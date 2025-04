Deutlicher Wochengewinner der zur√ľckliegenden Handelswoche war GOLD! Rund 6,6% ging es Aufw√§rts; zus√§tzlich haben wir neue Allzeithochs gesehen! Der Treiber war nat√ľrlich eindeutig Trump und die Zoll-Turbulenzen, die weltweit alle B√∂rsen durcheinander gebracht haben.¬†

Es wurden in der abgelaufenen Handelswoche immer neue Hochs formatiert. Gold hat es geschafft ein Wochenhoch √ľber der 3.200 US-Dollar-Marke zu formatieren. Das Wochenhoch liegt deutlich √ľber der Marke der Vorwoche. Das Wochentief wurde unter dem Niveau der Woche zuvor festgestellt. Die Range war bisher die gr√∂√üte in der Geschichte des Edelmetalls. Das gleiche gilt f√ľr den Wochengewinn, der fast 200 US-Dollar betr√§gt. Seit Jahresbeginn hat das Edelmetall damit gut 600 US-Dollar oder rund 22 Prozent an Wert gewonnen.

‚áí geschrieben von¬†Jens Chrzanowski¬†| Berlin ‚Ėļ Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 12.04.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum¬†Gold¬†Trading¬†ūüĒī¬†Gold¬†Handelsideen¬†ūüĒī¬†Gold¬†Prognose & Ausblick

 

Gold R√ľckblick: (07.04.2025 - 11.04.2025)

Gold notierte am Montagmorgen bei 3.031,7 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 84,60 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 4,60 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold gab am Montag zun√§chst deutlicher nach. Es ging im Rahmen der Schw√§che an die 2.956,2 US-Dollar. Hier konnte sich das Edelmetall stabilisieren und bereits am Montagabend etwas aufw√§rtslaufen. Am Dienstag stellten sich zun√§chst weitere R√ľcksetzer ein, die das Tagestief von Montag aber nicht mehr erreichten. Bereits im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Mittwoch zogen die Notierungen an. Gold konnte sich √ľber die 3.000 US-Dollar-Marke schieben und sich nachfolgend kontinuierlich aufw√§rtslaufen. Die R√ľcksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden direkt wieder zur√ľckgekauft. Gold ist am Freitag √ľber die 3.200 US-Dollar-Marke gelaufen und konnte sich auch √ľber dieser Marke etablieren. Am Freitag wurde ein neues Allzeithoch formatiert. Gold ging bei¬†3.230,9 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Es wurden in der abgelaufenen Handelswoche immer neue Hochs formatiert. Gold hat es geschafft ein Wochenhoch √ľber der 3.200 US-Dollar-Marke zu formatieren. Das Wochenhoch liegt deutlich √ľber der Marke der Vorwoche. Das Wochentief wurde unter dem Niveau der Woche zuvor festgestellt. Die Range war bisher die gr√∂√üte in der Geschichte des Edelmetalls. Das gleiche gilt f√ľr den Wochengewinn, der fast 200 US-Dollar betr√§gt. Seit Jahresbeginn hat das Edelmetall damit gut 600 US-Dollar oder 22 Prozent an Wert* gewonnen.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†3.112,3 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold an unser maximales Anlaufziel bei¬†3.115,4 US-Dollar anlaufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†3.024,1 US-Dollar unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 3.021,7 US-Dollar.¬†¬†¬†

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 3.245,3   3.251,0   3.303,8   3.355,7   3.410,1

 

Gold-Unterst√ľtzungen 3.219,1 ¬† 3.161,9 ¬† 3.118,0 ¬† 3.092,5 ¬† 3.091,6 ¬† 3.067,2 ¬† 3.004,1 ¬† 2.978,0



Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                3.256   und 3.134

Tagesschlussmarken                     3.342  und 3.088

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (2.491)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (1.977)

Boxbereich                                   3.389  bis  2.996

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         3.505  bis  2.491

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Gold ist Anfang April an die¬†SMA20 (aktuell bei 3.067,2 US-Dollar) gelaufen und nachfolgend unter diese Linie gerutscht. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass das Edelmetall sich nachfolgend an der SMA50 (aktuell bei 2.978,0 US-Dollar) stabilisieren konnte. Die Lunte der Tageskerze am Montag der letzten Handelswoche erreichte diese Durchschnittsline exakt. Hier stellte sich ein Richtungswechsel ein. Zur Wochenmitte f√ľhrte der Kaufdruck Gold wieder √ľber die SMA20. Die folgenden Tageskerzen waren von lebhafter Nachfrage gepr√§gt, die Gold am Freitag √ľber die 3.200 US-Dollar-Marke f√ľhrte.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart wieder bullisch aufgehellt. Solange Gold per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Aufw√§rtsimpulse einstellen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 3.265/68 US-Dollar und √ľbergeordnet die 3.300/10 US-Dollar sein.¬†

***************

DANKE! Ihre Stimme hat gezählt!

