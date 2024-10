Die gr√∂√üere Aufw√§rtsbewegung bei Gold ist Ende September vorerst ausgelaufen. Das Edelmetall ist wieder an und unter die SMA20 gelaufen, hat es aber in den letzten Handelstagen geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. Zum Wochenschluss ging es wieder √ľber diese Durchschnittslinie zur√ľck. Gold muss unbedingt versuchen sich √ľber der SMA20 zu halten. Sollte dies gelingen, so w√§re es wichtig, dass es z√ľgig in Richtung des Allzeithochs geht. Wird diese Marke in den kommenden Handelstagen angelaufen, so sollten die Kursmuster in diesem Bereich engmaschig beobachtet werden. Geht es mit Dynamik an das All-time-high, so ist ohne weiteres denkbar, dass die 2.700 US-Dollar-Marke direkt angelaufen werden k√∂nnte.

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 12.10.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum¬†Gold¬†Trading¬†ūüĒī¬†Gold¬†Handelsideen¬†ūüĒī¬†Gold¬†Prognose & Ausblick

 

Gold R√ľckblick: (07.10.2024 - 11.10.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.640,7 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 16,10 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 10,80 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Nachdem Gold am Montagvormittag das Tageshoch formatiert hatte, stellte sich Schw√§che ein. Es ging moderat abw√§rts in Richtung der 2.640 US-Dollar-Marke. Nach einer kleineren Zwischenerholung am Dienstagnachmittag gaben die Notierungen dynamisch nach, konnten sich aber knapp √ľber der 2.600 US-Dollar-Marke stabilisieren. Gold konsolidierte √ľbergeordnet bis Donnerstagnachmittag. Die Erholungsbewegung an die 2.630 US-Dollar-Marke wurde zwar am sp√§ten Nachmittag zum Teil wieder abverkauft, das Edelmetall konnte sich aber im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Freitag von der 2.630 US-Dollar-Marke l√∂sen und am Freitagnachmittag bis die 2.660 US-Dollar-Marke laufen und sich im Dunstkreis dieser Marke festsetzen. Gold ging bei 2.656,0 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt unter dem Level der Vorwoche, das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Niveau der Vorwoche formatiert. Nach einem kleinen Verlust in der Woche zuvor wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein kleiner Wochengewinn ausgewiesen. Die Range war größer als in der Woche zuvor, lag aber unter dem Jahresdurchschnitt.

 

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 2.658,8 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n√§chstes Anlaufziel bei¬†2.662,1 US-Dollar erreichen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten¬†2.605,3 US-Dollar-Marke nicht an unser n√§chstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 2.603,1 Punkten. ¬†¬† ¬†

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.662,1   2.671,6   2.678,3   2.671,6   2.685,5   2.689,3   2.721,3   2.748,8   2.775,1   2.805,3

 

Gold-Unterst√ľtzungen 2.646,7 ¬† 2.641,5 ¬† 2.641,4 ¬† 2.630,0 ¬† 2.628,9 ¬† 2.626,0 ¬† 2.614,1 ¬† 2.604,7 ¬† 2.582,8 ¬† 2.545,0

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                2.689   und 2.581

Tagesschlussmarken                     2.837  und 2.491

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (1.915)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (2.046)

Boxbereich                                   2.223  bis  1.466

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Boxbereich                                  2.631  bis  1.087

Range                                         2.689  bis  1.087

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold Anfang September an die SMA20 (aktuell bei 2.630,0 US-Dollar) zur√ľckgesetzt hat, sich aber im Dunstkreis dieser Linie √ľber mehrere Handelstage hinweg immer wieder stabilisieren konnte. Die Kerzenk√∂rper befinden sich alle √ľber dieser Durchschnittslinie. Es ging nachfolgend aufw√§rts, die Aufw√§rtsbewegung ist Ende September ausgelaufen. Das Edelmetall ist wieder an und unter die SMA20 gelaufen, hat es aber in den letzten Handelstagen geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. Zum Wochenschluss ging es wieder √ľber diese Durchschnittslinie zur√ľck.

