 darunter noch einen Support bieten. Erste Zweifel am bullischen Charakter des Charts ergeben sich dann, wenn Gold unter die SMA50 rutscht und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Das k√∂nnte dann so interpretiert werden, dass sich die R√ľcksetzer weiter in Richtung des 23,6 % Retracement ausdehnen k√∂nnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bullisch 

Fazit:¬† Solange sich Gold per Tagesschluss √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte an immer neue Hochs laufen. R√ľcksetzer sollten sich auf Tagesschlussbasis sp√§testens im Bereich der¬†SMA20 erholen.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 09 / 2025: seitwärts / aufwärts*

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 2.934,8 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.937,3, bei 2.939,2, bei 2.942,7, bei 2.945,5, bei 2.947,7, bei 2.950,1, bei 2.953,3, bei 2.955,5, bei 2.958,0, bei 2.960,4 und dann bei 2.963,1 US-Dollar gehen. √úber der 2.963,1 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.965,9, bei 2.967,8, bei 2.969,9, bei 2.972,3, bei 2.975,0, bei 2.977,4, bei 2.979,8, bei 2.982,3, bei 2.984,9, bei 2.987,0 bzw. bei 2.989,7 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 2.934,8 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.932,8, bei 2.930,2, bei 2.927,1, bei 2.924,7, bei 2.922,4, bei 2.919,8, bei 2.917,1, bei 2.914,8, bei 2.912,3 und dann bei 2.910,8 US-Dollar anlaufen. Unter der 2.910,8 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.909,0, bei 2.906,8, bei 2.904,1, bei 2.901,7, bei 2.898,5, bei 2.896,1, bei 2.893,6, bei 2.891,2 bzw. bei 2.888,1 US-Dollar erreichbar.

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!