Drei Jahre hintereinander Platz 1 f√ľr XTB!

Das dritte Mal in Folge geht Platz 1 in der Kategorie CFD in Deutschland an XTB.

Danke an alle, dief√ľr uns gestimmt haben!

***************

R√ľcksetzer, die sich in den kommenden Handelstagen einstellen k√∂nnten haben das Potential bis in den Bereich der¬†SMA20 zu laufen und w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange sich das Edelmetall im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen kann. Auch ein Unterschreiten dieser Durchschnittslinie w√§re kein Problem, solange sich Gold im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen kann. Eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann, wenn Gold im Zuge von Schw√§che den Kontakt zur SMA20 verliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte dies auf weitere Abgaben hindeuten, die bis in den Bereich der SMA50 gehen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch¬†

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist zu erkennen, dass Gold sich nach dem Tief zu Wochenbeginn erholen und wieder √ľber die 3.000 US-Dollar-Marke laufen, sich dort aber zun√§chst nicht etablieren konnte. Nach einem weiteren R√ľcksetzer ging es zur Wochenmitte dann dynamisch und mit Momentum aufw√§rts √ľber die 3.085 US-Dollar-Marke. Im Chartbild ist sehr gut zu erkennen, dass sich Gold im Bereich der SMA200 (aktuell bei 3.004,1 US-Dollar) mehrmals stabilisieren konnte. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelstagen ein belastbarer Support gewesen. Im weiteren Handelsverlauf ging es von dieser Durchschnittslinie √ľber die SMA20 (aktuell bei 3.118,0 US-Dollar) bis an und √ľber die SMA50 (aktuell bei 3.091,6 US-Dollar). Nachfolgend ging es dynamisch weiter aufw√§rts von einem zum n√§chsten Hoch.

Mit dieser Bewegung kann auch das 4h Chart uneingeschr√§nkt bullisch interpretiert werden. Solange Gold √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

R√ľcksetzer haben die M√∂glichkeit sich an der SMA20 zu stabilisieren und wieder zu erholen. H√§lt dieser Support nicht, so w√§re es wichtig, dass sich das Edelmetall zumindest im Dunstkreis dieser Linie halten kann. Geht der Kontakt im Rahmen von Schw√§che verloren, so erh√∂ht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA50 ausdehnen k√∂nnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch 

Fazit:¬† Solange Gold sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an immer neue Hochs gehen. R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst im Bereich der SMA20 stabilisieren. H√§lt dieser Support per Tagesschluss nicht, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 16 / 2025: seitwärts / aufwärts*

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      65 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     35 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 3.230,9 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 3.233,5, bei 3.235,5, bei 3.236,9, bei 3.239,8, bei 3.242,8, bei 3.245,3, bei 3.247,6, bei 3.249,8, bei 3.252,4, bei 3.255,0, bei 3.257,7 und dann bei 3.259,9 US-Dollar gehen. √úber der 3.259,9 US-Dollar-Marke k√∂nnte Gold unsere n√§chsten Anlaufziele bei 3.262,1, bei 3.265,4, bei 3.268,0, bei 3.270,8, bei 3.273,4, bei 3.277,1, bei 3.279,9, bei 3.282,1, bei 3.285,0, bei 3.287,7, bei 3.290,2, bei 3.292,8, bei 3.295,1, bei 3.298,0 bzw. bei 3.301,1 US-Dollar anlaufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 3.230,9 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall unsere n√§chsten Anlaufziele bei 3.228,1, bei 3.225,9, bei 3.223,0, bei 3.220,2, bei 3.217,8, bei 3.215,1, bei 3.212,5, bei 3.209,7, bei 3.207,3, bei 3.204,4, bei 3.201,9, bei 3.198,7, bei 3.195,9, bei 3.193,8, bei 3.191,0, bei 3.188,4, bei 3.186,0 und dann bei 3.183,3 US-Dollar erreichen. Unter der 3.183,3 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 3.180,9, bei 3.177,9, bei 3.175,6, bei 3.172,6, bei 3.169,6, bei 3.167,0, bei 3.164,8, bei 3.161,6, bei 3.158,9, bei 3.156,1, bei 3.154,0, bei 3.151,2, bei 3.148,3, bei 3.145,6 und dann bei 3.142,2 US-Dollar zu finden.

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!