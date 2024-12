Gold "muss" jetzt unbedingt performen. Es gilt in den kommenden Handelstagen glaubhafte Versuche zu starten, die das Edelmetall an und über die SMA50 bringen. Gelingt der Move über die SMA50, so ist es unserer Meinung nach zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht und sich Gold verbindlich von der SMA50 nach Norden lösen kann. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es wieder in Richtung der 2.697/99 US-Dollar, der 2.730/33 US-Dollar und dann an das Allzeithoch gehen.

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 07.12.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

Gold Rückblick: (02.12.2024 - 06.12.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.625,9 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 41,00 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 24,30 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Übergeordnet ist es bis Donnerstagnachmittag in einer engen Box seitwärts weiter gegangen. Gold ist bis dahin immer wieder an der 2.650/55 US-Dollar gelaufen, hat es aber nie geschafft, sich über dieser Marke festzusetzen. Am Donnerstag ging es in der Konsequenz dynamisch abwärts. Es stellte sich am Donnerstagabend zunächst eine Stabilisierung und moderate Erholung ein, im Rahmen des Frühhandels zu Freitag wurde die 2.611 US-Dollar-Marke im Rahmen eines Rücksetzer angelaufen. Die gesamte Bewegung wurde bis zum Morgen zurückgekauft. Das Edelmetall hat zum Wochenschluss erneut versucht die 2650 US-Dollar-Marke zu erreichen, ist aber erneut gescheitert. Übergeordnet hat sich das Edelmetall in den letzten fünf Handelstagen in einer sehr engen Range bewegt. Gold ging bei 2.631,9 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde unter der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief hingegen wurde über dem Level der letzten Handelswoche festgestellt. Die Range in dieser Handelswoche war die zweitkleinste in diesem Jahr. Die abgelaufenen Handelswoche wurde mit einem erneuten Wochenverlust abgeschlossen, wenn auch kleiner als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 2.655,7 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 2.658,4 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 2.626,0 US-Dollar ganz knapp unter unsere nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 2.623,8 US-Dollar. Diese Marke wurde knapp unterschritten.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.636,2 2.640,6 2.640,9 2.641,0 2.641,8 2.658,9 2.668,9 2.672,0 2.681,7 2.687,8 2.709,5 2.730,3 2.748,4

Gold-Unterstützungen 2.628,0 2.621,3 2.616,8 2.589,6 2.581,6 2.569,8 2.558,8

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 2.689 und 2.581

Tagesschlussmarken 2.837 und 2.491

Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.915)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.046)

Boxbereich 2.223 bis 1.466

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 2.760 bis 1.087

Range 2.837 bis 1.087

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold, in der abgelaufenen Handelswoche in einer vergleichsweise engen Range seitwärts gelaufen ist. Festzuhalten ist, dass sich das Edelmetall per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 2.628,0 US-Dollar) halten konnte. Es ging aber an keinem der letzten fünf Handelstage an die SMA50 (aktuell bei 2.668,9 US-Dollar).

*********************

2024 KENNT EINEN SIEGER!

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

*****************************

Gold muss jetzt unbedingt performen. Es gilt in den kommenden Handelstagen glaubhafte Versuche zu starten, die das Edelmetall an und über die SMA50 bringen. Gelingt der Move über die SMA50, so ist es unserer Meinung nach zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht und sich Gold verbindlich von der SMA50 nach Norden lösen kann. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es wieder in Richtung der 2.697/99 US-Dollar, der 2.730/33 US-Dollar und dann an das Allzeithoch gehen.

Stellt sich dieser Kaufdruck in den kommenden Handelstagen nicht ein, so könnte Gold wieder unter die SMA20 rutschen. Kritisch würde es werden, wenn sich das Edelmetall nicht im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie halten kann. Geht der Kontakt verloren, so könnte sich weitere Schwäche einstellen, die an das November Tief gehen könnte. Hält diese Marke nicht, so könnte es in Richtung der SMA200 (aktuell bei 2.450,6,3 US-Dollar) gehen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Gold hat sich in den letzten Handelstagen an der SMA50 (aktuell bei 2.641,8 US-Dollar) abgearbeitet. Im Chart sind die Bemühungen sehr gut herauszulesen, sich über dieser Linie zu schieben und festzusetzen. Es ging zwar über die SMA50, das Edelmetall hat es aber nicht geschafft, sich auch darüber zu etablieren. In der Konsequenz ging es wieder zurück unter die SMA50. Die Rücksetzer waren überschaubar, wofür zunächst die SMA20 (aktuell bei 2.641,0 US-Dollar) verantwortlich war, da diese übergeordnet einen guten Support geboten hat. Ende der letzten Handelswoche hat aber auch diese Unterstützung nicht mehr gehalten. Zu würdigen ist aktuell, dass sich das Edelmetall im Dunstkreis der SMA50 / SMA20 festsetzen kann, allerdings haben die Kursmuster aktuell das Potential, bärisch interpretiert zu werden.

Solange das Edelmetall unter der SMA50 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Gold muss sich, um Perspektive auf die SMA200 (aktuell bei 2.672,0 US-Dollar) zu haben, sowohl über die SMA50 als auch über die SMA20 schieben und etablieren. Erst wenn dies abgebildet ist, kann es wieder aufwärts in Richtung der SMA200 gehen. Ob sich diese Bewegungen allerdings in den kommenden Handelstagen einstellen, bleibt abzuwarten. Chancen auf die 2.720/50 US-Dollar hat das Edelmetall sowieso erst, wenn es die SMA200 verbindlich überwunden hat.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: Gold muss sich per Tagesschluss über der SMA50 / SMA20 festsetzen, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Verbindlich eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn sich das Edelmetall unter diesen beiden Linien etabliert und den Kontakt verliert. Unsere Meinung: aktuell ist das Risiko auf der Unterseite höher einzuschätzen als die Chancen auf der Oberseite.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Einschätzung für die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 2.631,9 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.633,4, bei 2.635,7, bei 2.638,5, bei 2.641,9, bei 2.644,7, bei 2.647,0, bei 2.649,3 und dann bei 2.652,2 US-Dollar gehen. Über der 2.652,2 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 2.653,6, bei 2.655,8, bei 2.658,4, bei 2.660,6, bei 2.662,4, bei 2.664,6, bei 2.666,7, bei 2.669,1, bei 2.671,6 bzw. bei 2.674,0 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 2.631,9 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall unsere nächsten Anlaufziele bei 2.629,0, bei 2.626,9, bei 2.625,1, bei 2.623,4, bei 2.621,2, bei 2.619,4, bei 2.616,6 und dann bei 2.614,8 US-Dollar anlaufen. Unter der 2.614,8 US-Dollar-Marke könnte Gold unsere nächsten Anlaufziele bei 2.612,4, bei 2.610,5, bei 2.608,1, bei 2.606,5, bei 2.603,9, bei 2.601,0, bei 2.598,6, bei 2.596,1 bzw. bei 2.594,0 US-Dollar erreichen.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 50 / 2024:

seitwärts / abwärts*

Quelle: xStation5 von XTB

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: