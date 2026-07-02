Das Wichtigste in Kürze 📉 Schwache Non Farm Payrolls: Nur 57.000 neue Stellen statt der erwarteten rund 110.000 bis 113.000 belasten den US-Dollar.

🥇 Goldpreis profitiert: Gold steigt erneut in Richtung 4.100 US-Dollar je Unze.

📈 Charttechnik verbessert sich: Ein Ausbruch über das 38,2 %-Fibonacci-Retracement könnte den Weg bis etwa 4.230 US-Dollar freimachen.

Der Goldpreis legt nach der Veröffentlichung des überraschend schwachen US-Arbeitsmarktberichts deutlich zu. Die sogenannten Non Farm Payrolls (NFP) fielen mit lediglich 57.000 neu geschaffenen Stellen deutlich schlechter aus als erwartet und sorgten für einen kräftigen Rückgang des US-Dollars. Davon profitiert insbesondere Gold, das als klassischer sicherer Hafen erneut die Marke von 4.100 US-Dollar je Unze ins Visier nimmt. Für Gold aktuell richten Anleger ihren Blick nun sowohl auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank als auch auf die charttechnische Situation. Kann Gold den nächsten Widerstand überwinden, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD geschrieben von Jens Klatt 📊 Gold aktuell: US-Arbeitsmarktbericht überrascht negativ Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht fiel deutlich schwächer aus als von Analysten erwartet. Die wichtigsten Zahlen im Überblick: 👥 57.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft (Non Farm Payrolls)

📉 Markterwartung: rund 110.000 bis 113.000 neue Stellen

🔄 Zusätzlich wurden die Daten der Vormonate um 67.000 Stellen nach unten revidiert

🎯 Besonders auffällig: Der Freizeitsektor verlor allein im Juni 61.000 Arbeitsplätze Diese Daten sprechen für eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes und verändern die Erwartungen an die weitere Geldpolitik der Federal Reserve. 💵 Warum der Goldpreis jetzt steigt Die Marktreaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die wichtigsten Auswirkungen: 📉 Der US-Dollar gerät unter Verkaufsdruck.

🏦 Anleger rechnen inzwischen später mit einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve.

📊 Der Markt preist derzeit keine vollständige Zinserhöhung mehr im Oktober ein, sondern frühestens im Dezember.

🥇 Sinkende Zinserwartungen erhöhen die Attraktivität von Gold als zinsloser Anlage. Historisch profitiert der Goldpreis häufig von einem schwächeren US-Dollar und fallenden Zinserwartungen. 📈 Gold aktuell: Charttechnik spricht für weitere Erholung Auch aus charttechnischer Sicht verbessert sich die Lage. Die wichtigsten Beobachtungen: ✅ Die wichtige Unterstützung bei 4.000 US-Dollar je Unze konnte erfolgreich verteidigt werden.

📈 Gold erreicht den höchsten Stand seit dem 23. Juni .

🎯 Aktuell testet der Goldpreis das 38,2 %-Fibonacci-Retracement der langfristigen Aufwärtsbewegung seit 2022. Damit rückt ein möglicher Ausbruch auf ein neues kurzfristiges Hoch in den Fokus der Anleger. 🚀 Goldpreis: Diese Chartmarken sind jetzt entscheidend Für die kommenden Handelstage stehen mehrere wichtige Kursmarken im Mittelpunkt. 📈 Bullisches Szenario 🥇 Verteidigung der Unterstützung bei 4.000 US-Dollar

🎯 Überwindung des 38,2 %-Retracements

🚀 Nächstes Kursziel: rund 4.230 US-Dollar an der Oberkante der absteigenden Keilformation 📉 Bärisches Szenario ⚠️ Scheitert Gold am aktuellen Widerstand, könnte es zu einer erneuten Konsolidierung in Richtung 4.000 US-Dollar kommen. Aus charttechnischer Sicht bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch weiterhin intakt. 🌍 Welche Faktoren bewegen Gold aktuell? Neben den Arbeitsmarktdaten bleiben weitere Einflussfaktoren entscheidend. Im Fokus stehen: 🏦 Weitere Aussagen der US-Notenbank (Fed)

💵 Entwicklung des US-Dollars

📉 Erwartungen an die Inflation

🌍 Geopolitische Spannungen

🛡️ Nachfrage nach sicheren Anlageklassen Diese Faktoren dürften den weiteren Verlauf des Goldpreises maßgeblich beeinflussen. 💡 Was bedeutet das für Anleger? Der aktuelle Markt bietet sowohl Chancen als auch Risiken. ✅ Chancen 📉 Schwächerer US-Dollar unterstützt Gold.

🏦 Sinkende Zinserwartungen verbessern das Marktumfeld.

📈 Positives charttechnisches Bild mit Potenzial bis 4.230 US-Dollar. ⚠️ Risiken 💵 Eine überraschende Erholung des US-Dollars könnte Gold belasten.

🏦 Unerwartet restriktive Aussagen der Federal Reserve.

📊 Gewinnmitnahmen nach dem starken Kursanstieg. Ein nachhaltiger Ausbruch über den aktuellen Widerstand wäre ein wichtiges Signal für die Fortsetzung des Aufwärtstrends. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung von Gold aktuell bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend: 📊 Reaktion des Marktes auf die schwachen NFP-Daten

🏦 Aussagen der Federal Reserve zur Zinspolitik

💵 Entwicklung des US-Dollars

📈 Verhalten des Goldpreises an der Widerstandszone oberhalb von 4.100 US-Dollar Diese Faktoren dürften die Richtung des Goldmarktes in den kommenden Handelstagen bestimmen. 🧾 Fazit: Goldpreis erhält Rückenwind durch schwache US-Konjunkturdaten Der Goldpreis profitiert deutlich von den enttäuschenden Non Farm Payrolls und den daraus resultierenden sinkenden Zinserwartungen. Der schwächere US-Dollar sowie die Aussicht auf eine vorsichtigere Geldpolitik der Federal Reserve stärken die Nachfrage nach dem Edelmetall. Auch aus technischer Sicht präsentiert sich Gold aktuell in einer konstruktiven Verfassung. Solange die Unterstützung bei 4.000 US-Dollar je Unze hält und das 38,2 %-Retracement überwunden wird, bleibt ein Anstieg in Richtung 4.230 US-Dollar ein realistisches Szenario. Anleger sollten jedoch die weitere Entwicklung der US-Konjunkturdaten und die Kommunikation der Fed aufmerksam verfolgen. Gold Chartanalyse – Daily: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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