Gold muss unbedingt versuchen sich √ľber der SMA20 zu halten. Sollte dies gelingen, so w√§re es wichtig, dass es z√ľgig in Richtung des Allzeithochs geht. Wird diese Marke in den kommenden Handelstagen angelaufen, so sollten die Kursmuster in diesem Bereich engmaschig beobachtet werden. Geht es mit Dynamik an das All-time-high, so ist ohne weiteres denkbar, dass die 2.700 US-Dollar-Marke direkt angelaufen werden k√∂nnte. √úber der 2.700 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.719/21 US-Dollar und dann bei 2.738/41 US-Dollar zu finden.

H√§lt die SMA20 im Zuge von R√ľcksetzern nicht, so ist wesentlich, ob sich das Edelmetall per Tagesschluss im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann, vergleichbar wie dies in der Vergangenheit bereits gegl√ľckt ist. Wird die SMA20 aber aufgegeben und geht auch der Kontakt verloren, so k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 2.545,0 US-Dollar) gehen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch¬†

Betrachtung im 4h Chart:

Gold konnte sich, nach dem R√ľcksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 2.626,0 US-Dollar) bzw. die SMA50 (aktuell bei 2.641,58 US-Dollar) zun√§chst nicht mehr √ľber diese beiden Linien schieben. Es ging deutlicher abw√§rts, nachdem¬†Gold diese beiden Durchschnittslinien aufgegeben hat. Zur Wochenmitte hin haben sich die R√ľcksetzer stabilisiert und das Edelmetall konnte eine Gegenbewegung abbilden. Diese ging zun√§chst an die SMA20, die nach einigen Versuchen dann auch √ľberwunden werden konnte. Zum Wochenschluss hat sich Gold wieder √ľber die SMA50 schieben und etablieren k√∂nnen. Im Chart ist die Bewegung zum Wochenschluss gut erkennbar.

Damit hat sich das 4h Chart aufgehellt und kann mittlerweile wieder als bullisch interpretiert werden. Gelingt es dem Edelmetall idealerweise zu Wochenbeginn sich rasch aufwärtszuschieben, so könnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Sollten sich R√ľcksetzer nicht an der SMA50 stabilisieren k√∂nnen, so k√∂nnte die SMA20 im Zuge von R√ľcksetzern noch einen weiteren Support bieten. Kritisch w√ľrde es werden, wenn sich Gold unter der SMA20 etabliert und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬† Solange Gold per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es jederzeit zu neuen Hochs gehen. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA20 stabilisieren. Wird die SMA20 per Tagesschluss aufgegeben, tr√ľbt sich das Chartbild wieder deutlicher ein, weitere Schw√§che k√∂nnte dann nicht ausgeschlossen werden, die bis an und auch deutlich unter die 2.600 US-Dollar gehen k√∂nnte.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 2.656,0 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.658,8, bei 2.662,1, bei 2.665,3, bei 2.668,7, bei 2.672,5, bei 2.675,1, bei 2.677,8 bzw. bei 2.680,4 US-Dollar gehen. √úber der 2.680,4 US-Dollar-Marke k√∂nnte Gold an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.682,8, bei 2.685,1, bei 2.688,0, bei 2.690,5, bei 2.692,8, bei 2.695,2, bei 2.697,9, bei 2.699,7, bei 2.701,1, bei 2.703,4, bei 2.705,9, bei 2.707,8, bei 2.509,4, bei 2.711,3 bzw. bei 2.713,1 US-Dollar anlaufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 2.656,0 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.653,9, bei 2.651,2, bei¬†2.649,8, bei 2.647,5, bei 2.644,4, bei 2.641,9, bei 2.639,0, bei 2.636,5, bei 2.634,2, bei 2.631,9, bei 2.628,8, bei 2.626,1, bei 2.623,9, bei 2.621,0, bei 2.619,5, bei 2.617,0 und dann bei 2.614,5 US-Dollar erreichen. Unter der 2.614,5 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.612,5, bei 2.610,0, bei 2.607,8, bei 2.605,3, bei 2.603,1, bei 2.599,7, bei 2.597,1, bei 2.595,3, bei 2.592,1, bei 2.589,8 bzw. bei 2.586,5 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 42 / 2024:

seitwärts / aufwärts*

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

